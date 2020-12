Biathlon-Telegramm 20/21 : Schempp schöpft bei World Team Challenge Hoffnung für 2021

Arnd Peiffer.

Düsseldorf Acht Biathlon-Duos absolvieren die letzten Rennen des Jahres. Die World Team Challenge wurde wegen der Corona-Pandemie von Gelsenkirchen nach Ruhpolding verlegt. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Im Winter-Wunderland Ruhpolding strahlte Simon Schempp gemeinsam mit Freundin Franziska Preuß um die Wette. Diesen versöhnlichen Jahresabschluss, dieses Ausrufezeichen hatte der Massenstart-Weltmeister von 2017 so dringend gebraucht. "Zumindest war es mal wieder ein Wettkampf, der Spaß gemacht hat", sagte Schempp nach dem starken zweiten Platz bei der World Team Challenge mit seiner Franzi.

Für Schempp war es der lang ersehnte Befreiungsschlag - und eine der wenigen Möglichkeiten, sich wieder für den Weltcup zu empfehlen. Denn seit dem Saisonstart in Kontiolahti, als er in den Ausscheidungsrennen gegen Erik Lesser und Roman Rees das Nachsehen hatte, ist Schempp im Weltcup-Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) außen vor - erstmals seit 2011.

Da bringt dieses traditionelle Show-Rennen zum Jahreswechsel natürlich "ein positives Gefühl" für die nächsten Wochen und Monate. "Beim Schießen fühle ich mich momentan sehr gut. Da waren die letzten Wochen schon sehr vielversprechend, da taugt's mir momentan", sagte der 32-Jährige, der sein bislang letztes Weltcup-Rennen im März gelaufen und deshalb etwas aufgeregter in den Wettkampf gegangen war.

Schempp freute sich besonders, dass auch das letzte Schießen, "bei dem es auf die Nerven ankommt, so gut funktioniert hat". Und auch Preuß war überglücklich: "Es freut mich sehr, dass Simon es so gut zusammengebracht hat", sagte die derzeit beste Skijägerin Deutschlands im ZDF.

Der Wettkampf vor der eigenen Haustür in Ruhpolding war für Schempp zugleich ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Mark Kirchner, um möglicherweise wieder für die beiden Heim-Weltcups in Oberhof ab 8. Januar berücksichtigt zu werden. Denn in diesem Corona-Winter sei es eben schwer, "sich wieder anzubieten", hatte Schempp vor Saisonstart im SID-Gespräch gesagt. Der zweitklassige IBU-Cup startet erst am 14. Januar.

Aber "jeder gute Wettkampf gibt einem Selbstvertrauen", sagte er. Und mit diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen will der mit drei Olympia- und acht WM-Medaillen dekorierte Schempp wieder ins Weltcup-Aufgebot rutschen. In das neue Jahr wird der zweimalige Olympia-Zweite jedenfalls hochmotiviert starten.

"Ich bin optimistisch", sagte Schempp, der seine Leistung in der Loipe bei schwierigen Verhältnissen nicht genau einschätzen konnte. Das Einladungsrennen in Ruhpolding, das erstmals seit 2001 wegen Corona nicht in der Fußball-Arena von Schalke 04 vor mehr als 40.000 Zuschauern ausgetragen wurde, gibt jedenfalls reichlich Grund zur Hoffnung.

+++++27. Dezember 2020++++

Deutsches Teams bei der World Team Challenge in Ruhpolding

In den letzten Biathlon-Rennen des Jahres wollen auch zwei deutsche Duos vorne mitmischen. Bei der World Team Challenge kämpfen am Montag (ab 17.55 Uhr/ZDF) Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie Franziska Preuß und Simon Schempp um die Siege im Massenstart und in der Verfolgung. Die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie von Gelsenkirchen nach Ruhpolding verlegt.

Insgesamt sind bei dem Einladungsrennen acht Duos am Start, die anderen kommen aus Italien, Österreich, Russland, Tschechien, Schweden und der Ukraine. Im Vorjahr hatte Dorothea Wierer und Lukas Hofer aus Italien, die wieder dabei sind, den Massenstart gewonnen. In der Verfolgung waren Marte Olsbu Röiseland und Vetle Sjåstad Christiansen aus Norwegen nicht zu schlagen.

