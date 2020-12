Biathlon-Telegramm 2020/21 : Herrmann in Finnland Fünfte im Sprint

Denise Herrmann. Foto: AP/Markku Ulander

Düsseldorf Die deutschen Biathleten gehen mit unverändertem Kader in den zweiten Teil des Doppel-Weltcups im finnischen Kontiolahti. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann hat zum Auftakt der zweiten Biathlon-Weltcupwoche im finnischen Kontiolahti den fünften Platz im Sprint belegt. Nach einem Schießfehler betrug der Rückstand der 31 Jahre alten Sächsin auf die schwedische Siegerin Hanna Öberg am Donnerstag 47,6 Sekunden. Die Gesamtweltcup-Führende Öberg setzte sich vor der ebenfalls fehlerfreien Französin Anais Chevalier-Bouchet und ihrer Schwester Elvira Öberg (1 Fehler) durch.

Im Rennen der Männer hatte es Olympiasieger Arnd Peiffer zuvor auf Rang zwei geschafft. Der 33-Jährige musste sich mit 13,9 Sekunden Rückstand nur dem Norweger Tarjei Bö geschlagen geben. Nach einem freien Tag finden am Wochenende in Finnland noch die ersten Verfolgungs- und Staffelrennen der Saison statt.

+++++3. Dezember 2020+++++

Olympiasieger Peiffer Zweiter im Biathlon-Sprint von Kontiolahti

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat sich beim Weltcup im finnischen Kontiolahti als Zweiter im Sprint erstmals in diesem Winter einen Podestplatz erkämpft. Der 33-Jährige musste sich am Donnerstag mit 13,9 Sekunden Rückstand einzig dem ebenfalls fehlerfreien Norweger Tarjei Bö geschlagen geben. Dritter über die zehn Kilometer wurde Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der einen Fehler schoss. Für die deutschen Männer war es nach Rang drei für Erik Lesser im Einzel am vergangenen Samstag schon die zweite Podiumsplatzierung im dritten Saisonrennen.

Peiffer, der bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang überraschend Sprint-Gold geholt hatte, steigerte sich nach den Plätzen 17 (Einzel) und sieben (Sprint) am Auftakt-Wochenende erneut. Sicher brachte der älteste Athlet in der deutschen Mannschaft alle zehn Schüsse ins Ziel und zeigte auf den WM-Strecken von 2015 im Osten Finnlands eine überzeugende Vorstellung.

Zweitbester Deutscher wurde Ex-Weltmeister Benedikt Doll (1 Fehler) als Achter, der damit die Norm für die WM im Februar im slowenischen Pokljuka erfüllte. Der Thüringer Lesser (2 Fehler) schaffte als 16. ebenfalls ein gutes Resultat. Roman Rees (1 Fehler) als 27. und Johannes Kühn (2 Fehler) als 28. holten zudem noch Weltcup-Punkte.

+++++30. November 2020+++++

Biathleten gehen mit unverändertem Kader in zweiten Finnland-Weltcup

Bei den Damen sind damit Denise Herrmann, die im Auftakteinzel Zweite geworden war, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Sophia Schneider bei den Rennen von Donnerstag bis Sonntag dabei.

Bei den Herren bleibt der Platz von Philipp Horn, der wegen eines indifferenten Corona-Testergebnisses vor den ersten Rennen nach Hause flog, unbesetzt. Damit kämpfen der Einzel-Dritte Erik Lesser, Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Lucas Fratzscher, Johannes Kühn und Roman Rees um den zweiten Podestplatz für das Team von Bundestrainer Mark Kirchner.

Am Donnerstag stehen die beiden Sprints (ab 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) und am Wochenende die Verfolgungsrennen und abschließenden Staffeln auf dem Programm.

+++++29. November 2020+++++

Bö siegt im Sprint, Peiffer Siebter - Hammerschmidt Neunte, Herrmann patzt

Biathletin Denise Herrmann hat beim Weltcup in Kontiolahti beim Sprint über 7,5 km die erhoffte Spitzenplatzierung deutlich verpasst. Die 31-Jährige, die im Einzel am Samstag noch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt war, musste sich nach drei Schießfehlern mit einem enttäuschenden Rang 38 zufriedengeben.

"Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber nach Schuss sieben habe ich irgendwie die Kontrolle verloren", sagte Herrmann im ZDF über ihre schwache Schießleistung.

Die Vize-Weltmeisterin wies 1:51,0 Minuten Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg auf. Die Schwedin gewann nach einer fehlerfreien Schießleistung in 21:01,4 Minuten souverän vor den beiden Norwegerinnen Marte Olsbu Röiseland (0/+23,9 Sekunden) und Karoline Offigstad Knotten (0/37,8).

Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Maren Hammerschmidt. Die 31-Jährige belegte mit null Fehlern (+58,7 Sekunden) den neunten Rang und schaffte damit nach dem 12. Platz im Einzel bereits die WM-Norm. Franziska Preuss (2/1:27,3) lief auf Rang 23, Vanessa Hinz (1/1:45,8) wurde nur 32.

Bö siegt im Sprint - Peiffer Siebter

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Kontiolahti im Sprint über 10 km das Podium verpasst, aber erneut für gute Platzierungen gesorgt. Beim klaren Erfolg von Überflieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen) landete Arnd Peiffer auf Rang sieben. Erik Lesser, der am Samstag im Einzel über 20 km überraschend Dritter geworden war, bestätigte auf Rang neun seine gute Form.

"Das war für mich ein erfolgreiches Wochenende. Ich freue mich, dass es so ist. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß aber auch, dass es nächste Woche schon wieder ganz anders laufen kann", sagte Lesser (32) im ZDF. Peiffer sprach von einem "soliden Rennen. Ich bin einigermaßen zufrieden, aber es wäre mehr drin gewesen."

Bö, der im vergangenen Winter trotz Baby-Pause zehn Rennen gewonnen hatte, siegte mit einem fehlerfreien Schießen in 23:53 Minuten. Hinter dem Norweger belegten die Schweden Sebastian Samuelsson (1/+44,1 Sekunden) und Martin Ponsiluoma (1/+47,9) die Plätze zwei und drei.

Peiffer lag nach einem Schießfehler 1:03,1 Minuten zurück. Lesser (+1:09,4) verfehlte auch einmal das Ziel. Johannes Kühn (1/+1:28,5) als 19., Benedikt Doll (3/+2:15,2) auf Rang 32, Roman Rees als 35. (2/+2:19,9) und Lukas Fratzscher auf dem 47. Platz (2/2:40,3) verpassten die Top 10 deutlich.

+++++28. November 2020++++

Nur ein Wimpernschlag fehlt Herrmann zum Auftaktsieg

Die frühere Weltmeisterin Denise Herrmann hat den deutschen Biathletinnen gleich zum Saisonstart den ersten Podestplatz beschert. Die Vorzeigeathletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) musste sich nach einem Schießfehler und einer bärenstarken Laufleistung im Einzel von Kontiolahti nur Gesamtweltcupsiegerin Dorothea Wierer geschlagen geben.

Auf der Schlussrunde der 15 km holte die Oberwiesenthalerin noch über eine halbe Minute auf die fehlerfreie Italienerin auf, letztlich fehlte ein Hauch von 0,8 Sekunden zum Auftaktsieg. Dritte wurde überraschend die Schwedin Johanna Skottheim (0 Schießfehler/24,1 Sekunden zurück). Im Vorjahr hatten die deutschen Frauen bis zum vierten Weltcup auf den ersten Podestplatz warten müssen.

Neben Herrmann wusste auch die oft von Verletzungen zurückgeworfene Maren Hammerschmidt (Winterberg/2:05,0) mit einem Schießfehler und Platz elf zu überzeugen, die restlichen Athletinnen des DSV kamen nicht unter die besten 15.

Ursprünglich sollten zu den Auftaktrennen bis zu 4500 Zuschauer zugelassen werden. Aufgrund der jüngsten Coronarentwicklung im Norden Finnlands entschieden sich die lokalen Behörden kurzfristig doch für einen Geisterweltcup. Am Sonntag (13.40 Uhr/ZDF) steht für die Frauen an gleicher Stelle der Sprint über 7,5 km auf dem Programm.

