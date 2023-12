Deutsche Siege, Abschiede, Überraschungen Die emotionalsten Momenten in 20 Jahren Biathlon auf Schalke

2002 feierte die World-Team-Challenge im Biathlon Premiere auf Schalke. Zwischen Weihnachten und Neujahr trifft sich seitdem die Elite des Biathlons zu dem besonderen Format in Gelsenkirchen. Nicht nur deutsche Siege wurden in der Arena auf Schalke gefeiert. Es gab auch emotionale Abschiedsmomente großer Stars. Am 28. Dezember 2023 findet das Event zum 20. Mal statt.