Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier muss längere Pause einlegen

Frankfurt/Main Für Biathlon-Star Laura Dahlmeier ist die Teilnahme beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka in Gefahr. Dahlmeier ist nach mehreren Krankheiten derzeit zu schwach, um zu trainieren. Wie lange sie aussetzen muss, ist unklar.

Erst ein Radunfall, dann eine Zahn-OP, zuletzt ein übler Infekt: Die gesundheitlichen Tiefschläge der vergangenen Monate haben Biathlon-Königin Laura Dahlmeier zu Fall gebracht. Die 25-Jährige muss wegen ihres "ziemlich geschwächten" Immunsystems für unbestimmte Zeit mit dem Leistungssport pausieren - eine Teilnahme am Weltcup-Auftakt Anfang Dezember in Pokljuka erscheint utopisch.

"Die unterschiedlichen gesundheitlichen Probleme der vergangenen Monate haben in Summation dazu geführt, dass Lauras Immunsystem aktuell ziemlich geschwächt ist", sagte der Mediziner. Für den schmächtigen Star der Skijäger-Szene seien daher "hohe Intensitäten, große Trainingsumfänge oder Stress in der jetzigen Situation absolut kontraproduktiv".

Dabei hatte die 25-Jährige zuletzt nach reiflicher Überlegung die Spekulationen über ein vorzeitiges Karriereende beendet und war voller Tatendrang in die Saison gestartet. "In mir brennt wieder das Feuer. Mir ist klar geworden, dass ich auf alle Fälle für das Biathlon bereit bin. Ich bin supermotiviert", sagte Dahlmeier, die in Südkorea Gold im Sprint und in der Verfolgung geholt hatte, Ende September dem Münchner Merkur.