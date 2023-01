Biathlon 2022/23 WM in Oberhof ohne Olympiasiegerin Eckhoff

Nach den zwei zweiten Plätzen mit den Staffeln wollen die deutschen Biathleten am Samstag beim Weltcup im finnischen Kontiolahti an ihre guten Leistungen anknüpfen. Zunächst starten um 10.45 Uhr (ARD und Eurosport) die Männer in den Sprint über zehn Kilometer. Neben den in der Staffel nicht aufgestellten Einzel-Dritten David Zobel und Philipp Nawrath sind Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees gefordert. Bei den Frauen sind über die 7,5 Kilometer Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick und Juliane Frühwirt am Start.