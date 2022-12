Biathlon 2022/23 Deutsche Frauen-Staffel verpasst das Podest – Männer enttäuschen in Verfolgung

Düsseldorf · Anders als die Männer am Samstag haben die deutschen Biathlon-Frauen in Hochfilzen das Podest in der Staffel verpasst. Dafür erlebten die Männer am Sonntag in der Verfolgung einen schwarzen Tag. In unserem Biathlon-Telegramm verpassen Sie nichts.

11.12.2022, 14:59 Uhr

Die deutschen um Franziska Preuß verpassten das Podium. Foto: dpa/Andreas Schaad

Die deutschen Biathleten haben beim erneuten Triumph von Überflieger Johannes Thingnes Bö in der Verfolgung wie schon im Sprint maßlos enttäuscht. Benedikt Doll landete als bester DSV-Läufer auf einem indiskutablen 18. Rang. Am Samstag hatte das DSV-Team in der Staffel noch den dritten Platz belegt. Dennoch war es nach dem beachtlichen Auftakt in Kontiolahti zwei Monate vor der Heim-WM in Oberhof ein Dämpfer. Der Norweger Bö holte sich seinen 56. Weltcupsieg, den sechsten im siebten Rennen in dieser Saison, nach zwei Schießfehlern in 33:50,7 Minuten deutlich vor seinem Landsmann Sturla Holm Lägreid (2/+47,9 Sekunden) und dem Franzosen Emilien Jacquelin (3/+1:13,9). Doll leistete sich im Rennen über 12,5 km vier Fehler und hatte 2:30,8 Minuten Rückstand auf den überragenden Bö. Strelow, als Neunter noch bester Deutscher im Sprint, fiel mit drei Fehlern auf den 26. Platz zurück. Negativer Höhepunkt aus deutscher Sicht: Philipp Nawrath leistete sich bei der dritten Schießeinlage fünf Fehler. Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2022/23 wissen Termine, Kader, Höhepunkte Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2022/23 wissen Bereits ab Donnerstag bis Sonntag findet im französischen Annecy-Le Grand Bornand der dritte Weltcup statt. Auf dem Programm stehen Sprint, Verfolgung und erstmals in diesem Winter ein Massenstart-Rennen. Frauen-Staffel verpasst das Podest Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das Podest verpasst. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Anna Weidel, Franziska Preuß, Denise Herrmann-Wick und Vanessa Voigt belegte im Rennen über 4x6 km den vierten Platz. Schlussläuferin Herrmann-Wick büßte einen der ersten drei Plätze mit vier Nachladern ein. Zum Weltcup-Auftakt in Kontiolahti war das DSV-Team noch auf Rang zwei gelandet. Der Sieg ging an Frankreich (0 Strafrunden+4 Nachlader), das 10,4 Sekunden vor Schweden (0+9) und Italien (0+4/+18,5) lag. Deutschland hatte 33,7 Sekunden Rückstand. 12 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2022/23 12 Bilder Foto: dpa/Terje Bendiksby Bereits ab Donnerstag bis Sonntag findet im französischen Annecy-Le Grand Bornand der dritte Weltcup statt. Auf dem Programm stehen Sprint, Verfolgung und erstmals in diesem Winter ein Massenstart-Rennen. Männer-Staffel auf Platz drei Die deutsche Männer-Staffel hat sich beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen im zweiten Rennen den zweiten Podestplatz des Winters gesichert. Trotz einer Strafrunde und fünf Nachladern reichte es für das Quartett aus Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll zum dritten Platz. Der Rückstand auf Sieger Norwegen um Superstar Johannes Thingnes Bö betrug am Samstag 28,6 Sekunden. Platz zwei sicherte sich nach 4 x 7,5 Kilometern Schweden. Zum Saisonauftakt hatte die DSV-Staffel in der Vorwoche bereits Rang zwei in Finnland belegt. Startläufer Strelow hatte einige Probleme in der verschneiten Loipe und konnte nur als Neunter übergeben. Eine perfekte Vorstellung am Schießstand nützte dem Sachsen wenig, alleine auf seiner Schlussrunde verlor er mehr als 20 Sekunden auf die führenden Norweger. Kühn startete danach vielversprechend und kam an die Spitzengruppe heran, allerdings klappte bei seinem Stehendschießen wenig und er musste sogar einmal in die Strafrunde. „Das war nicht die erste