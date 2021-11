Biathlon Weltcup 2021/22 : Doll und Preuß starten gemeinsam beim "Biathlon auf Schalke"

Düsseldorf Ende November starten die Biathletinnen und Biathleten in die Olympia-Saison. Auch das Team-Event auf Schalke findet 2021 wieder statt. Hier halten wir Sie während der Saison auf dem Laufenden.

Die deutschen Hoffnungsträger Benedikt Doll und Franziska Preuß werden beim 19. "Biathlon auf Schalke" gemeinsam an den Start gehen. Bei der am 28. Dezember ausgetragenen World Team Challenge in Gelsenkirchen bildet das Duo eines der beiden deutschen Teams. "Es ist einfach cool, in diesem Stadion vor vielen Zuschauern laufen zu können", sagte Doll.