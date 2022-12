Biathlon 2022/23 Deutsche Biathleten enttäuschen bei Lägreid-Sieg

Die deutschen Biathlon-Männer haben mit dem besten Saisonstart seit sieben Jahren einen vielversprechenden Auftakt hingelegt und schon jetzt Hoffnungen mit Blick auf die Heim-WM im nächsten Jahr in Oberhof gemacht. Roman Rees als Fünfter in der abschließenden Verfolgung beim Weltcup in Kontiolahti verpasste zwar knapp das vierte Podest - das war zuletzt vor 21 Jahren zum Start gelungen. Aber nach dem Rücktritt von Erik Lesser als Vorletztem der goldenen Generation präsentierten sich die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner in Finnland in einer so nicht unbedingt erwarteten mannschaftlichen Geschlossenheit.