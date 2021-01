Biathlon-Telegramm 20/21 : Preuß auf Rang sechs - Herrmann patzt bei Eckhoff-Sieg erneut

Franziska Preuß. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Franziska Preuß belegte beim Heim-Weltcup in Oberhof einen starken sechsten Platz, Denise Herrmann dagegen landete nur auf Rang 15. Tiril Eckhoff holte sich den sechsten Saisonsieg. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Die deutschen Biathletinnen sind vier Wochen vor der WM in Pokljuka weiterhin nicht in Medaillenform. Franziska Preuß belegte beim Heim-Weltcup in Oberhof beim Sprint über 7,5 km zwar einen starken sechsten Platz, doch zum Podium fehlten nach einem Schießfehler 20,9 Sekunden. Denise Herrmann steckt weiter im Tief. Sie musste sich nach erneut schlechter Schießleistung mit drei Fehlern mit dem 15. Rang begnügen. Da nutzte auch die zweitbeste Laufleistung wenig.

Janina Hettich und Maren Hammerschmidt blieben in der Arena am Rennsteig zwar fehlerlos. Beide waren aber läuferisch nicht stark genug, um eine Top-10-Platzierung zu erreichen. Hettich lag als 13. aber immerhin vor Herrmann. Vanessa Hinz verfehlte nach einem Schießfehler die WM-Norm erneut deutlich.

Tiril Eckhoff bleibt dagegen das Maß der Dinge. Die überragende Norwegerin holte sich ihren bereits sechsten Saisonsieg trotz eines Schießfehlers. In 22:33,8 Minuten gewann Eckhoff vor der Italienerin Dorothea Wierer (0/+9,3 Sekunden) und Lisa Theresa Hauser aus Österreich (0/+12,6), die ihren dritten Podestplatz in Folge holte.

Mit der Staffel der Männer über 4x7,5 km geht es am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberhof weiter. Am Samstag (14.45 Uhr) findet die Frauen-Staffel über 4x6 km statt. Die beiden Massenstart-Rennen (12.30 und 15.00 Uhr) schließen am Sonntag den Heim-Weltcup ab.

+++++13. Januar 2021+++++

Peiffer sprintet in Oberhof auf Platz drei - 50. Weltcupsieg für Bö

Die deutschen Biathleten haben nach den herben Enttäuschungen in der ersten Woche beim Heim-Weltcup in Oberhof Wiedergutmachung betrieben und ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Routiniers Arnd Peiffer und Erik Lesser belegten im Sprint über 10 km nach fehlerfreien Schießleistungen die bärenstarken Plätze drei und vier.

Der Sieg ging bei schwierigen Bedingungen einmal mehr an Überflieger Johannes Thingnes Bö, der ohne Schießfehler in 24:43,6 Minuten triumphierte und sich seinen 51. Weltcup-Erfolg sicherte. Bö gewann vor seinem Landsmann Sturla Holm Lägreid (0/+ 12,4 Sekunden). Olympiasieger Peiffer lag 27,9 Sekunden zurück, Lesser 30,6.

Benedikt Doll (1/+48,7) rundete auf Rang elf das gute Ergebnis für den deutschen Skiverband (DSV) ab. Für die deutschen Männer war es bereits der sechste Podestplatz des Winters, für Peiffer, beim letzten Sprint noch 47., der dritte.

Am Donnerstag (14.30/ARD und Eurosport) geht es mit dem Sprint der Frauen über 7,5 km weiter. Für Freitag und Samstag sind die Staffeln geplant. Die Massenstart-Rennen am Sonntag schließen den Weltcup in Oberhof ab.

+++++11. Januar 2021+++++

Schempp wieder aus Aufgebot gestrichen

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp muss nach nur zwei Einsätzen im Weltcup wieder zuschauen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, gehört der 32-Jährige beim zweiten Teil des Heimweltcups in Oberhof nicht mehr zum Aufgebot. Neben Schempp muss auch Lucas Fratzscher am Rennsteig zuschauen, dafür kehren Johannes Kühn und Roman Rees ins Team zurück.

Schempp war beim ersten Teil der Heimrennen nach anfangs verpasster Weltcup-Qualifikation zurückgekehrt, präsentierte sich läuferisch aber schwach. Trotz jeweils nur einem Schießfehler lief er in Sprint und Verfolgung auf die Ränge 58 und 45, sammelte keinen Weltcuppunkt. Eine Teilnahme bei der WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) scheint nach der erneuten Ausbootung fast ausgeschlossen.

