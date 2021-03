Biathlon-Weltcup : Lette Rastorgujevs vorläufig suspendiert

Andrejs Rastorgujevs. Foto: AP/Darko Bandic

Düsseldorf Der Lette Andrejs Rastorgujevs ist wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig vom Wettkampfbetrieb suspendiert worden. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Andrejs Rastorgujevs aus Lettland ist wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig vom Wettkampfbetrieb suspendiert worden. Wie die zuständige Biathlon Integrity Unit (BIU) am Donnerstag mitteilte, sind drei verpasste Doping-Tests in den vergangenen zwölf Monaten der Grund für die Maßnahme. Der 32-Jährige hätte am Donnerstag eigentlich beim Weltcup in Nove Mesto in Tschechien starten sollen, kann nun aber nicht mehr im Sprintrennen antreten. Der dreimalige Europameister Rastorgujevs, der im Weltcup noch nie gewinnen konnte, hat zwei Wochen Zeit, um auf die Entscheidung zu reagieren.

+++++7. März 2021+++++

Doll und Peiffer in der Verfolgung in den Top 10

Die deutschen Biathleten Benedikt Doll und Arnd Peiffer haben beim Weltcup in Nove Mesto einen weiteren Podestplatz verpasst. In der Verfolgung über 12,5 km musste sich Peiffer trotz ausgezeichneter Ausgangsposition beim Sieg des Norwegers Tarjei Bö mit dem zehnten Platz begnügen, Doll wurde Achter.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Doll im ZDF: "Der eine Fehler stehend hat mich aus dem heißen Rennen geschmissen. Wenn man so mithalten kann, macht das richtig Spaß."

Bö feierte mit einem Fehlschuss in 28:17,3 Minuten seinen dritten Saisonsieg, knapp vor seinem Bruder Johannes Thingnes Bö (2/+8,2 Sekunden) und Sprint-Sieger Simon Desthieux (2/+11,5) aus Frankreich. Doll (2/+15,5), im Sprint noch Sechster, fehlten vier Sekunden auf das Podium.

Für Peiffer (+37,2), der als Dritter mit vier Sekunden Rückstand in die Loipe gegangen war, waren drei Fehler am Schießstand zu viel. Erik Lesser (2/+1:23,7 Minuten) zeigte erneut eine gute Leistung und belegte nach einem 14. Rang im Sprint den 15. Platz. Philipp Nawrath (2/+2:00,7), der als Schlussläufer mit der Staffel am Freitag triumphiert hatte, startete eine Aufholjagd von Platz 53 und holte als 29. Weltcup-Punkte.

In der kommenden Woche (11. bis 14. März) steht Teil zwei der Veranstaltung in Nove Mesto auf dem Programm, ehe im schwedischen Östersund (19. bis 21. März) das Weltcupfinale stattfindet.

Herrmann wird Zweite in Verfolgung von Nove Mesto - Hettich bricht Rennen ab

Denise Herrmann ist beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in der Verfolgung auf den zweiten Platz gelaufen. Die 32-Jährige setzte nur einen ihrer 20 Schuss daneben und musste sich nach einer überzeugenden Leistung lediglich der Norwegerin Tiril Eckhoff geschlagen geben. Bei ihrem ungefährdeten Start-Ziel-Erfolg leistete sich die viermalige Pokljuka-Weltmeisterin drei Fehler und hatte nach zehn Kilometern 24 Sekunden Vorsprung auf Herrmann. Rang drei sicherte sich am Sonntag Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen (3 Fehler/+ 29,9 Sekunden). Mit dem zehnten Saisonerfolg baute Eckhoff ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Foto: dpa/Sven Hoppe 14 Bilder Biathlon WM 2021: der Zeitplan

Herrmann hatte wegen eines Infekts noch bei der WM den Massenstart auslassen müssen und war auch zum Auftakt des Weltcups in Tschechien beim Staffel-Debakel mit Platz zwölf geschont worden. Nach Platz zehn im Sprint schaffte sie nun ihren zweiten Podestplatz der Saison nach Platz zwei im ersten Saisonrennen Ende November 2020.