Lesser glänzt bei Sensationssieg von Lägreid als Dritter

Routinier Erik Lesser (Frankenhain) hat zum Start in die Biathlon-Saison für das deutsche Glanzlicht gesorgt. Beim Sensationssieg des fehlerfreien Norwegers Sturla Holm Lägreid stürmte der 32-Jährige im Einzel über 20 km mit nur einem Schießfehler und einer überragenden Schlussrunde auf Platz drei und lief mit einem Rückstand von 1:03,6 Minuten nach knapp dreijähriger Durststrecke im Weltcup wieder aufs Podest.

"Es ist schon ein bisschen erleichternd", sagte Lesser im ZDF: "Irgendwie habe ich die letzten Wochen im Training das Richtige gemacht. Ich kann absolut zufrieden sein." Der Sachse hatte sich nach schwacher letzter Saison unter der Woche erst in internen Ausscheidungsrennen für die deutsche Weltcupmannschaft qualifiziert, mit seiner Galavorstellung im tiefen Schnee hakte er die Norm für die WM in Pokljuka gleich ab.

Der 23-jährige Lägreid siegte in seinem erst fünften Weltcuprennen vor Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen/1 Schießfehler/19,6 Sekunden zurück). Ex-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2/2:56,9) landete als zweitbester Deutscher auf Rang 17, die restlichen Athleten des Deutschen Skiverbandes schafften es nicht unter die ersten 25.

Der DSV hatte sein Startkontingent von sieben Athleten coronabedingt nicht komplett ausgeschöpft. Philipp Horn verzichtete nach einem "indifferenten Testergebnis" als Vorsichtsmaßnahme freiwillig auf einen Start. Das Teilnehmerfeld war wegen einiger positiver COVID-19-Tests generell arg dezimiert. Unter anderem wurden der russische Ex-Weltmeister Anton Babikow nach positivem Test sowie dessen Zimmernachbar Jewgeni Garanitschew als Kontaktperson von den finnischen Gesundheitsbehörden in Quarantäne geschickt.

Ursprünglich sollten zu den Auftaktrennen bis zu 4500 Zuschauer zugelassen werden. Aufgrund der jüngsten Coronaentwicklung im Norden Finnlands entschieden sich die lokalen Behörden kurzfristig doch für einen Geisterweltcup. Am Sonntag (10.30 Uhr) starten die Männer über die halbe Distanz in den ersten Sprint-Wettbewerb des Winters.

+++++26. November 2020+++++

Corona-Wirrwarr schon vor dem Weltcup-Auftakt

Ein russischer Ex-Weltmeister in Quarantäne, ganze Teams ausgeschlossen, ein deutscher Startverzicht - und unzählige weitere Fragezeichen: Der Biathlon-Zirkus muss der Coronakrise gleich zum Saisonstart Tribut zollen. Schon bei den ersten Rennen in Kontiolahti dezimiert das Virus den Weltcup-Tross immens, die Ausfallliste wächst nahezu stündlich. Bei zahlreichen Athleten entscheidet sich ein Start wohl erst Stunden oder sogar Minuten vor den Rennen.

Allein in sieben Mannschaften kam es vor Ort in Kontiolahti zu positiven Coronatests. Am Freitag ließ der Deutsche Skiverband (DSV) wissen, dass Philipp Horn (Frankenhain) wegen eines "indifferenten Testergebnisses" auf den Weltcup-Start verzichten wird - die Gesundheitsbehörden vor Ort hätten ihn starten lassen, der DSV ging lieber auf Nummer sicher. Der asymptomatische Horn wird nach Deutschland zurückfliegen.

Das slowakische Team hatte erst gar nicht einreisen dürfen. Wer am Samstag bei den Einzelrennen in die 44. Weltcup-Saison starten darf, liegt zumindest teilweise in den Händen der lokalen Gesundheitsbehörden. Und die haben über die ohnehin isolierten Coronafälle hinaus mit dem Aussieben begonnen.

Die Teams aus Rumänien und Moldau (mit Ausnahme einer Person) wurden komplett in Quarantäne geschickt. Im Fall der drei positiven Tests im russischen Team entschied das Gesundheitsamt, dass drei weitere Kontaktpersonen in Isolation müssen. Der Rest der Mannschaft darf vorbehaltlich zweier negativer Coronatests am Samstag in Kontiolahti starten.

