Biathlon-Olympiasieger : Hanevold im Alter von 49 Jahren gestorben

Köln Der dreimalige norwegische Biathlon-Olympiasieger Halvard Hanevold ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Dies bestätigte der norwegische Biathlon-Verband NSSF am Dienstagabend. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

Der dreimalige norwegische Biathlon-Olympiasieger Halvard Hanevold ist tot. „Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von Halvards Tod erhalten. Halvard war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des norwegischen und internationalen Biathlons und eine Quelle der Inspiration für junge Talente“, sagte Arne Horten, der Präsident des norwegischen Biathlonverbandes, am Dienstagabend in einer offiziellen Verbandsmitteilung.

Wie die norwegische Zeitung „Budstikka“ mit Verweis auf Hanevolds Familie berichtete, sei der fünfmalige Weltmeister am Dienstagmorgen im Alter von 49 Jahren in seinem Haus in Asker gestorben. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.