„Mindestens zwei Fehler zu viel“ Laufstarke Herrmann-Wick hadert mit dem Schießen

Die lautstarke Anfeuerung der 10.000 Fans beflügelte Denise Herrmann-Wick auf der Strecke - doch am Schießstand sorgte die Olympiasiegerin zu häufig für enttäuschtes Raunen auf den Rängen. So verließ sie den Zielraum nach dem Einzel mit finsterer Miene - die Hauptrollen spielten in ihrem „Wohnzimmer“ andere. Trotz der besten Laufzeit blieb der 34-Jährigen nur Rang 15, die fehlende Konstanz am Schießstand bereitet 27 Tage vor der WM in Oberhof Sorgen.