++++++20. Dezember 2020+++++

Olympiasieger Peiffer gewinnt Massenstart in Hochfilzen - Herrmann wird Vierte

Olympiasieger Arnd Peiffer hat im Biathlon-Weltcup für den ersten deutschen Sieg in diesem Winter gesorgt. Der 33-Jährige setzte sich am Sonntag im Massenstart von Hochfilzen nach fehlerfreiem Schießen mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor dem Schweden Martin Ponsiluoma (1 Fehler), dem Norweger Tarjei Bö (1) und seinem Teamkollegen Benedikt Doll (1) durch. Nach zwei Strafrunden kam Erik Lesser mit einem Rückstand von 64,4 Sekunden auf Platz 17.

Für Ex-Weltmeister Peiffer war es der zehnte Weltcupsieg der Karriere und der erste überhaupt im Massenstart. Erstmals war Peiffer im März 2009 im russischen Chanty-Mansijsk im Weltcup erfolgreich gewesen und hatte einen Sprint-Wettkampf für sich entschieden.

„Ich freue mich, weil es mein erster Massenstartsieg ist. Ich habe nicht unbedingt geglaubt, dass ich das in meiner Karriere noch einmal schaffe“, sagte Peiffer in der ARD. „Deswegen waren die Emotionen vielleicht auch ein bisschen mehr, als man das von mir gewohnt ist.“

Seinem Teamkollegen Doll fehlten auf Platz vier 2,4 Sekunden zum Podium. Doch der Schwarzwälder hatte seinen Anteil am ersten deutschen Sieg in diesem Winter. „Beim Anstieg habe ich gemerkt, dass wir ein bisschen die Lücke zumachen und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass wir am Ende beide übersprintet werden. Dann habe ich gesagt, ok dann mache ich jetzt mal ein bisschen langsam und bremse die hinter mir aus. Da konnte Arnd, glaube ich, noch mal ein paar Sekunden mitnehmen“, sagte Doll über eine der entscheidenden Szenen im 15-Kilometer-Rennen mit viermal Schießen.

Vor einer Woche noch hatte der Schwarzwälder mit seiner deutlichen Materialkritik für Wirbel gesorgt. „Das Material war ausgezeichnet, ich war sehr, sehr zufrieden und dann läuft man auch ganz anders mit. Das hat schon Spaß gemacht“, sagte Doll nun.

Herrmann im Massenstart gute Fünfte, Preuß und Hettich in den Top 10

Biathletin Denise Herrmann hat sich an ihrem 32. Geburtstag beim ersten Massenstart des Weltcup-Winters mit einem fünften Platz beschenkt. Die Verfolgungs-Weltmeisterin von 2019 startete im letzten Rennen des Jahres nach zwei Fehlern im Liegendschießen eine Aufholjagd, beim Sieg der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (1 Schießfehler) verpasste Herrmann das Podium um 9,7 Sekunden.

Die formstarke Franziska Preuß (+49,2 Sekunden) belohnte sich trotz dreier Schießfehler als Neunte mit dem sechsten Top-10-Ergebnis in Serie, die makellose Janina Hettich rundete als Zehnte trotz eines Sturzes ein ausgezeichnetes Teamergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) ab.

Röiseland gewann nach 12,5 km vor ihrer Landsfrau Tiril Eckhoff (1/+14,0), die zuvor im Sprint und in der Verfolgung triumphiert hatte, Gesamtweltcupsiegerin Dorothea Wierer aus Italien (1/26,9) wurde Dritte.

Im neuen Jahr steht für die Biathletinnen zuerst der doppelte Heim-Weltcup in Oberhof (8. bis 10.1. sowie 14. bis 17.1.) auf dem Programm. Der Saisonhöhepunkt, die WM in Pokljuka/Slowenien, findet von 10. bis 21. Februar statt.+++++19. Dezember 2020+++++

Preuß verpasst Podium

Nach Platz vier im Sprint gab Preuß mit einer Strafrunde beim letzten Schießen einen möglichen Podestplatz zwar aus der Hand, für die 26-Jährige war es aber die fünfte Top-10-Platzierung in Serie.

Denise Herrmann verbesserte sich nach dem enttäuschenden 23. Platz im Sprint mit zwei Schießfehlern und einer starken Laufleistung auf Platz neun. Der Sieg ging nach 10 km in 28:24,8 Minuten an die norwegische Sprint-Siegerin Tiril Eckhoff (1 Schießfehler) vor den schwedischen Schwestern Hanna Öberg (2/+22,5 Sekunden) und Elvira Öberg (2/27,6).

