Rekordsieg für Bö Biathlet Doll sprintet in Oslo auf Platz drei - Rekordsieg für Bö

„Es macht mich sehr, sehr glücklich, dass es am Schießstand so gut läuft. Da geht zurzeit echt viel rein“, sagte Doll: „Das ist immer auch eine Frage des Selbstvertrauens. Wenn man weiß, man kann gut schießen, dann ist es einfacher.“ Dazu stimmte auch die Leistung in der Loipe mit der zweitbesten Laufzeit hinter Bö. „So wie es gerade geht, macht es echt Spaß. Klar, ich bin auch kaputt, aber den anderen geht es noch schlechter. Ich habe mich echt gut gefühlt, vor allem am Berg.“ Das mache auch Hoffnung für das Verfolgungsrennen am Samstag, in dem Doll erneut gute Chancen hat.