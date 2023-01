Hermann, Doll und Co. Das ist der deutsche Biathlon-Kader für die Saison 2022/23

Denise Herrmann-Wick will in dieser Saison wieder an den Erfolg bei den Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Gold im Einzel gewinnen konnte. Die 33-Jährige hat den Sommer nicht nur für Training, sondern auch für ihre Hochzeit genutzt - daher nun auch der Doppelname Herrmann-Wick. Die Deutsche wirkte in der Vorbereitung gelöst und selbstbewusst. Vom Druck, der sie in der Vergangenheit manchmal zu belasten schien, scheint sie sich zumindest in der Vorbereitung befreit zu haben. Im Winter gehört sie wieder zu den Favoritinnen auf Weltcupsiege.