Der Kader der Frauen bleibt dagegen unverändert, Franziska Preuß und Denise Herrmann führen das deutsche Aufgebot an. Die Biathletinnen starten am Donnerstag (14.30 Uhr) mit dem Sprint in ihre Weltcupwoche, die Männer (jeweils ARD und Eurosport) starten zu gleicher Zeit einen Tag früher.

+++++10. Januar 2021+++++

Deutsche Mixed-Staffeln verpassen in Oberhof das Podest

Arnd Peiffer rümpfte einmal kurz die Nase, schnallte die Ski ab und stapfte im Eiltempo sichtlich angefressen aus dem Zielraum. "Irgendwie war es komplett Murks", sagte der Schlussläufer der deutschen Mixed Staffel nach seiner Strafrunde im Stehendschießen: "Heute war ein Tag, wo man sich fragt, wofür trainiere ich eigentlich, wenn ich dann so einen Mist mache." Doch sein Fauxpas passte nach der guten Vorlage von Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Benedikt Doll ins Bild.

Platz fünf in der Mixed Staffel und Rang vier von Janina Hettich und Erik Lesser in der anschließenden Single Mixed Staffel waren nicht die ersten Enttäuschungen beim Heimweltcup von Oberhof. Die deutschen Biathleten hinken den eigenen Ansprüchen weit hinterher, Platz zehn von Peiffer im Verfolger war das beste Einzelergebnis. Vorzeigeläuferin Denise Herrmann stürzte in der Verfolgung nach sieben (!) Schießfehlern gar auf Rang 32 ab. Rund viereinhalb Wochen vor der WM in Pokljuka schrillen die Alarmglocken.

"Wenn man mannschaftlich einen Vergleich zieht, sind die Norweger weggezogen, die Franzosen haben uns überholt, und die Schweden haben uns eingeholt - zumindest Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson", stellte Lokalmatador Erik Lesser nach seinem elften Platz in der Verfolgung ernüchtert fest. Das Credo, "einer muss immer durchkommen" - in Oberhof wurde es nicht erfüllt.

Peiffer monierte vor allem den immensen Rückstand auf die Norweger, die in Oberhof bislang alle Einzelsiege, bei den Herren sogar zwei Dreifacherfolge, einfuhren. "Sie sind im Schnitt besser als wir. Sie sind jedes Wochenende auf dem Podium, meistens zu zweit oder zu dritt. Da müssen wir uns schon fragen, was die besser machen", sagte der 33-Jährige. Aber, fügte der Olympiasieger tapfer an, "wir können sie punktuell schlagen".

Nicht nur bei seinem Sieg vor Weihnachten in Hochfilzen war das gelungen, auch am Samstag in der Verfolgung deuteten die DSV-Athleten ihr Potenzial an. Lesser schaffte in der Tageswertung trotz zweier Schießfehler die dritte Laufzeit, der fehlerfreie Peiffer setzte mit 45 Sekunden Vorsprung sogar die Bestmarke.

Problem nur: Lesser lief von Rang 25 los, Peiffer gar von 47. Absolute Spitzenergebnisse waren nach einem derart schwachen Sprint nicht mehr möglich. Bundestrainer Mark Kirchner wertete es dennoch als Zeichen, "dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. Nur, so sein eindringlicher Appell, das gelte es nun auch "zu stabilisieren".

Doch Tatsache ist: Läuferisch fehlt auf die absolute Spitze einiges. Die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) sind für Podiumsplätze meist auf Fehler anderer angewiesen - doch hauptsächlich machen sie die eben selber.

Am gravierendsten erwischte es am Samstag mal wieder die eigentliche deutsche Top-Athletin Herrmann. Sie verkaufe sich wie ihre Teamkolleginnen "unter Wert", klagte die 32-Jährige nach indiskutabler Leistung im Verfolger: "Es gelingt mir grad halt irgendwie nichts. Ich werde alles versuchen, um das Ruder wieder rumzureißen."