und die letzte Strafrunde. Das passiert“, sagte Kühn. 9 Bilder Der Kader der deutschen Biathletinnen 9 Bilder Foto: dpa/Hendrik Schmidt Rees übernahm bei immer stärker werdendem Schneefall als Siebter mit 45,1 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Italien. Während sich Bö einen Tag nach seinem Sprintsieg schnell die Führung sicherte, kam Deutschland auf Platz vier nach vorne. Rees agierte tadellos, ehe Schlussläufer Doll loslegen durfte. Der Schwarzwälder schob sich nach seinem ersten Schießen auf Rang drei nach vorne und hielt diese Position souverän bis ins Ziel. Deutsche verpassen Podest im Sprint Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup-Sprint in Hochfilzen das Podest deutlich verpasst. Nur der 25 Jahre alte Justus Strelow erfüllte beim Sieg von Superstar Johannes Thingnes Bö auf Platz neun die Erwartungen. Für den 25-Jährigen, der tadellos schoss, war es das bisher beste Ergebnis seiner Karriere. Er erfüllte damit auch die WM-Norm. Dagegen enttäuschten Benedikt Doll, Roman Rees und David Zobel nach zuletzt starken Leistungen in Kontiolahti. Zwei Monate vor der Heim-WM in Oberhof war dies ein erster kleiner Dämpfer. Bei der Staffel am Samstag und dem Verfolgungsrennen am Sonntag über 12,5 km kann das DSV-Männerteam Wiedergutmachung leisten. Am Donnerstag hatte Denise Herrmann-Wick im Sprint für den ersten deutschen Saisonerfolg gesorgt. 10 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten 10 Bilder Foto: dpa/Antti Aimo-Koivisto Den Sprint der Männer über 10 km dominierte einmal mehr Bö. Der 29 Jahre alte Norweger siegte nach fehlerfreier Schießleistung souverän in 23:04,4 Minuten vor dem Franzosen Emilien Jacquelin (1/+43,0) und seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+46,9). Doll zeigte sich zwar auf der Strecke in starker Form, leistete sich aber drei Schießfehler und musste sich mit Rang 14 begnügen. Philipp Nawrath, Rees, Johannes Kühn und vor allem Zobel verfehlten dagegen auf der wegen Schneemangels geänderten Strecke die Top-25 deutlich. Am Samstag steht neben der Männer-Staffel (13.40 Uhr/ZDF und Eurosport) der Frauen-Verfolger (11.30 Uhr)auf dem Programm. Die Staffel der Frauen und die Verfolgung der Männer sind zum Abschluss des Weltcups am Sonntag geplant. +++8. Dezember+++ 9 Bilder So funktionieren die Biathlon-Disziplinen 9 Bilder Foto: dpa/Hendrik Schmidt Herrmann-Wick gewinnt Sprint in Hochfilzen Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat zwei Monate vor der Heim-WM in Oberhof ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 33-Jährige gewann den Weltcup-Sprint in Hochfilzen und holte den ersten Saisonerfolg für den Deutschen Skiverband (DSV). Nach einer tadellosen Schießleistung triumphierte Herrmann-Wick beim Rennen über 7,5 km in 20:07,1 Minuten souverän vor Marketa Davidova aus Tschechien (1/+18,1 Sekunden)und der Französin Julia Simon (1/+20,1). Nach ihrem achten Weltcupsieg hat sich Herrmann-Wick für das Verfolgungsrennen am Samstag über 10 km eine glänzende Ausgangssituation verschafft. Für den DSV war es nach dem starken Auftakt zum Auftakt in Kontiolahti bereits der fünfte Podestplatz des Winters. Der Rest des deutschen Teams verpasste beim Sprint in Hochfilzen eine Top-20-Platzierung. Franziska Preuß, die beim Auftakt in Finnland noch krankheitsbedingt gefehlt hatte, leistete sich bei ihrer Rückkehr zwei Schießfehler - ebenso wie Anna Weidel, Sophia Schneider und Vanessa Voigt. Juliane Frühwirt blieb zwar fehlerfrei, war aber in der Loipe zu schwach. Am Freitag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Am Samstag steht neben dem Frauen-Verfolger die Staffel der Männer auf dem Programm. Die Staffel der Frauen und die Verfolgung der Männer sind zum Abschluss des Weltcups am Sonntag geplant. +++6. Dezember+++ Preuß in Hochfilzen vor Weltcup-Rückkehr Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß startet in dieser Woche beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen mit Verspätung in die Saison. