Vorgezogenes Biathlon-Saisonfinale : Fourcade siegt im letzten Rennen - Bö holt Gesamtweltcup

Kontiolahti Frankreichs Biathlon-Superstar Martin Fourcade hat das letzte Rennen seiner Erfolgskarriere gewonnen und trotz des 79. Weltcup-Erfolges denkbar knapp seinen achten Gesamtsieg verpasst.

Der französische Biathlon-Superstar Martin Fourcade hat das letzte Rennen seiner Karriere gewonnen, den Kampf um den Gesamtweltcup aber hauchdünn gegen Johannes Thingnes Bö (Norwegen) verloren. In der Verfolgung über 12,5 km beim vorgezogenen Saisonfinale in Kontiolahti feierte der 31-Jährige bei schwierigen Windverhältnissen seinen 80. Weltcup-Sieg, für Bö reichte allerdings ein vierter Platz zum zweiten Gewinn der großen Kristallkugel in Folge.

Fourcade, der am Freitagabend sein Karriereende verkündet hatte, führte nach drei Schießfehlern einen französischen Dreifachsieg vor Quentin Fillon Maillet (2 Strafrunden/+2,9 Sekunden) und Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin (4/+4,5) an. Sprint-Sieger Bö (4) hatte einen Rückstand von 8,3 Sekunden.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die abschließenden Staffel-Rennen in Finnland vom Weltverband IBU abgesagt worden. Das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo/Norwegen war bereits am Donnerstag ersatzlos gestrichen worden.