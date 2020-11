Biathlon-Telegramm 20/21 : Weltcup-Auftakt in Finnland doch ohne Zuschauer

Athleten beim Start eines Biathlon-Rennens (Symbolbild). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Am Wochenende startet die Biathlon-Saison 20/21. Anders als erhofft werden keine Zuschauer zugelassen sein. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups ab Samstag im finnischen Kontiolahti findet nun doch ohne Zuschauern statt. Die Entscheidung trafen die lokalen Veranstalter und der finnische Biathlonverband am Donnerstag. Anfang der Woche wurde trotz der Coronavirus-Pandemie noch mit einem Publikum von bis zu 4500 Personen geplant. Ab Freitag sollen in der Region Nordkarelien derart große Veranstaltungen jedoch nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Damit ist auch klar, dass die zweite Weltcup-Woche ab nächstem Donnerstag ebenfalls vor leeren Tribünen stattfindet.

Ohnehin waren bislang nicht einmal ein Viertel der verfügbaren Karten verkauft worden. Traditionell reisen normalerweise vor allem viele Besucher aus dem nahen Russland nach Kontiolahti. Allerdings ist eine Einreise nach Finnland für sie derzeit nicht ohne Weiteres möglich.

Damit steht fest, dass es vorerst keine Rennen der Skijäger mit Fans geben wird. Im österreichischen Hochfilzen sowie bei den Weltcups im thüringischen Oberhof und in Antholz/Italien sind bis Ende Januar 2021 keine Besucher zugelassen. Eine Entscheidung, wie es bei der WM in Pokljuka/Slowenien vom 9. bis 21. Februar 2021 laufen soll, wird für Anfang Dezember erwartet.

+++++25. November 2020+++++

Sechs Nationen mit Corona-Fällen vor Weltcupauftakt

Bereits vor dem Saisonstart hat den Biathlon-Weltcup eine erste Coronawelle erwischt. Wie der Weltverband IBU mitteilte, wurden bei den ersten Testreihen vor den Rennen in Kontiolahti Teammitglieder aus sechs Nationen positiv auf COVID-19 getestet. Demnach gibt es in den Mannschaften aus Frankreich, Russland, Rumänien, der Slowakei, Lettland und Moldau Coronafälle.

Die nicht näher benannten Sportler oder Betreuer befinden sich in Quarantäne, über weitere Maßnahmen entscheidet das finnische Gesundheitsamt. Lediglich im Fall der französischen Mannschaft legten sich die Behörden bereits fest, dass neben der erkrankten Person kein weiteres Teammitglied in Quarantäne muss.

Im Rahmen ihres umfassenden Hygienekonzepts hat die IBU in Kontiolahti ein eigenes Kontrolllabor eingerichtet. Der gesamte Tross muss sich bei Ankunft einem COVID-19-Test unterziehen, anschließend wird alle vier bis fünf Tage erneut getestet. Es wird grundsätzlich empfohlen, dass sich die Athleten innerhalb eines Teams nur in Vierergruppen bewegen, damit bei einem positiven Fall nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.

Die Saison startet im Norden Finnlands am Samstag mit zwei Einzelrennen, am Sonntag stehen die Sprints auf dem Programm.

+++++25. November 2020+++++

Erik Lesser für deutsches Weltcup-Team qualifiziert

Der ehemalige Weltmeister Erik Lesser hat sich für den Auftakt des Biathlon-Weltcups an diesem Wochenende im finnischen Kontiolahti qualifiziert. Der 32-Jährige setzte sich bei den internen Ausscheidungsrennen um die zwei noch freien Weltcup-Tickets mit einem Doppelsieg im Sprint und in der Verfolgung durch. Lesser überzeugte in Munio mit starken Schießeinlagen und guten Laufzeiten.

„Ja, es ist am Ende klarer ausgegangen, als ich es erwartet hätte“, sagte Lesser der Zeitung „Freies Wort“ (Mittwoch). Dem ersten Kräftemessen mit der Weltelite am Wochenende in Kontiolahti mit dem Einzel am Samstag und dem Sprint am Sonntag sieht er dennoch „nur vorsichtig optimistisch“ entgegen.

Bundestrainer Mark Kirchner lobte seinen langjährigen Oberhofer Schützling: „Besser hätte er es nicht machen können. Es zeichnet Erik eben aus, dass er da ist, wenn es um die Wurst geht.“ Lesser war in der Vorsaison nach eher schwachen Leistungen nur als Ersatzmann zur WM nach Antholz gereist, holte dann aber Single-Mixed-Silber und Staffel-Bronze.