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, gehört die 28-jährige Bayerin zum Aufgebot, das am Donnerstag (14.10 Uhr/ZDF und Eurosport) zunächst im Sprint antritt. „Franziska Preuß wird wieder ins Team zurückkehren, was uns natürlich sehr freut, da sie eine wichtige Athletin für unser Team ist“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Zwar war Preuß in der Vorwoche mit zum Saisonstart ins finnische Kontiolahti gereist, konnte dort aufgrund anhaltend gereizter Atemwege und Husten jedoch keinen Wettkampf bestreiten. Auch in der Vorbereitung hatten sie gesundheitliche Probleme zurückgeworfen. Angeführt wird das Aufgebot bei den Rennen bis Sonntag im Pillerseetal von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll, der seinen Sprint-Titel bei der WM 2017 in Hochfilzen gewann. Personelle Veränderungen gibt es nach dem starken Saisonstart mit überraschend vielen Podestplätzen im Team von Bundestrainer Mark Kirchner nicht. „Es freut uns richtig, wie breit unser Team bei den diversen Wettkämpfen auf den vorderen Plätzen vertreten war“, sagte Bitterling: „Es sind offensichtlich große Fortschritte gemacht worden in unserer Vorbereitung, daran gilt es jetzt weiterzuarbeiten.“ In Österreich stehen nach den Sprints am Donnerstag und Freitag noch Staffel- und Verfolgungsrennen an. +++4. Dezember+++ Vielversprechender Start in die neue Saison Die deutschen Biathlon-Männer haben mit dem besten Saisonstart seit sieben Jahren einen vielversprechenden Auftakt hingelegt und schon jetzt Hoffnungen mit Blick auf die Heim-WM im nächsten Jahr in Oberhof gemacht. Roman Rees als Fünfter in der abschließenden Verfolgung beim Weltcup in Kontiolahti verpasste zwar knapp das vierte Podest - das war zuletzt vor 21 Jahren zum Start gelungen. Aber nach dem Rücktritt von Erik Lesser als Vorletztem der goldenen Generation präsentierten sich die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner in Finnland in einer so nicht unbedingt erwarteten mannschaftlichen Geschlossenheit. „Das Fazit ist sehr positiv. Beide Teams sind extrem massiert vorne in der absoluten Weltspitze. Wir sind extrem happy, dass wir so früh so gute Ergebnisse abrufen konnten“, sagte der neue Sportdirektor Felix Bitterling. Denn die Damen mit den noch nicht so erfahrenen Anna Weidel und Sophia Schneider wussten ebenfalls zu überzeugen, auch wenn es im Jagdrennen „nur“ zu Platz acht durch Vanessa Voigt reichte. Aber insgesamt gab es für das deutsche Team vier Podiumsplatzierungen - drei für die Männer und eine für die Frauen. „Ich bin sehr, sehr glücklich, wie es hier ablief. Es war die beste Woche, die ich je hatte. Das Rennen hat gezeigt, dass, selbst wenn ich mich nicht so auf den Punkt fit fühle, ich trotzdem konkurrenzfähig bin - wie die gesamte Mannschaft“, sagte der in der Gesamtwertung auf Rang drei liegende Rees am Sonntag in der ARD und ergänzte: „Wenn es mal schlecht läuft, kann es auch schnell wieder gut werden.“ Zwei Erfolge in Sprint und Verfolgung feierte Norwegens Ausnahmekönner Johannes Thingnes Bö. Rees (29) wurde Dritter im Sprint, Vierter im Einzel, dazu Platz zwei mit der Staffel. David Zobel (26) holte als Einzel-Dritter sein erstes Weltcup-Podest sowie die starken Plätze acht und neun. Und der 25-jährige Justus Strelow wurde 13. in der Verfolgung, dazu kamen zwei 17. Plätze. „Überragend. Ich konnte es mir so nicht mal erträumen. Es läuft seit der Quali wie auf einer Welle und das versuche ich, soweit es geht, mitzunehmen“, sagte Zobel, der wie Rees und Benedikt Doll schon die WM-Norm geschafft hat. Er und Strelow hatten sich in der internen Qualifikation ihr Startrecht im Weltcup gesichert wie auch Weidel (26) und Schneider (25). Und auch sie haben die WM-Norm schon in der Tasche ebenso wie Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Voigt. „Die deutsche