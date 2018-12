Biathlon-Weltcup: Preuß gibt ersten Karriere-Sieg mit letztem Schuss aus der Hand

Pokljuka Fransziska Preuß stand beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka kurz vor dem ersten Sieg ihrer Karriere. Doch dann kam der letzte Schuss. Am Ende wurde sie nur zehnte.

Fortgesetzt wird der Weltcup mit dem Sprint der Männer am Freitag und dem der Frauen am Samstag (beide 14.15 Uhr/ARD und Eurosport). Am Sonntag beenden die Verfolgungsrennen (ab 11.45 Uhr) den Auftakt in die neue Saison. Im Dezember stehen noch Weltcups in Hochfilzen/Österreich (ab 13. Dezember) und in Nove Mesto/Tschechien (ab 20. Dezember) an.