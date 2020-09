Im künstlichen Koma : Ex-Biathlon-Trainer Pichler erleidet Herzstillstand

Ruhpolding Der frühere Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler (65) hat beim Radfahren einen Herzstillstand erlitten und befindet sich derzeit im künstlichen Koma. Seine Familie ist „vorsichtig optimistisch“, dass er sich wieder erholt.

Der frühere Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler (65) hat beim Radfahren einen Herzstillstand erlitten und befindet sich derzeit im künstlichen Koma im Traunsteiner Krankenhaus. „Man kann vorsichtig optimistisch sein“, sagte sein Bruder Claus Pichler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sein Bruder sei in besten Händen, die Erstversorgung am Unfallort sei hervorragend gewesen, sagte Claus Pichler, zwölf Jahre lang Bürgermeister in der Biathlon-Hochburg Ruhpolding.