Biathlon-Weltcup : Auch deutsche Herren enttäuschen – Rees Zehnter im Sprint

Roman Rees. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Nach den Frauen haben auch die deutschen Männer im Sprint von Östersund einen gebrauchten Tag erlebt. Bester Deutscher wurde Roman Rees als Zehnter. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt des Saisonfinales im schwedischen Östersund enttäuscht. Im ersten Rennen nach dem Rücktritt von Olympiasieger Arnd Peiffer überzeugte am Freitag im Sprint nur Roman Rees als Zehnter. Der 28-Jährige blieb als einziger Deutscher fehlerfrei, hatte aber am Ende 57,6 Sekunden auf Lukas Hofer. Der Italiener verwies bei seinem ersten Saisonsieg mit vier Sekunden Vorsprung Lokalmatador Sebastian Samuelsson auf Rang zwei. Dritter wurde der Norweger Tarjei Bö (+ 14,4 Sekunden). Das Trio war auch ohne Fehlschuss geblieben und hat beste Aussichten für die Verfolgung am Samstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport).

Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3/+ 1:29,4 Minuten) wurde nur 31., auch für Routinier Erik Lesser (2 Fehler/+ 1:30,5 Minuten) lief es als 33. nicht besser. Justus Strelow (1 Fehler/+ 1:46,5 Minuten) kam als 37. nach den zehn Kilometern ins Ziel, Philipp Nawrath (3/+ 1:52,6 Minuten) wurde 42. und David Zobel (2/+ 2:07,6 Minuten) 52. Einen erneuten Tiefschlag erlebte Johannes Kühn, der gleich acht seiner zehn Scheiben verfehlte und als 93. ebenso die Qualifikation für das Jagdrennen verpasste wie Philipp Horn (4) auf Rang 74.

Der Kampf um den Gesamtweltcup zwischen den beiden Norwegern Sturla Holm Laegreid und Johannes Thingnes Bö bleibt hoch spannend. Der 24-jährige Laegreid (0 Fehler), der seine erste komplette Weltcup-Saison läuft und bei der WM in Pokljuka viermal Gold holte, wurde Sechster. Bö (27), der die letzten beiden Jahren die Große Kristallkugel gewann, wurde trotz zwei Fehler noch Siebter.

Rückschlag für Preuß im Kampf um Platz drei in der Gesamtwertung - Eckhoff siegt erneut

Franziska Preuß konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. "Irgendwie war vom ersten Schuss an der Wurm drin. Das ist nicht zufriedenstellend", sagte die 27-Jährige mit finsterer Miene. Anstatt im Kampf um Rang drei im Gesamtweltcup ein Ausrufezeichen zu setzen, fabrizierte Preuß ein Streichergebnis und landete in ihrem zweitschlechtesten Rennen des Winters nur auf einem schwachen 23. Rang.

Läuferisch sei es zwar "ganz okay" gewesen, meinte Preuß nach dem Sprint über 7,5 km beim Weltcup-Finale im schwedischen Östersund in der ARD. Aber zwei Schießfehler seien eben doch "ärgerlich". Dennoch: Vor der Verfolgung über 10 km am Samstag (12.15 Uhr/ARD und Eurosport) war die Biathletin aus Haag um Zuversicht bemüht: "Es ist noch viel offen. Ich muss nach vorne schauen."

Mit ihrem Frust war Preuß, die immerhin 17-mal in dieser Saison in die Top 10 kam, nicht alleine. Auch Denise Herrmann, zuletzt zweimal in Nove Mesto auf dem Podest, enttäuschte beim siebten Sprint-Erfolg in Serie von Tiril Eckhoff (Norwegen) als 34. auf der ganzen Linie. Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war somit Janina Hettich (0/+39,3 Sekunden) auf Rang 17. "Ich merke, dass die Saison langsam ein Ende nimmt. Mir ging es im Laufen nicht gut", sagte Herrmann und fügte erschöpft an: "Es muss jetzt eine längere Pause her."

Keine Anzeichen von Müdigkeit zeigte dagegen einmal mehr Überfliegerin Eckhoff. Die Gesamtweltcup-Siegerin holte sich ihren 13. Saisonerfolg mit einem Fehler hauchdünn vor Dorothea Wierer (0/+2,5 Sekunden) und ihrer Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold (0/+6,7). Wierer sicherte sich damit im Gegensatz zu Preuß wichtige Zähler für die Gesamtwertung.

