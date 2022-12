Termine, Kader, Höhepunkte Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2022/23 wissen

Denise Herrmann-Wick will in dieser Saison wieder an den Erfolg bei den Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Gold im Einzel gewinnen konnte. Auch Franziska Preuß will wieder zeigen was in ihr steckt. Sie war ebenfalls Teil der Staffel, die bei Olympia Bronze gewinnen konnte. Ihre vergangene Saison war aber vor allem durch Rückschläge wegen Verletzungen und Krankheiten geprägt. Bleibt sie in diesem Winter fit, kann sie wieder zur Weltspitze gehören. Dahin will auch Vannessa Voigt, die im vergangenen Winter bereits immer wieder mit Top-Ergebnissen gezeigt hat, dass sie die nächste Top-Biathletin im deutschen Team werden kann. Bei Olympia verpasste sie als Vierte im Einzel nur knapp eine Medaille. Im Weltcup 2021/22 war sie in der Gesamtwertung als 13. die zweitbeste Deutsche.