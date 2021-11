Herrmann, Preuß & Co. : Das ist der Kader der deutschen Biathletinnen

Düsseldorf Die deutsche Mannschaft der Biathlon-Damen hat gleich zwei potenzielle Top-Athletinnen in ihren Reihen. Doch es gibt auch neue Gesichter, die Chancen auf Überraschungserfolge haben. Der DSV-Kader im Überblick.

Wer sind die Stars bei den deutschen Biathlon-Damen?

Vor allem Franziska Preuß konnte in der vergangenen Saison mit einigen Podestplätzen zeigen, dass sie eine Weltklasse-Biathletin ist. Insgesamt wurde sie starke Dritte im Gesamtweltcup. Und auch Denise Herrmann will in der Olympia-Saison wieder an alte Erfolge anküpfen – etwa an ihren bislang einzigen Weltmeistertitel in der Verfolgung von Östersund im Jahr 2019.