Die Italienerin liegt nun mit 811 Punkten auf Rang vier vor Preuß (795). Auch Lisa Hauser aus Österreich, die Fünfte wurde, darf mit 786 Zählern noch aufs Podium hoffen. Dritte hinter Eckhoff (1103) und Marte Olsbu Röiseland (Norwegen/924) bleibt erst einmal die Schwedin Hanna Öberg (824) trotz einer Nullrunde im Sprint mit einem indiskutablen 52. Rang.

Es bleibt spannend vor der Verfolgung und dem Massenstart am Sonntag zum Abschluss des Winters. "Da darf ich mir solche Fehler nicht mehr erlauben", blickte Preuß voraus.

Foto: dpa/Sven Hoppe 14 Bilder Biathlon WM 2021: der Zeitplan

+++++14. März 2021+++++

Nur Platz neun für schwaches DSV-Quartett - Norwegen siegt

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Biathlon-WM 2021: die Favoriten auf Medaillen

Die deutsche Mixed-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto eine herbe Enttäuschung erlebt. Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll landeten beim überlegenen Sieg von Weltmeister Norwegen über 4x6 km auf einem schwachen neunten Platz. Das DSV-Quartett konnte immerhin ein historisch schlechtes Mixed-Ergebnis (bisher Rang 13 bei der WM 2013 in Nove Mesto) im Endspurt noch abwenden.

Schon nach Startläuferin Hinz waren alle Chancen dahin. Die 28-Jährige übergab nach sechs Nachladern mit knapp zwei Minuten Rückstand auf Rang 21 an Herrmann. Doch auch die 32-Jährige, am Freitag noch Zweite im Sprint, erlebte einen Tag zum Vergessen. Nach einer Strafrunde lag Herrmann als 19. schon 3:27,5 Minuten hinter der Spitze.

"Ich bin ziemlich enttäuscht. Ich bin beim Laufen offensiv angegangen. Aber ich habe nach dem dritten Wettkampf gemerkt, dass mir die Substanz fehlt. Das war nix", räumte Herrmann im ZDF ein. Es drohte kurzzeitig gar eine Überrundung durch die überragenden Norweger. Darüber, so Peiffer, habe er sich "in einer Staffel noch nie Gedanken machen müssen". Der Routinier und Doll hielten den Schaden jedoch noch in Grenzen.

Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bö und Co. (0+4) siegten deutlich vor Italien (0+10/+1:08,7 Minuten) und Schweden (0+10/+1:22,7). Das DSV-Quartett (1+14) lag 3:38,0 Minuten zurück.

Franziska Preuß, am Samstag in der Verfolgung Dritte, und Erik Lesser wurden von Bundestrainer Mark Kirchner geschont. Am Sonntag (13.45 Uhr) steht beim Weltcup in Nove Mesto zum Abschluss noch die Single-Mixed-Staffel an. Ab Freitag findet in Östersund/Schweden das Finale des Biathlon-Winters statt.

Hettich und Rees Elfte in Single-Mixed-Staffel - Schweden siegt

Janina Hettich und Roman Rees sind im letzten Rennen des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto in der Single-Mixed-Staffel auf Platz elf gelaufen. Das Duo leistete sich am Sonntag zwölf Nachlader und hatte 1:39,5 Minuten Rückstand auf die siegreichen Schweden Linn Persson und Sebastian Samuelsson. Sie verwiesen die Norweger Ingrid Landmark Tandrevold und Sturla Holm Laegreid um 1,5 Sekunden auf Rang zwei. Dritte würden sensationell die US-Amerikaner Susan Dunklee und Sean Doherty (+ 26,1 Sekunden).

„Eine plausible Erklärung habe ich nicht dafür. Es gibt leider Tage, da läuft es nicht so gut“, sagte Hettich (24), die für die einzige fehlerfreie deutsche Schießserie sorgte, im ZDF. Auch Rees war nicht zufrieden. „Unser Ziel waren die Top sechs. Aber gerade bei mir war es hinten raus auf der Runde schon ein sehr harter Kampf und dann konnte ich es am Schießstand nicht so umsetzten, wie ich es mir vorgenommen hatte“, sagte der 28-Jährige.