„Wegen mir hätte jetzt nicht so ein langer Zeitraum dazwischen sein müssen. Es wäre schön, wenn das regelmäßiger kommen könnte“, sagte die Sächsin im ZDF. „Gerade fühle ich mich sehr entspannt beim Schießen, weil ich mir keinen Druck mehr mache. Die Saison ist am ausklingen, aber ich bin trotzdem noch motiviert, für mich einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Da ist mir heute ein Teilerfolg gelungen.“

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Biathlon-WM 2021: die Favoriten auf Medaillen

Franziska Preuß (2 Fehler) als Fünfte und Vanessa Hinz (1) als Elfte konnten ebenfalls guten Leistungen abliefern. Maren Hammerschmidt wurde 30., Janina Hettich gab das Rennen wegen Magenproblemen auf. „Sie hat seit längerer Zeit schon ein bisschen Probleme mit ihrem Bauch, hat öfter mal Bauchschmerzen beziehungsweise Krämpfe“, sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer. Die Probleme hatte sie auch schon Samstag im Sprint, bei dem sie sich aber noch durchkämpfte. „Aber heute war es so, dass sie nicht mehr weiterlaufen konnte. Deswegen hat sie das Rennen abgebrochen“, erklärte Mehringer.

+++++6. März 2021+++++

Peiffer sprintet auf Rang drei - Biathletinnen rehabilitieren sich

Beflügelt vom ersten Staffelsieg seit über vier Jahren hat Arnd Peiffer für den nächsten Glanzpunkt beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto gesorgt. Der Olympiasieger lief am Samstag im Sprint über zehn Kilometer auf einen hervorragenden dritten Platz und verpasste seinen elften Weltcupsieg nur um 4,4 Sekunden. Nach der enttäuschenden WM, bei der Peiffer als Zweiter im Einzel für die einzige Medaille gesorgt hatte, überzeugten auch Benedikt Doll (30) als Sechster und Erik Lesser (32) auf Rang 14.

„Ich weiß, wo ich die Zeit liegen gelassen habe, mein Stehendschießen war etwas zu lang. Aber das Podium ist immer eine schöne Sache und etwas besonderes“, sagte Peiffer nach seinen fünften Einzelpodest dieser Saison im ZDF. Beim zweiten Schießen war Peiffer mit 27,9 Sekunden 6,2 Sekunden langsamer als der siegreiche Simon Desthieux. Der Franzose distanzierte bei seinem ersten Weltcupsieg den ebenfalls fehlerfreien Schweden Sebastian um gerade mal 2,4 Sekunden.

Damit gehen die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner mit sehr guten Aussichten in die Verfolgung am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Einen Tag nach dem fulminanten Start-Ziel-Sieg im Team hatte auch Doll die Chance auf den Sieg. Doch der erste Schuss im Stehendanschlag rutschte dem Ex-Weltmeister zu schnell raus und so lag der 30-Jährige am Ende 14,5 Sekunden hinter Platz eins zurück. „Das war ein technischer Fehler, die Null wäre drin gewesen. Das darf nicht passieren“, sagte Doll.

Lesser, der nach seiner enttäuschenden WM nun wieder auf dem Weg zur Normalform ist und das schon bei seiner hervorragenden Staffelleistung am Freitag gezeigt hatte, musste läuferisch etwas „büßen. Das ist noch Luft nach oben. Aber die Weltcuppunkte nehme ich gerne mit“, sagte der Thüringer (+ 50,7).

Einen rabenschwarzen Tag erlebte dagegen Johannes Kühn, der nach einem Fehler liegend beim Stehendanschlag alle fünf Scheiben verfehlte und danach enttäuscht das Rennen aufgab. Er fehlt wie Roman Rees (61.) in der Verfolgung, Staffelschlussläufer Philipp Nawrath wurde 53.

Den Damen glückte nach ihrem Staffel-Debakel die Wiedergutmachung, einen Podestplatz verpassten sie trotz guter Leistungen allerdings. Nach je einem Schießfehler liefen Franziska Preuß sowie Vorjahressiegerin Denise Herrmann auf die Plätze acht und zehn. Damit verschafften auch sie sich eine gute Position fürs Jagdrennen (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Preuß muss 25 Sekunden auf Sprintsiegerin Tiril Eckhoff aufholen, Herrmann 29 Sekunden. Für die norwegische Weltmeisterin war es der fünfte Sprintsieg in Serie, mit dem die 30-Jährige ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute.

