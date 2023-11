Fast perfekte Rückkehr Preuß mit überragendem Comeback bei Rennen in Östersund

Am Samstag war die deutsche Mannschaft noch jeweils knapp am Podium vorbeigelaufen. Beim Heimsieg der Schweden erreichten Justus Strelow und Kebinger in der Single-Mixed-Staffel mit einer Minute Rückstand und sieben Nachladern Platz sieben. Im Mixed-Wettbewerb belegten Roman Rees, Philipp Nawrath, Schneider und Voigt Platz vier (0 Fehler+8 Nachlader/+55,7 Sekunden), Frankreich gewann vor Norwegen und Italien.