Mannschaft zeigt sich extrem stark. Läuferisch passt es, das Material passt, die Einstellung am Schießstand passt, klar hier und da mit ein paar Abstrichen. Aber die Mannschaft ist in hervorragender Form und das ist ein Einstieg, den man so auch erst mal nachmachen muss“, sagte Ex-Kollege und ARD-Experte Lesser anerkennend. Auch die Frauen um Routinier Herrmann-Wick, mit 32 die Älteste im Team, waren bei fast jeder Flower-Zeremonie der besten sechs dabei, mit der Staffel wurden sie hervorragende Zweite. Dazu kamen mehrere Top-Platzierungen wie Rang vier von Voigt im Einzel, Platz fünf von Weidel im Sprint, zwei sechste Ränge durch Herrmann-Wick und die überraschend gute Schneider als Achte und Elfte. „Ich kann jetzt mit Schwung nach Hochfilzen fahren, gerade im Laufen habe ich gezeigt, dass ich mich nicht verstecken muss“, sagte Voigt nach dem Verfolger mit Blick auf den zweiten Weltcup ab kommenden Donnerstag in Österreich. Einzig die immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagte Franziska Preuß musste angeschlagen die Rennen in Finnland auslassen und hofft nun auf einen Einstieg in Hochfilzen. +++3. Dezembeer+++ Roman Rees sprintet in Kontiolahti auf das Podest - Frauen kollektiv stark Roman Rees hat sich im Biathlon-Sprint von Kontiolahti mit einem Podestplatz für seine starke Frühform belohnt. Über 10 km lief der 29-Jährige nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen mit 28,8 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Es gewann zum 53. Mal in einem Weltcup-Einzelrennen der fünfmalige Olympiasieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen) vor seinem Teamkollegen Sturla Holm Laegreid (+10,5 Sekunden). Die Frauen verpassten trotz starker Leistungen knapp ihr erstes Einzel-Podium des Winters. Anna Weidel (0 Fehler/+26,6) wurde beim Sieg der Österreicherin Lisa Theresa Hause Fünfte. Dahinter reihten sich Olympiasiegerin Denise-Herrmann-Wick als Sechste (1/+31,6), die formstarke Sophia Schneider als Achte (1/+34,2) und Vanessa Voigt (11./1/+39,6) ein. Das Podest komplettierten Lisa Vittozzi (Italien) und die Schwedin Linn Persson. Juliane Frühwirt (3/+2:00,2) war abgeschlagen. Franziska Preuß fehlte wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme erneut. „Die Ski waren Weltklasse“, sagte Rees im ARD-Interview: „Ich fühle mich am Schießstand und auf der Strecke gut.“ Für ihn war es der zweite Podestplatz der Karriere, im Februar 2019 war er im Sprint von Salt Lake City ebenfalls Dritter geworden. Auch die anderen deutschen Männer überzeugten: David Zobel (1 Schießfehler/+1:05,0), Benedikt Doll (2/+1:10,2) und Johannes Kühn (2/+1:13,4) erreichten die Ränge neun, elf und zwölf. Etwas dahinter landeten Justus Strelow (17./0/+1:24,3) und Philipp Nawrath (29./2/1:46,6). Am Sonntag enden die Wettbewerbe in Kontiolahti mit den beiden Verfolgern (ab 12.15 Uhr/ARD und Eurosport). +++ 2. Dezember +++ Biathletin Preuß schon wieder ausgebremst – kein Start im Sprint Biathletin Franziska Preuß (28) muss beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolathi auch auf einen Start im Sprintrennen verzichten. „Franziska hat anhaltend gereizte Atemwege mit Husten, der sich insbesondere bei hohen Belastungen bemerkbar macht“, sagte Teamärztin Katharina Blume am Freitag nach dem Training. „Deshalb wird, um eine erfolgreiche WM-Saison zu gewährleisten, kein Start mehr erfolgen.