„Ich habe es geschafft, einen soliden Rhythmus zu schießen, dieser eine Fehler ist aber ärgerlich“, sagte Preuß. Das ist so ziemlich die Zeit für eine Strafrunde, ohne wäre Preuß wohl aufs Podium gelaufen. Lediglich sieben der 106 Starterinnen kamen fehlerfrei durch, sodass die Schießleistungen der Deutschen positiv zu bewerten sind. In der Loipe passte es wie schon beim Staffel-Desaster mit Rang zwölf aber noch nicht wieder zu hundert Prozent.

Herrmann war da mit der siebten Laufzeit noch die Beste. Die Sächsin, die wegen eines Infekts in der Staffel geschont wurde, zeigte sich angesichts des Trainingsausfalls „wirklich ganz zufrieden“, vor allem mit dem Schießen. „Läuferisch ist es noch nicht das, wo ich hin will und was ich kann“, sagte die 32-Jährige. Auf der Schlussrunde hatte sie noch einen „kleinen Sturz“, „auch noch vor den Füßen meines Trainers, den hätte ich mir sparen können“, sagte Herrmann.

Maren Hammerschmidt (31) beendete das Rennen als 20., Vanessa Hinz (28) kam als 23. ins Ziel. Janina Hettich (24) wurde 29. und Weltcup-Debütantin Vanessa Voigt (23) verpasste als 64. die Qualifikation für die Verfolgung.

+++++5. März 2021+++++

Männer-Staffel feiert ersten Weltcupsieg seit vier Jahren

Foto: dpa/Sven Hoppe Infos Was Sie zur Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wissen müssen

Der Jubel über seine Wiederauferstehung kannte bei Erik Lesser keine Grenzen. Freudestrahlend schloss er seinen Kumpel Arnd Peiffer in die Arme, um danach Benedikt Doll und Philipp Nawrath zu herzen. Mit einer bärenstarken Leistung legte der 32-Jährige nach seiner Katastrophen-WM den Grundstein für den ersten deutschen Staffel-Sieg nach 1504 Tagen. Zuletzt hatte ein DSV-Quartett vor über vier Jahren am 21. Januar 2017 in Antholz triumphiert.

"Die Mannschaft hat sich mit einem sensationellen Rennen belohnt. So schnell kann es im Biathlon gehen. So ein Sieg nach so langer Zeit hat immer eine besondere Bedeutung. Das ist Balsam für das ganze Team und zeigt, dass richtig viel Potenzial in dem Team steckt. Das hat die Mannschaft eindrucksvoll bewiesen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner im ZDF.

Vor allem Lesser hielt 13 Tage nach seinem WM-Debakel dem immensen Druck stand. "Ich bin froh, dass es nicht so war wie in Pokljuka, aber das wäre auch ganz schwer gewesen. Es lief wieder ganz normal, dann kann ich auch mal den Gesamtweltcup-Zweiten attackieren. Ich hoffe, dass das wieder Normalität wird", sagte der Startläufer sichtlich erleichtert.

Bei der WM war er auf Position eins entkräftet eingebrochen, ein indiskutabler siebter Platz der deutschen Staffel war die Folge. Und nun das! "Ich freue mich besonders für Erik, der zeigen konnte, was für ein grandioser Startläufer er ist. Es muss nicht jeder nach einer schlechten Leistung seine Karriere beenden, das hat Erik eindrucksvoll gezeigt", betonte Routinier Peiffer.

Nach überzeugenden Leistungen am Schießstand mit nur fünf Nachladern und stark in der Loipe gewannen Peiffer, Lesser und Co. mit satten 1:21,7 Minuten Vorsprung vor Russland (0+8) und Norwegen (3+9/1:33,2). Der Weltmeister sicherte sich durch Platz drei die kleine Kristallkugel für die Disziplin-Wertung. Für das deutsche Team war es nach zwei dritten Plätzen zu Saisonbeginn die dritte Podiumsplatzierung des Winter.

