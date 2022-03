„Adios, amigos“ : Biathlet Lesser beendet Karriere - Keine Heim-WM in Oberhof 2023

München Erik Lesser wird seine Biathlon-Karriere nach der laufenden Saison beenden. Das teilte der 33-Jährige im Vorfeld des Weltcups in Kontiolahti mit. Zudem gab er seine Gründe und die Zukunftspläne bekannt. Demnach verzichtet er auch auf die WM 2023.

Lesser wird nach Kontiolahti noch bei den Weltcups in Otepää/Estland (10. bis 13.3.) und in Oslo/Norwegen (17. bis 20.3.) an den Start gehen. Danach will sich der Vater einer Tochter intensiver um die Familie kümmern. "Früher wollte ich immer Familienvater sein. Aber die Zeit, nicht daheim zu sein, das wird immer schwieriger und nimmt mich von Mal zu Mal mehr mit", sagte Lesser.