“ Somit gehen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Juliane Frühwirt, Sophia Schneider und Anna Weidel im ersten Sprintrennen der Saison für Deutschland an den Start. Preuß hatte bereits das 15-Kilometer-Einzelrennen und die Staffel auslassen müssen. Die 28-Jährige wurde in der Vorbereitung wieder einmal von gesundheitlichen Problemen geplagt. Ihre Ziele für die neue Saison formuliert sie dementsprechend defensiv. „Gesund bleiben, von Woche zu Woche durchpowern können, ohne große Ausfälle. Dass ich es schaffe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, bei mir zu bleiben und nicht in alte Muster zu verfallen“, sagte die Bayerin. Deutsche Biathleten in Sprintrennen gefordert Nach den zwei zweiten Plätzen mit den Staffeln wollen die deutschen Biathleten am Samstag beim Weltcup im finnischen Kontiolahti an ihre guten Leistungen anknüpfen. Zunächst starten um 10.45 Uhr (ARD und Eurosport) die Männer in den Sprint über zehn Kilometer. Neben den in der Staffel nicht aufgestellten Einzel-Dritten David Zobel und Philipp Nawrath sind Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees gefordert. Bei den Frauen sind über die 7,5 Kilometer Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick und Juliane Frühwirt am Start. +++30. November+++ Voigt Vierte zum Weltcup-Auftakt - Herrmann-Wick auf Platz sechs Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat zum Auftakt der Weltcup-Saison einen Platz auf dem Podest verpasst. Im 15-km-Einzel im finnischen Kontiolahti landete die 33-Jährige nach einem guten Auftritt trotz zweier Schießfehler auf Rang sechs. Das erste Frauen-Rennen gewann die Schwedin Hanna Öberg vor Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und der Italienerin Lisa Vittozzi. Herrmann-Wick (+1:31,4) hatte bei den Winterspielen in Peking das Einzel gewonnen. Teamkollegin Vanessa Voigt blieb am Mittwoch fehlerfrei, hielt aber in der Loipe nicht mit den Besten mit. Damit landete sie allerdings noch vor Herrmann-Wick auf Rang vier (+1:00,5). Herrmann-Wick sprach am ARD-Mikrofon von einem guten Rennen: „Es wird extrem gut geschossen, im Einzel kommen immer ein paar durch.“ Sie fühle sich „vom Schießen her konstant stabil. Das ist solide, aber nicht gut genug.“ Die laufstarke Sophia Schneider (2/+2:12,1) überraschte mit Rang elf, Juliane Frühwirt (1/+3:20,9) und Anna Weidel (2/+3:42,4) verpassten als 23. und 26. eine Spitzen-Platzierung. Franziska Preuß war wegen gesundheitlicher Probleme nicht angetreten. Die Staffel-Olympiadritte von Peking soll im Sprintrennen am Samstag zum Team stoßen. Die dreifache Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen hatte nach einem durchwachsenen Sommer aufgrund fehlender Fitness auf ihren Start in Kontiolahti verzichtet. Am Vortag war David Zobel im Männer-Einzel überraschend erstmals in seiner Karriere als Dritter auf ein Weltcup-Podest gestürmt. Roman Rees komplettierte als Vierter das hervorragende deutsche Ergebnis. Weiter geht es am Donnerstag mit den Staffel-Rennen: Zunächst gehen ab 11.00 Uhr die Männer in die Loipe, ab 13.35 Uhr (jeweils ARD und Eurosport) folgen die Frauen. Biathletinnen zum Auftakt ohne Preuß Die deutschen Biathletinnen müssen beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti zunächst auf Franziska Preuß verzichten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch kurz vor dem Start des Einzelrennens über 15 km bekannt gab, wird die 28-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme erst im Sprintrennen am Samstag (13.45 Uhr/ARD und Eurosport) dabei sein. „Franziska Preuß fühlt sich nicht zu 100 Prozent fit. Um ihre Gesundheit zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, ihr noch zwei Tage zur Erholung und zum lockerem Training zu geben“, sagte Teamärztin Katharina Blume. Somit gehen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Juliane Frühwirt, Sophia Schneider und Anna Weidel für das deutsche Team an den Start. Preuß, die bei Olympia in Peking mit der Staffel Bronze gewann, hatte bereits in der vergangenen Saison immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer langwierigen Corona-Infektion und einer Fußverletzung drohte ihr zwischenzeitlich sogar das Aus für die Winterspiele. +++ 29. November +++ Zobel Dritter zum Auftakt in Kontiolahti - Rees auf Platz vier David Zobel hat den deutschen Biathleten einen traumhaften Saisoneinstand beschert. Der 26-Jährige lief beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti im Einzel über 20 km sensationell auf Rang drei und damit erstmals in seiner Karriere aufs Podest. Dank einer fehlerfreien Schießleistung musste sich der Starnberger nur Überraschungssieger Martin Ponsiluoma (Schweden) und dem Schweizer Niklas Hartweg, der ebenfalls erstmals die Top Drei erreichte, geschlagen geben. „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Ich bin überfordert“, sagte Zobel am ARD-Mikrofon: „Ich bin nicht mit diesen Erwartungen ins Rennen gegangen.