Schon vor der Überraschung hatte sich Lesser zuversichtlich gezeigt. "Ich habe ein neues Update geladen. Das Betriebssystem ist wieder hochgefahren", sagte er - und lieferte. Nach zwei Nachladern übergab Lesser noch vor Doppel-Weltmeister Sturla Holm Lägreid auf Position eins auf Doll.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 12 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten

Auch der 30-Jährige überzeugte. "Es macht tausend Mal mehr Spaß, vorne wegzulaufen. Ich konnte agieren", sagte Doll, der die Führung sogar leicht ausbauen konnte. Da wollte sich Routinier Peiffer nicht lumpen lassen. Der 33-Jährige, der mit Silber im Einzel für die einzige WM-Medaille der Männer gesorgt hatte, leistete sich nur einen Schießfehler und wechselte 36,7 Sekunden vor Frankreich auf Nawrath.

Der 28-Jährige ersetzte aus der WM-Staffel Roman Rees - und behielt die Nerven. Seine Aufregung habe sich "in Grenzen gehalten. Das war für mich eine ehrenvolle Aufgabe als Schlussläufer. Ich konnte das Vertrauen Gott sei Dank bestätigen", sagte Nawrath.

Im Gegensatz zu den deutschen Frauen, die mit Platz zwölf am Donnerstag eine historische Enttäuschung erlebt hatten, holten sich die Männer für das Wochenende viel Selbstvertrauen. Der Weltcup wird am Samstag mit den Sprints der Frauen über 7,5 km (11.00 Uhr) und der Männer über 10 km (15.40/beide ZDF und Eurosport) fortgesetzt. Die Verfolger am Sonntag schließen Teil eins der Veranstaltung in Nove Mesto ab.

Foto: AP/Sergei Grits 10 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2020/21

+++++4. März 2021+++++

DSV-Staffel erlebt historisches Desaster und verliert die kleine Kristallkugel an Schweden

Die Trainerkritik nach dem Staffel-Debakel der deutschen Biathletinnen war schonungslos. „Viel Positives fällt mir nicht dazu ein. Das war von vorne bis hinten schlecht“, sagte Disziplincoach Florian Steirer nach dem desaströsen Platz zwölf beim Weltcup-Auftakt im tschechischen Nove Mesto. Nur anderthalb Wochen nach WM-Silber verloren die deutschen Skijägerinnen zudem im letzten Staffelrennen der Saison auch noch die Kleine Kristallkugel der Disziplinwertung. Die holten sich durch ihren Finalsieg die Schwedinnen, die bei Punktgleichheit mit den DSV-Damen einen Saisonerfolg mehr zu Buche stehen haben.

Nachdem die Ukraine wegen eines anscheinenden Wechselfehlers zunächst in den Ergebnislisten disqualifiziert, dann aber nach Auswertung der Bilder durch die Jury doch regulär gewertet wurde, kamen am Donnerstag Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Preuß nicht als Elfte ins Ziel. Nur im Dezember 2019 in Hochfilzen war es mit Rang zwölf für eine deutsche Damen-Staffel genauso so schlecht wie jetzt gelaufen.

Das einzig Positive beim Auftritt von Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Franziska Preuß war am Donnerstag die Schießleistung von Preuß. In der Loipe waren die Deutschen ohne die nach einem Infekt noch geschonte Denise Herrmann, die bei der WM in Pokljuka mit Hinz, Hettich und Preuß Silber gewonnen hatte, diesmal nicht konkurrenzfähig. „Was wir heute in der Loipe abgeliefert haben, war grottenschlecht“, sagte Steirer im ZDF. In den fünf Staffelrennen zuvor waren seine Damen nie schlechter als Vierte gewesen.

Foto: dpa/Matthias Balk 9 Bilder Der Kader der deutschen Biathletinnen

Beim Aufwärmen mit lustigen Spielchen an der Tischtennisplatte waren die deutschen Biathletinnen noch bester Laune. Diese war dann nach einer ernüchternden Vorstellung schnell verflogen. „Es ist von Anfang an zäh gegangen, da steht man unter Zugzwang, und dann ist die Lockerheit weg und man geht verkrampfter ran“, sagte Preuß (26), die sich mit ihrem Auftritt zumindest Selbstvertrauen für das Wochenende mit Sprint und Verfolgung holte: „Ich bin ganz zufrieden mit meinem Rennen.“