Zuvor waren Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll in der Mixed-Staffel bei schwierigen Bedingungen mit ständig wechselndem Wind und Böen auf Platz neun gelaufen, das Quartett brauchte 14 Nachlader und Herrmann musste eine Strafrunde laufen. Damit beendeten die Deutschen den Weltcup mit zwei Podestplätzen durch Herrmann als Sprint-Zweite und die diesmal geschonte Franziska Preuß als Dritte der Verfolgung. Ab kommenden Freitag steht dann das Saisonfinale im schwedischen Östersund an.

+++++13. März 2021+++++

Eckhoff gewinnt Verfolgung und Gesamtweltcup – Preuß Dritte

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto für den nächsten deutschen Podestplatz gesorgt. Die auf Rang vier gestartete 27-Jährige setzte sich in der Verfolgung über 10 km in einem packenden Dreikampf auf der letzten Runde durch und wurde mit zwei Schießfehlern Dritte. Für die Bayerin (+40,2 Sekunden) ist es der dritte Podestplatz des Winters.

"Es war echt ein cooles Rennen", sagte Preuß im ZDF: "Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass diese Hürde mit diesem blöden Podest endlich überwunden ist." Die Norwegerin Eckhoff (1 Strafrunde) gewann durch ihren vierten Sieg in Serie und den fünften Erfolg nacheinander in der Verfolgung vorzeitig den Gesamtweltcup. Ihre einzig verbliebene Kontrahentin Marte Olsbu Röiseland (1/+41,6) kann sie nach Platz vier in der kommenden Woche beim Weltcupfinale nicht mehr einholen.

Denise Herrmann (+1:22,3) fiel mit drei Schießfehlern und durchwachsener Laufleistung von Platz zwei auf zehn zurück. Zweite wurde Dsinara Alimbekawa (0/+34,6) aus Belarus. "Top Ten ist immer ein gutes Resultat, aber ich habe mir natürlich etwas mehr vorgenommen", sagte Herrmann.

Foto: dpa/Sven Hoppe Infos Was Sie zur Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wissen müssen

Die weiteren Deutschen blieben erneut weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Janina Hettich (3/+3:35,1) sammelte als 40. zumindest noch einen Weltcuppunkt. Maren Hammerschmidt (3/+4:16,1) wurde 48., Anna Weidel lief auf Platz 53 (4/+4:37,1).

Zum Abschluss des vorletzten Weltcups des Winters stehen am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) auf dem Programm.

Deutsche Biathleten leisten sich zu viele Schießfehler

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto eine Spitzenplatzierung erneut klar verpasst. Nach dem durchwachsenen Ergebnis im Sprint lief Erik Lesser in der Verfolgung über 12,5 km als bester Skijäger des Deutschen Skiverbandes (DSV) von Rang 19 auf 14 nach vorne. Drei Schießfehler waren beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet zu viel für eine Top-Ten-Platzierung.

"Es war heute schwierig, die Windverhältnisse haben es nicht ganz einfach gemacht", sagte Lesser im ZDF: "Deshalb war ich nicht ganz so sicher unterwegs." Die etwas vor Lesser gestarteten Benedikt Doll (+2:43,1 Minuten) und Arnd Peiffer (+2:54,8 Minuten) enttäuschten mit jeweils sieben Schießfehlern auf ganzer Linie. Letztlich wurde Doll nur 24., Peiffer fiel gar auf Rang 27 zurück. Roman Rees (4/+3:00,9) lief auf Platz 31.

Sprintsieger Fillon Maillet gewann nach zwei Strafrunden in 28:46,7 Minuten auch die Verfolgung. Der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö (2 Strafrunden/+8,0) stürmte von Rang neun auf zwei nach vorne und baute seine Führung im Gesamtweltcup auf seinen viertplatzierten Landsmann Sturla Holm Lägreid (2/+18,1) weiter aus. Emilien Jacquelin aus Frankreich (1/+14,6) wurde Dritter.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 12 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten

Zum Abschluss des vorletzten Weltcups des Winters stehen am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) auf dem Programm.

