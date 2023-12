Biathlon-Weltcup 2023/24 Nawrath verliert Gelbes Trikot – Norwegen schlägt zurück

Zwar kuriere die 29-jährige Bayerin Preuß gerade eine Erkältung aus und fehlte deswegen auch bei der offiziellen Winter-Einkleidung des Verbandes in München, ein Grund zur Sorge sei das aber nicht. „Ansonsten ist gesundheitlich alles in Ordnung. Sie hatte eine sehr gute Vorbereitung und weiß genau, was sie will“, sagte Bitterling. Preuß hatte nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen in der abgelaufenen Saison auf die Heim-WM in Oberhof verzichtet und sich ohne Wettkämpfe seit Januar stattdessen richtig auskuriert.