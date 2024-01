Biathlon-Weltcup 2023/24 Austragung des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding gesichert

„Ich freue mich sehr, in diesem Jahr in Gelsenkirchen an den Start gehen zu dürfen. Dort bekommen wir als Biathleten ein besonderes Erlebnis geboten – vor allem beim diesjährigen Jubiläum. Das wird spektakulär“, sagte Kebinger, die in der vergangenen Saison den Sprung in die deutsche WM-Mannschaft geschafft hatte und dort in allen vier Einzelrennen zum Einsatz kam. Mit der Staffel schaffte sie schließlich die Silbermedaille.