Auch Franziska Preuß war nach Rang 18 in der Verfolgung ratlos. "Es nervt mich. Wieso kriegen es die anderen immer hin, und bei uns hängt es irgendwie?", fragte die derzeit beste deutsche Biathletin sichtlich verzweifelt. Bis zur WM steht noch einiges an Arbeit bevor. Aber, gab Peiffer kämpferisch die Marschroute aus, mit der aktuellen Situation werde sich das Team "sicher nicht zufrieden geben".

+++++10. Januar 2021+++++

Weitere Corona-Fälle beim Weltcup in Oberhof - Bulgarisches Team komplett isoliert

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gibt es acht weitere Corona-Fälle. Wie der Weltverband IBU mitteilte, wurden jeweils ein Teammitglied aus Tschechien und Japan sowie sechs Teammitglieder aus Bulgarien positiv auf das Virus getestet. Die bulgarische Mannschaft wurde aufgrund der Vielzahl der Fälle komplett in Quarantäne geschickt und fehlte deshalb am Sonntag in der Mixed Staffel und der Single Mixed Staffel.

Auch im tschechischen Team ist ein Athlet betroffen. In Oberhof gab es damit schon 15 positive COVID-19-Tests. Insgesamt wurden im Saisonverlauf in der Blase des Weltverbandes 33 Personen positiv getestet.

+++++9. Januar 2021+++++

Mixed Staffel ohne Preuß - Single Mixed mit Lesser und Hettich

Die deutschen Biathleten treten beim Heimweltcup in Oberhof in der Mixed Staffel überraschend ohne Franziska Preuß an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mitteilte, erhält die Gesamtweltcupsiebte und beste DSV-Läuferin der Einzelrennen von Oberhof am Sonntag (11.30 Uhr) eine Pause. Stattdessen werden Vanessa Hinz und die am Samstag im Schießen desolate Denise Herrmann auf die Runde gehen. Benedikt Doll und Schlussläufer Arnd Peiffer komplettieren das deutsche Team.

In der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) gehen Janina Hettich und Erik Lesser an den Start. Das deutsche Duo wird es unter anderem mit den Norwegern Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö, beide schon Sieger in den Einzelrennen am Rennsteig, und den schwedischen Topläufern Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson zu tun bekommen.

Peiffer verbessert sich um 37 Plätze

Die deutschen Biathleten haben beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung über 12,5 km nach dem Frust im Sprint Wiedergutmachung betreiben können. Olympiasieger Arnd Peiffer stürmte nach einer fehlerfreien Schießleistung und der besten Laufzeit vom 47. noch auf einen beachtlichen 10. Rang. Erik Lesser, am Freitag nur 25., verbesserte sich trotz zweier Schießfehler immerhin noch auf Rang elf.

Nicht zu schlagen waren einmal mehr die Norweger, die einen erneuten Dreifach-Triumph feierten. Sturla Holm Lägreid (2 Schießfehler) gewann in 36:01,8 Minuten vor Johannes Dale (2/+15,6 Sekunden) und Tarje Bö (3/+25,4). Benedikt Doll, im Sprint als 15. noch bester Deutscher, fiel nach drei Fehlern auf Rang 19 (+1:31,8) zurück. Peiffer wies 51,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf, Lesser 58. Simon Schempp (1/+4:11,4) musste sich bei seinem zweiten Weltcuprennen des Winters mit Rang 45 begnügen.

DSV-Frauen mit nächster Enttäuschung - Eckhoff gewinnt erneut

Die deutschen Biathletinnen haben beim Heim-Weltcup in Oberhof die nächste herbe Enttäuschung erlebt. In der Verfolgung über 10 km fiel Franziska Preuß von Rang 14 nach dem Sprint noch auf den 18. Platz zurück. Sie leistete sich gleich vier Schießfehler.

Noch schwächer war Denise Herrmann unterwegs, die einen rabenschwarzen Tag erwischte. Die 32-Jährige musste sich nach einer indiskutablen Schießleistung mit sieben Fehlern mit Rang 32 begnügen. Vanessa Hinz (1) als 21. und Janina Hettich (1) auf Rang 28 kamen sogar noch vor Herrmann, im Sprint auf Platz 15 gelegen, ins Ziel.

"Das war ein schlechtes Rennen. Das nervt mich, die anderen bekommen es auch hin, bei uns hängt es. Das Gesamtpaket passt nicht zusammen", sagte Preuß im ZDF konsterniert. "Das war ein Satz mit X", ergänzte die frühere Biathlon-Königin Laura Dahlmeier. Gerade bei Herrmann steige "der Druck immer mehr. Sie braucht einen Befreiungsschlag."