+++++12. März 2021+++++

Herrmann beim nächsten Eckhoff-Sieg Zweite

Foto: AP/Sergei Grits 10 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2020/21

Denise Herrmann ist beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto zum zweiten Mal nacheinander aufs Podest gestürmt. Die 32-Jährige blieb im Sprint erstmals in dieser Saison fehlerfrei und landete nach 7,5 km wie schon in der Verfolgung am vergangenen Sonntag auf Rang zwei. Auf die erneut siegreiche Gesamtweltcupführende Tiril Eckhoff fehlten der Oberwiesenthalerin lediglich 6,1 Sekunden.

"Ich bin zufrieden mit dem Rennen", sagte Herrmann im ZDF: "Ich freue mich sehr, dass es zum Saisonende noch so funktioniert." Franziska Preuß leistete sich im Stehendanschlag einen Fehler, verschaffte sich als Vierte mit lediglich 17,3 Sekunden Rückstand aber ebenfalls eine glänzende Ausgangsposition für die Verfolgung über 10 km am Samstag.

Die Norwegerin Eckhoff feierte trotz eines Schießfehlers in 18:11,1 Minuten ihren sechsten Sprintsieg in Serie und baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer (0/+10,5 Sekunden).

Nach den Jagdrennen der Männer (14.45 Uhr) und Frauen (17.30 Uhr) am Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm.

+++++11. März 2021+++++

Foto: dpa/Matthias Balk 9 Bilder Der Kader der deutschen Biathletinnen

Peiffer im Sprint auf Rang 13 - Fillon Maillet gewinnt

Olympiasieger Arnd Peiffer hat zum Auftakt des zweiten Weltcupwochenendes im tschechischen Nove Mesto eine weitere Podestplatzierung klar verpasst. Nach seinem dritten Platz an gleicher Stelle in der Vorwoche kam der 33-Jährige diesmal im Sprint über 10 km nicht über Rang 13 hinaus. Letztlich fehlten dem besten Deutschen nach einem Schießfehler 31,3 Sekunden auf seinen sechsten Podestplatz des Winters.

Der fehlerfreie Franzose Quentin Fillon Maillet gewann in 22:07,2 Minuten erstmals in seiner Karriere ein Individualstartrennen. Zweiter wurde der Norweger Tarjei Bö (0 Strafrunden/+11,3 Sekunden), Lukas Hofer (0/+14,8) aus Italien komplettierte das Podest.

Benedikt Doll (2/+49,4) und Erik Lesser (1/+54,7) landeten auf den Rängen 15 und 19, trotz ihrer Fehler im Stehendanschlag ist die Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr) noch ordentlich. Roman Rees (1/+1:16,5) kam nicht unter die besten 25, Johannes Kühn (3/+2:29,9) und Philipp Horn (3/2:42,5) verpassten gar die Qualifikation für den Verfolger.

Dominator Johannes Thingnes Bö (2/+37,0) sicherte sich trotz Platz neun vorzeitig die kleine Kristallkugel im Sprintweltcup, im Gesamtweltcup schmolz der Vorsprung des Norwegers auf seinen fünftplatzierten Landsmann Sturla Holm Lägreid (1/+23,4) allerdings leicht.

Die Frauen starten am Freitag (17.30 Uhr) mit ihrem Sprint über 7,5 km in das zweite Weltcupwochenende in Nove Mesto. Nach den Verfolgern der Männer und Frauen (17.30 Uhr) am Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm.

Lette Rastorgujevs vorläufig suspendiert

Der lettische Biathlet Andrejs Rastorgujevs ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorläufig suspendiert worden. Wie die Biathlon Integrity Unit (BIU) mitteilte, hat sich der 32-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten gleich drei Meldepflichtversäumnisse geleistet. Rastorgujevs bekommt nun zwei Wochen Zeit, um auf die Entscheidung der BIU zu reagieren.

Laut Welt-Anti-Doping-Code sind die Athleten dazu verpflichtet, ihren Aufenthaltsort richtig anzugeben und somit jederzeit für mögliche Dopingkontrollen zur Verfügung zu stehen. Erweisen sich die Angaben als falsch und der Sportler wird bei einer unangekündigten Kontrolle nicht angetroffen, wird dies als Versäumnis des Athleten ausgelegt. Nach drei derartigen Verstößen droht eine Sperre.

Nach einem Hoch mit zwei Podestplätzen in den Jahren 2017 und 2018 kämpft Rastorgujevs derzeit um den Anschluss an die Weltspitze, aktuell ist er 24. im Gesamtweltcup.