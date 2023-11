Dritte in der Staffel Deutsche Biathletinnen in Östersund wieder auf dem Podest

Im frostigen Mittelschweden startete Hettich-Walz (27) unter Flutlicht mit nur einem Nachlader im Stehendschießen und übergab an Position fünf mit 15,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze an Staffel-Debütantin Grotian. „Ich hab's nicht ganz so gut gemacht, wie ich es mir erhofft habe. Aber das gute Schießen hat es noch einigermaßen gerettet“, sagte Hettich-Walz, die in der ersten Runde gestürzt war.