Die Norwegerin Eckhoff, die schon den Sprint am Freitag gewonnen hatte, holte in 32:20,9 Minuten (2 Schießfehler) ihren fünften Saisonsieg vor ihrer Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland (0/+0,5) und der erneut starken Österreicherin Lisa Theresa Hauser (1/+43,0).

Am Sonntag stehen in Oberhof die Mixed- und die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

+++++8. Januar 2021+++++

Deutsche enttäuschen beim Sprint in Oberhof

Die deutschen Biathlon-Frauen haben einen enttäuschenden Start ins neue Jahr erlebt. Franziska Preuß war beim Heim-Weltcup in Oberhof beim Sprint über 7,5 km auf Rang 14 beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige in der Arena am Rennsteig 1:13,4 Minuten hinter Siegerin Tiril Eckhoff.

Denise Herrmann musste sich bei schweren Bedingungen nach zwei Schießfehlern (1:13,6 Minuten zurück) mit dem 15. Platz begnügen. Die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (12.45 Uhr/ZDF) ist allerdings nicht ganz so schlecht. Der Rückstand auf das Podest beträgt für die DSV-Athletinnen knapp 33 Sekunden.

Fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21.2.) zeigte sich die Norwegerin Eckhoff weiterhin in überragender Form. Die 30-Jährige holte sich nach fehlerfreier Leistung in 23:54,0 Minuten ihren vierten Saisonsieg vor der Schwedin Hanna Öberg (0/29,6) und Lisa Theresa Hauser aus Österreich (1/40,2). Für Hauser war es die erste Podestplatzierung ihrer Karriere.

Vanessa Hinz, Janina Hettich und Anna Weidel konnten sich im Gegensatz zu Maren Hammerschmidt für den Verfolger qualifizieren.

DSV-Männer verpatzen Sprint - Bö gewinnt

Die deutschen Biathleten haben den Start ins neue Jahr völlig verkorkst. Beim Heim-Weltcup in Oberhof kam Benedikt Doll im Sprint über 10 km nur auf Rang 15 und war damit noch bester Deutscher. Der 30-Jährige lag nach einem Schießfehler 1:12,0 Minuten hinter Überflieger Johannes Thingnes Bö, der in 25:12,0 Minuten (1 Schießfehler) vor seinem Bruder Tarjei und Sturla Holm Lägreid einen norwegischen Dreifach-Triumph krönte und seinen 50. Weltcup-Sieg feierte.

Einen rabenschwarzen Tag in der Arena am Rennsteig erwischte dagegen Arnd Peiffer. Der Olympiasieger, der das letzte Rennen vor Weihnachten im Massenstart noch gewonnen hatte, konnte sich nach einer indiskutablen Leistung mit drei Fehlern (+2:12,4) nicht einmal unter den besten 40 platzieren. Für den Verfolger über 12,5 km am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) kann Peiffer nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Philipp Horn, Erik Lesser und Rückkehrer Simon Schempp bei seinem ersten Weltcup-Start des Winters enttäuschten fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar).

Zuvor hatten bereits die deutschen Frauen im Sprint über 7,5 km nicht überzeugen können. Franziska Preuß war auf Rang 14 beste DSV-Athletin. Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige 1:13,4 Minuten hinter der überragenden Siegerin Tiril Eckhoff. Denise Herrmann musste sich bei schweren Bedingungen nach zwei Schießfehlern (1:13,6 Minuten zurück) mit dem 15. Platz begnügen.

Die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (12.45 Uhr/ZDF) ist allerdings nicht ganz so schlecht. Der Rückstand auf das Podest beträgt knapp 33 Sekunden.

Preuß will in Oberhof Erfolgsserie fortsetzen

Biathletin Franziska Preuß will zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof an ihre gute Form anknüpfen. Nach zuletzt sechs Top-10-Platzierungen möchte die 26-Jährige vom SC Haag am Freitag zum Auftakt im Sprint der Frauen (ab 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ihre stolze Serie fortsetzen. Optimistisch ist sie jedenfalls. "In Hochfilzen war ich echt k.o., aber läuferisch trotzdem gut dabei. Das gibt mir Selbstvertrauen", betonte Preuß.