“ Nur 1,6 Sekunden hinter ihm komplettierte der viertplatzierte Roman Rees mit einem Fehlschuss das hervorragende Ergebnis des Deutschen Skiverbandes (DSV). Justus Strelow (2/+2:57,6) und Philipp Nawrath (2/+3:00,1) überzeugten mit den Plätzen 17 und 18, Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3/+3:04,0) landete knapp dahinter auf Rang 20. Auch Johannes Kühn (4/+3:3:42,4) schaffte es als 26. noch in die Top 30. Für die Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beginnt die Saison an gleicher Stelle mit dem Einzel über 15 km am Mittwoch (13.15 Uhr). Am Donnerstag geht es um 11.00 Uhr mit der Männer-Staffel weiter, die Frauen folgen ab 13.35 Uhr (jeweils ARD und Eurosport). +++ 22. November +++ Norwegen-Star Röiseland verpasst Saisonstart Norwegens Biathlon-Star Marte Olsbu Röiseland verpasst den Start in die neue Saison. Die Weltcup-Gesamtsiegerin und dreimalige Peking-Olympiasiegerin ist aufgrund gesundheitlicher Probleme noch nicht wieder hundertprozentig fit. „Es ist eine Geduldsprobe. Ich muss mir nur die Zeit nehmen. Im Moment ist mein Körper noch nicht bereit für harte Wettkämpfe, und deshalb muss ich zu Hause bleiben“, sagte Röiseland in einer Verbandsmitteilung vom Dienstag. Die neue Saison startet am kommenden Dienstag im finnischen Kontiolahti. Die 31-Jährige ist damit schon der zweite prominente Ausfall im norwegischen Damen-Team. Denn Tiril Eckhoff (32) nimmt wegen der langfristigen Auswirkungen ihrer Corona-Infektion bei der Saisonabschlussfeier im März in Oslo eine Auszeit auf unbestimmte Zeit. Auch Röiseland hatte sich dort, wie insgesamt mehr als 13 Skijäger, mit dem Virus infiziert. Danach klagte sie immer wieder über diverse Beschwerden, ehe sie sie während der Vorbereitung im September auch noch an einer Gürtelrose erkrankte. Die Infektion schien überstanden, dann kam aber ein Rückschlag und sie musste mehrere Wochen komplett pausieren. Olympiasiegerin Herrmann-Wick dabei – Hinz fehlt Angeführt von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick starten die deutschen Biathletinnen am 29. November in den ersten Weltcup der WM-Saison. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. Die 33-Jährige gehörte neben Franziska Preuß und Vanessa Voigt aufgrund ihrer Leistungen in der vergangenen Saison bereits sicher zu dem sechsköpfigen Team. Der erste Weltcup findet ab Donnerstag, 29. November, im finnischen Kontiolahti statt. Die drei restlichen Startplätze wurden nach den abschließenden Trainingswettkämpfen im finnischen Vuokatti und im österreichischen Obertilliach vergeben. Fehlen wird diese Saison Vanessa Hinz. Bei den Olympischen Spielen hatte sie mit der Staffel noch Bronze geholt, nun soll sie zunächst im IBU-Cup starten. Bei den Männern schafften es die weltcuperfahrenen Lucas Fratzscher und Philipp Horn nicht in den Kader. Das deutsche Frauen-Aufgebot: Denise Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Preuss (SC Haag), Vanessa Voigt (SV Rotterode), Juliane Frühwirt (SV Motor Tambach-Dietharz), (SV Oberteisendorf e.V.), Anna Weidel (WSV Kiefersfelden). Hier stellen wir den gesamten A-Kader der deutschen Biathletinnen vor. Das deutsche Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Roman Rees (SV Schauinsland), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), David Zobel (SC Partenkirchen) Hier stellen wir den gesamten A-Kader der deutschen Biathleten vor.

(RP/dpa/sid)