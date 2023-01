Erst 18 Jahre alt Selina Grotian holt Gold bei Biathlon-EM

Die für die Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) auch ohne erfüllte Norm in den Kader berufene Hanna Kebinger musste sich nach fünf Fehlern mit Platz 15 zufriedengeben. Im Sprint war die Bayerin Achte geworden. Einzel-Europameisterin Lisa Spark kam im Jagdrennen als 24. ins Ziel, die Sprint-Dritte Vanessa Hinz wurde am Samstag Vierte.