Biathlon 2022/23 Gesamtweltcupsiegerin Röiseland im Januar wieder dabei

Fehlender Grip hat Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beim Weltcup in Le Grand-Bornand eine Topplatzierung in der Verfolgung gekostet. Die Sächsin hatte auf dem eisigen Untergrund mit ihrem Material zu kämpfen und fiel nach ihrem starken dritten Platz im Sprint mit insgesamt drei Fehlern am Samstag auf den siebten Platz zurück. „Man ist eigentlich dauerhaft weggerutscht. In den Kurven war es schon ziemlich gefährlich. Beim Einlaufen hat es mich schon fast in den Bach gelegt, auf der Schlussabfahrt hat es mich auch noch mal fast geschmissen. Für das Auge war das nichts“, sagte Herrmann-Wick in der ARD, die im Doppelstockschub über die Ziellinie fuhr. „Es war wirklich schwierig. Aber ich denke, ich habe noch das Beste rausgeholt.“