Anna Weidel (2/2:12,9 Minuten) kletterte von Rang 43 auf 21, einen Platz vor Janina Hettich (2/+2:17,5). Maren Hammerschmidt (3/3:05,5) wurde 36., Vanessa Hinz (5/3:44,4) fiel auf Rang 45 zurück.

Zum Jahresabschluss am Sonntag (14.25 Uhr/beide ARD und Eurosport) steht das erste Massenstartrennen des Winters auf dem Programm.

Norweger Laegreid gewinnt Hochfilzen-Verfolger - Lesser von 46 auf 20

Benedikt Doll verbesserte sich beim Sieg des Norwegers Sturla Holm Laegreid auf Platz 13, nachdem es im Sprint kein DSV-Athlet in die Top 20 geschafft hatte.

Laegreid, der bereits den Sprint für sich entschieden hatte, feierte mit einem Schießfehler nach 12,5 km in 31:14,9 Minuten seinen dritten Saisonsieg vor dem französischen Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin (0/+8,5 Sekunden) und Dominator Johannes Thingnes Bö (3/8,9). Doll, im Sprint noch auf Rang 23, kam mit zwei Schießfehlern und einem Rückstand von 1:34,7 Minuten ins Ziel.

Erik Lesser (+1:52,8) gelang mit einer makellosen Leistung am Schießstand der Sprung von Platz 46 auf 20. Olympiasieger Arnd Peiffer (2/2:12,6), 22. im Sprint, kam nicht über Rang 24 hinaus. Johannes Kühn (4/3:59,6) wurde 46.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass es noch der 13. Platz wurde", sagte Doll in der ARD. Lesser sei indes "ganz zufrieden" gewesen, obwohl er in der ersten Runde gestürzt war und sich "ein bisschen müde" fühlte.

Roman Rees und Philipp Horn hatten sich nach Plätzen jenseits der besten 60 im Sprint nicht für die Verfolgung qualifiziert. Zum Jahresabschluss am Sonntag stehen die ersten Massenstartrennen des Winters für Männer (12.00 Uhr) und Frauen (14.25 Uhr/beide ARD und Eurosport) auf dem Programm.

+++++18. Dezember 2020+++++

Preuß Sprint-Vierte beim Dreifachsieg der Norwegerinnen

Völlig ausgepumpt kam Franziska Preuß ins Ziel und hätte beinahe die Norweger-Festspiele beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen noch verhindert. „Ich bin froh über den vierten Platz. So eine Platzierung ist schwer zu kriegen. Ein bisschen ärgert mich es aber auch, weil ich um 0,5 Sekunden am Podest vorbei bin. Aber so ist das Sportlerleben“, sagte die 26-Jährige am Freitag. Im Sprintwettkampf war die Bayerin einmal mehr beste Deutsche. „Es ist ein schönes, ein neues Gefühl, wenn man weiß, man ist dabei und kann angreifen“, sagte Preuß.

Momentan geben die Norweger im Biathlon den Ton an. „Trippel norsk“ jubelte die norwegische Zeitung „VG“ nach dem neuerlichen Podest-Coup ihres Nationalteams in Tirol. Einen Tag nach dem Vierfacherfolg der Männer im Sprint schafften die Frauen am Freitag im Pillerseetal ein ähnliches Kunststück. „Es ist unglaublich, drei Norwegerinnen auf dem Podest. Das habe ich noch nie gesehen“, sagte die stolze Siegerin Tiril Eckhoff.

Über die 7,5 Kilometer gewann sie trotz einer Strafrunde vor Ingrid Landmark Tandrevold und Weltcup-Spitzenreiterin Marte Olsbu Röiseland. „Ich denke, unser Wachs ist sehr, sehr gut in dieser Woche. Wir haben schnelle Ski, wir haben ein fantastisches Team“, meinte die 30-jährige Eckhoff. Über die zehn Kilometer bei den Männern hatte am Vortag Sturla Holm Laegreid vor Johannes Dale und Johannes Thingnes Bö gewonnen. Vetle Sjastad Christiansen war als vierter Norweger auf Rang vier gekommen.

