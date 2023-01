Biathlon-Weltcup Zobel hat „ultra Bock“ auf Staffel-Einsatz und Stimmung in Ruhpolding

Biathlet David Zobel führt die deutsche Staffel beim Heimspiel in Ruhpolding als Startläufer an. Für den 26-Jährigen ist es am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) der erste Einsatz im Männerteam in dieser Saison. „Mich hat es unfassbar gefreut, dass ich laufen darf und von dem her war mir wurscht, an welcher Position. Ich habe ultra Bock“, sagte Zobel. Gemeinsam mit Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees soll es für das Quartett des Deutschen Skiverbandes auch im dritten Staffelrennen des Winters einen Podestplatz geben. Die bisherigen beiden Wettbewerbe gewann jeweils Norwegen.