Hermann, Doll und Co. : Das ist der deutsche Biathlon-Kader für die Saison 2022/23

Für das deutsche Biathlon-Team startet die Weltcup-Saison Ende November. Angeführt werden die DSV-Starter von Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll. Aber auch andere haben Ambitionen auf Erfolge. Wir stellen den Kader vor.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Frauen?

Denise Herrmann-Wick will in dieser Saison wieder an den Erfolg bei den Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Gold im Einzel gewinnen konnte. Die 33-Jährige hat den Sommer nicht nur für Training, sondern auch für ihre Hochzeit genutzt - daher nun auch der Doppelname Herrmann-Wick. Die Deutsche wirkte in der Vorbereitung gelöst und selbstbewusst. Vom Druck, der sie in der Vergangenheit manchmal zu belasten schien, scheint sie sich zumindest in der Vorbereitung befreit zu haben. Im Winter gehört sie wieder zu den Favoritinnen auf Weltcupsiege.