Gesetzt für die Auftaktrennen sind Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Horn. Lucas Fratzscher als Gesamtsieger des IBU-Cups hat ein persönliches Startrecht. Roman Rees, der in den Rennen Dritter und Vierter wurde, ist auch beim Saisonauftakt dabei. Dagegen reichte es für Ex-Weltmeister Simon Schempp nicht.

+++++25.November 2020+++++

Startschuss in einen verrückten Biathlon-Winter

Den schwierigen Start in einen "verrückten Winter" nimmt Denise Herrmann mit viel Humor. "Ich hätte nicht gedacht, dass man beim Abstrich das Stäbchen überhaupt so weit in die Nase bekommt. Das war eine neue Körpererfahrung", sagte Deutschlands Vorzeigeläuferin nach ihrem ersten Corona-Test im SID-Gespräch - und lachte.

Wenn am Samstag (11.00 Uhr/ZDF) mit dem Einzelrennen der Herren über 20 km im finnischen Kontiolahti die 44. Weltcup-Saison im Biathlon beginnt, wird pandemiebedingt vieles anders sein. Es wird ein Auftakt mit einigen Fragezeichen und zahlreichen großen Herausforderungen. Doch letztendlich sind die Stars froh, dass es im hohen Norden überhaupt losgehen kann - und das sogar mit Fans.

Bis zu 4500 Zuschauer erlauben die finnischen Gesundheitsbehörden. In Hochfilzen und Oberhof wird es danach Geister-Wettkämpfe geben - wie wohl auch bei der WM in Pokljuka/Slowenien (10. bis 21.2.).

Das von der Internationalen Biathlon-Union (IBU) vorgegebene strenge Hygienekonzept und die Zusammenlegung von Weltcups nehmen jedoch alle gerne in Kauf. "Es ist doch besser, als wenn wir alle zu Hause sitzen müssen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner.

Er sei aber gespannt, "was dieser verrückte Winter bieten wird", ergänzte der Coach: "Wir müssen flexibel reagieren." Wichtig für ihn sei vor allem, "dass die Mannschaft in einem intakten Zustand ist. Wir sind auf alle Fälle gerüstet."

Zwar fehlten in der Vorbereitung die Vergleiche mit anderen Nationen. "Aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl und bin optimistisch", betonte Herrmann, die neben Dorothea Wierer, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland oder Hanna Öberg zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen im Kampf um den Gesamtweltcup gehört.

Sie habe "alles, was ich mir vorgenommen habe, gut umsetzen können", ergänzte die 31 Jahre alte Vize-Weltmeisterin. Auch Franziska Preuß unterstreicht dies vor dem Einzelrennen am Samstag (14.20 Uhr) und dem Sprint am Sonntag (13.40 Uhr): "Wir konnten trotz der Corona-Pandemie ohne große Ausnahmen trainieren. Es gibt keinen Grund für Ausreden."

Oder vielleicht doch? Für Routinier Arnd Peiffer, neben Benedikt Doll bei den deutschen Männern erster Anwärter auf einen Podestplatz, ist durch die vielen Maßnahmen "nicht alles ganz so locker". Es fehle die "Leichtigkeit". Dennoch arrangiert sich der 33-Jährige, Olympiasieger und fünfmaliger Weltmeister, gerne mit den ungewohnten Umständen. Es bringe ja auch nichts, "sich wuschig zu machen. Man kann das Risiko ja minimieren."

Dies versucht die IBU mit Vehemenz. Acht von zehn Weltcups werden an nur vier Orten ausgetragen, "um die Reisetätigkeiten zu minimieren. Das ist die effektivste Maßnahme", unterstrich Präsident Olle Dahlin: "Wir haben wie alle anderen Sportarten mit nie gekannten Herausforderungen zu kämpfen. Die höchste Priorität genießt die Sicherheit aller Beteiligten." Deshalb richtet die IBU an den Veranstaltungsorten zur Durchführung von regelmäßigen PCR-Tests für den Weltcup-Tross (Sportler, Trainer, Funktionäre, Serviceleute usw.) ein eigenes Labor ein.

Der Verband plant angesichts der Maßnahmen und der finanziellen Unterstützung für Veranstalter und Nationalverbände sogar ein beachtliches Minus von drei bis vier Millionen Euro ein. Hauptsache, es wird gelaufen und geschossen. Ein Ausfall wäre für alle Wintersport-Verbände, so der ehemalige Ski-Rennläufer Felix Neureuther, "eine Katastrophe". Deswegen sei es "ein großer Vorteil, sich in einer Blase zu bewegen", fügte Simon Schempp an.

