Vertrag um vier weitere Jahre verlängert : Biathlon auf Schalke bis 2022

Seefeld Biathlon auf Schalke wird bis mindestens 2022 stattfinden. Der Vertrag wurde am Montag um vier weitere Jahre verlängert. In diesem Jahr findet der Weltcup in der Veltins-Arena am 29. Dezember zum 17. Mal statt.

Die Biathlon World Team Challenge auf Schalke ist mindestens bis 2022 gesichert. Der Veranstalter FC Schalke 04 hat sich mit dem Deutschen Skiverband (DSV) auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Die World Team Challenge findet in diesem Jahr am 29. Dezember zum 17. Mal in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt.

Für den DSV werden Vanessa Hinz (Schliersee) und Erik Lesser (Frankenhain) eines der beiden deutschen Mixed-Teams bilden. Ein Highlight wird der Abschied von Rekord-Biathlet Ole Einar Björndalen sein, der gemeinsam mit seiner Frau Darja Domratschewa ein letztes Mal bei einem Wettkampf in die Loipe gehen wird. Bisher sind über 25.000 Tickets für das Wintersport-Event verkauft worden.

(sid/old)