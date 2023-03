Nach Herrmann-Wicks Rücktritt So schaut die Zukunft der deutschen Biathletinnen aus

Vanessa Voigt: Die 25-jährige Thüringerin gewann mit der Staffel 2022 Olympia-Bronze und bei der Heim-WM in Oberhof im Februar Silber. Noch reichen die Laufleistungen und Schießzeiten aber in den Einzelrennen nicht für die Weltspitze. Um die Nachfolge von Herrmann-Wick anzutreten, ist für die sichere Schützin viel Arbeit nötig. Bei der WM in ihrem Wohnort enttäuschte Voigt in den Einzel-Wettbewerben, als Vierte im Olympia-Einzel von Peking zeigte sie aber schon, was sie leisten kann.