Für den 32-Jährigen ist Kontiolahti nach zwei verkorksten Wintern mit verletzungsbedingten Rückschlägen ein Neuanfang. Wie Erik Lesser (32) will und muss sich der Ex-Weltmeister neu beweisen. Gesetzt sind beide nicht mehr. Gute Leistungen seien "wichtig", verdeutlichte Schempp, "um weiterhin dabei zu sein".

Derartige Sorgen muss sich Überflieger Johannes Thingnes Bö nicht machen. Nach dem Rücktritt von Martin Fourcade dürfte der Norweger den Weltcup noch stärker dominieren. Bö könne sich, so Österreichs Trainer Ricco Groß, "im Prinzip nur selbst schlagen".

+++++23. November 2020+++++

4500 Zuschauer bei Weltcup-Auftakt in Kontiolahti möglich

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups am Samstag im finnischen Kontiolahti soll trotz der anhaltenden Corona-Pandemie vor Zuschauern stattfinden. Bis zu 4500 Fans sind derzeit noch pro Wettkampftag bei den ersten Saisonrennen der Skijäger erlaubt. Dass wirklich so viele Menschen zu den Rennen kommen, gilt aber als recht unwahrscheinlich. Traditionell reisen normalerweise vor allem viele Besucher aus dem nahen Russland nach Kontiolahti. Allerdings ist eine Einreise nach Finnland für sie derzeit nicht ohne Weiteres möglich.

Laut einer Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA wurden für die beiden Einzelrennen am Samstag bislang 1000 Tickets verkauft, für die Sprints am Sonntag wurden rund 800 Karten abgesetzt. Die Fans sollen auf vier Tribünen verteilt werden, um den nötigen Abstand zu gewährleisten. Es gibt lediglich eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, aber keine Pflicht. Bis zu 10 000 Zuschauer passen normalerweise auf die großzügige Anlage des WM-Gastgebers von 2015. Ob auch beim zweiten Kontiolahti-Weltcup vom 3. bis 6. Dezember Fans dabei sein dürfen, wurde noch nicht entschieden.

Beschlossen ist dagegen, dass die Skijäger anschließend lange auf die Unterstützung von Fans verzichten müssen. Sowohl im österreichischen Hochfilzen als auch bei den Weltcups im thüringischen Oberhof und in Antholz/Italien sind bis Ende Januar 2021 keine Besucher zugelassen. Eine Entscheidung, wie es bei der WM in Pokljuka/Slowenien vom 9. bis 21. Februar 2021 laufen soll, wird für Anfang Dezember erwartet.

Doppelweltcup in Oberhof ohne Zuschauer

Die Biathlon-Hochburg Oberhof muss in der kommenden Saison zwei Geisterweltcups austragen. Wie die Veranstalter mitteilten, finden die Rennen vom 7. bis 10. und vom 13. bis 17. Januar 2021 gänzlich ohne Zuschauer statt. Darauf verständigte sich das Präsidium des Wintersportfördervereins WSRO mit den lokalen Gesundheitsbehörden und dem Bundesland Thüringen.

"Dies ist eine Entscheidung der Vernunft und nicht des Herzens", hieß es in einer Pressemitteilung des Präsidiums der WSRO: "Die Entwicklung des Infektionsgeschehens zwingt uns zu diesem Schritt." Mit Blick auf die Gesundheit der Zuschauer und der Helfer sei die Durchführung der Wettkämpfe ohne Publikum der "einzig gangbare Weg", so die WSRO.

Mitte Oktober hatten die Organisatoren noch auf bis zu 9000 Zuschauer täglich in der bis zu 25.000 Plätze umfassenden Arena am Rennsteig gehofft. Selbst damit hätten die Veranstalter laut Thüringer Allgemeinen ein Minus von einer Million Euro gemacht, nun dürfte dies noch weiter ansteigen. Nach Angaben des Blattes will der Freistaat Thüringen für die Verluste aufkommen.

"Gut zwei Jahre vor den Weltmeisterschaften 2023 und trotz laufender Umbaumaßnahmen haben wir die Chance, der Sportwelt zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen internationale Spitzensportevents zu organisieren", begründet das Präsidium das Festhalten an den beiden Veranstaltungen. Oberhof springt neben seinem ohnehin geplanten Weltcup noch für Ruhpolding ein, um die Reisen der Athleten während der Corona-Pandemie zu verringern.

(RP/dpa/sid)