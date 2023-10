Erste Paare stehen fest Schneider und Rees starten als deutsches Duo beim „Biathlon auf Schalke“

Die deutschen Hoffnungsträger Roman Rees und Sophia Schneider werden beim 20. „Biathlon auf Schalke“ gemeinsam an den Start gehen. Bei der am 28. Dezember ausgetragenen World Team Challenge in Gelsenkirchen bildet das Duo eines der beiden deutschen Teams. „Ich fühle mich geehrt, Deutschland beim Jubiläum zu vertreten und Teil dieses historischen Ereignisses zu sein. Dass dieser Wettkampf nun schon seinen 20. Geburtstag feiert, zeigt welchen Stellenwert er auch bei den Athleten eingenommen hat. Ich bin bereit und kann es kaum erwarten, auf der Strecke und am Schießstand alles zu geben“, sagte der WM-Zehnte Rees.