„Wir haben ziemlich auf die Mütze gekriegt von den Norwegern“, sagte Ex-Weltmeister Erik Lesser nach dem Frauen-Rennen in der ARD. Deutschlands Männer haben nach dem schwächsten Sprintergebnis seit knapp sieben Jahren im Verfolgungsrennen am Samstag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) keine gute Ausgangsposition. Als bester Deutscher geht Olympiasieger Arnd Peiffer mit einem Rückstand von 1:31 Minuten von Position 22 ins Rennen, Lesser liegt gar 2:09 Minuten zurück. Bei den Frauen (15.00 Uhr) sieht es dank Preuß und Janina Hettich besser aus. „In der Verfolgung bin ich das Quäntchen zu weit weg“, sagte hingegen Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann nach Platz 23. und einem Rückstand von 1:22 Minuten nach drei Strafrunden.

Die Schwarzwälderin Hettich war als einzige der sechs deutschen Skijägerinnen am Schießstand fehlerfrei geblieben. Die 24-Jährige schaffte mit Rang 13 und ihrem zweiten Top-15-Platz die WM-Norm. „Das war das Ziel. Aber dass ich das vor Weihnachten schon schaffe, habe ich nicht gedacht“, sagte sie.

Nachdem Vanessa Hinz (1 Fehler) in der Vorwoche als 62. die Qualifikation für das Jagdrennen noch verpasst hatte, schaffte die 28 Jahre alte Bayerin als 26. diesmal den Sprung. „Ich bin in der Verfolgung dabei. Das ist schon mal ganz gut.“ Auch Maren Hammerschmidt (1 Fehler/Platz 28) will wie Anna Weidel (1/43) im Verfolger Plätze gut machen und weiter nach vorne laufen.

+++++17. Dezember 2020+++++

Deutsche verpassen bei norwegischem Vierfachsieg die besten 20

Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt des letzten Weltcups des Jahres ein Debakel erlebt. Olympiasieger Arnd Peiffer lief beim norwegischen Vierfachsieg im Sprint von Hochfilzen als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf Rang 22. Schlechter waren die deutschen Biathleten zuletzt vor knapp acht Jahren, am 19. Januar 2013 lief Florian Graf in der Verfolgung von Antholz als bester DSV-Schützling auf Rang 28.

Peiffer fehlten nach seiner Pause in der Vorwoche mit einem Schießfehler nach 10 km 1:31,0 Minuten auf den norwegischen Youngster Sturla Holm Lägreid (0 Schießfehler/23:04,9), der bereits seinen zweiten Saisonsieg feierte. "Ich hatte nicht den besten Tag", sagte Peiffer in der ARD: "Hintenraus wurde es sehr hart. Das Gesamtpaket hat heute bei mir nicht gestimmt."

Den norwegischen Erfolg komplettierten Johannes Dale (0/+7,9 Sekunden), der Gesamtweltcupführende Johannes Thingnes Bö (2/+19,9) und Vetle Sjaastad Christiansen (1/+42,5) auf den Plätzen zwei bis vier.

Benedikt Doll (2/+1:31,5) verpasste nach seiner herben Materialschelte aus der Vorwoche als 23. ebenfalls eine gute Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (13 Uhr/ARD und ZDF). Erik Lesser (2/+2:08,2) und Johannes Kühn (3/+2:18,6) landeten jenseits der Punkteränge. Roman Rees (2/+2:36,8) und Philipp Horn (4/+2:49,5) müssen nach Plätzen jenseits der besten 60 in der Verfolgung sogar zuschauen.

Die Frauen starten am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint über 7,5 km in den letzten Weltcup des Jahres. Nach den Verfolgungen am Samstag stehen am Sonntag noch die ersten Massenstartrennen des Winters auf dem Programm.

+++++13. Dezember 2020+++++

Männer-Staffel wieder starker Dritter - Herrmann enttäuscht erneut

Die deutsche Biathlon-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen auch ohne Arnd Peiffer den Sprung aufs Podium geschafft. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn belegten im zweiten Saisonrennen über die 4x7,5 km wie zuletzt in Kontiolahti einen starken dritten Platz. Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es bereits die siebte Top-3-Platzierung des Winters.

Das DSV-Quartett benötigte ohne Olympiasieger Peiffer, der am Freitag aus persönlichen Gründen aus Hochfilzen abgereist war, sieben Nachlader und lag 44,1 Sekunden hinter den siegreichen Schweden (0+8). Die Tre Kronor gewannen bei dichtem Schneefall in 1:16:31,5 Stunden vor den favorisierten Norwegern (1+11/+5,7).