Bei einer der positiv getesteten Personen im russischen Team handelt es sich nach Angaben des nationalen Verbandes RBU um den ehemaligen Staffelweltmeister Anton Babikow. Dessen Zimmernachbar Jewgeni Garanitschew, Olympiadritter im Einzel von 2014, muss nach einem Beschluss des lokalen Gesundheitsamts trotz negativer Testergebnisse sogar bis 5. Dezember und damit vier Tage länger als Babikow in Quarantäne bleiben.

Gut dass die Zahl der Streichergebnisse von zwei auf vier erhöht wurde, denn der zweite Weltcup an gleicher Stelle ist damit für ihn auch schon Geschichte - wie für die A-Mannschaft der Slowakei. Die steckt nach sieben positiven Tests nach ihrem Trainingslager in Stockholm fest. Als Ersatz wird ein reines Nachwuchsteam nur mit Weltcup-Debütanten im Norden Finnlands antreten. Zumindest diese Athleten haben ihr Go erhalten, während andere noch zittern.

Bei den Polen und Letten steht nach Coronafällen eine Entscheidung noch aus. Dass es eine Saison voller Ungewissheiten und neuer Herausforderungen wird, war aber ohnehin klar. Die Stars sind froh, dass es im hohen Norden überhaupt losgehen kann - wenn auch entgegen der ursprünglichen Planungen nicht mit Fans.

Am Donnerstagabend teilte die IBU mit, dass nach einer Empfehlung der lokalen Behörden keine Zuschauer zugelassen werden. Zunächst sollten bis zu 4500 Fans bei den Rennen dabei sein. Damit wird es wie danach in Hochfilzen und Oberhof Geister-Wettkämpfe geben - wie wohl auch bei der WM in Pokljuka/Slowenien (10. bis 21. Februar).

Das nehmen jedoch alle in Kauf, wie auch das von der IBU vorgegebene Hygienekonzept und die Zusammenlegung von Weltcups. "Es ist doch besser, als wenn wir alle zu Hause sitzen müssen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. Er sei aber gespannt, "was dieser verrückte Winter bieten wird", ergänzte der Coach: "Wir müssen flexibel reagieren."

Das versucht auch die IBU. Acht von zehn Weltcups werden an nur vier Orten ausgetragen, "um die Reisetätigkeiten zu minimieren. Das ist die effektivste Maßnahme", sagte Präsident Olle Dahlin: "Die höchste Priorität genießt die Sicherheit aller Beteiligten." Deshalb auch die Kontrolllabore an den Veranstaltungsorten, die nun schon mehrfach Alarm schlugen.

++++27. November 2020++++

Weitere Corona-Fälle vor Auftakt - zwei Teams in Quarantäne

Kurz vor dem Biathlon-Saisonstart am Samstag im finnischen Kontiolahti sorgen weitere positive Coronavirus-Fälle für Probleme. Wie der Weltverband IBU am Freitag mitteilte, wurden auch Teammitglieder aus Italien und Polen positiv getestet und müssen sich nun in Isolation begeben. Über weitere Schritte wird erst noch entschieden. Zudem ordneten die zuständigen finnischen Behörden nach Corona-Fällen Quarantäne für die gesamte rumänische Mannschaft und - mit nur einer Ausnahme - für das komplette Team aus Moldau an.

Damit gibt es bereits positive Befunde aus mindestens acht Nationen, zu denen auch noch Russland, Lettland, Frankreich und die Slowakei gehören. Während die Slowaken aufgrund der Quarantäne-Regelungen gar nicht erst nach Kontiolahti anreisen konnten, verpassen die russischen Skijäger Anton Babikow (29) und Jewgeni Garanitschew (32) ebenfalls den Start an diesem Wochenende. Wie der russische Verband RBU mitteilte, sind nur diese beiden Athleten betroffen. Zu einer Isolation der gesamten Mannschaft kommt es nicht.

+++++26. November 2020+++++

Weltcup-Auftakt in Finnland doch ohne Zuschauer