Biathlon-Telegramm 20/21 : Doppelweltcup in Oberhof ohne Zuschauer

Doppelweltcup in Oberhof ohne Zuschauer

Die Biathlon-Arena in Oberhof. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Ende November startet die Biathlon-Saison 20/21. Schon jetzt ist klar, dass die Hochburg Oberhof zwei Geisterweltcups austragen muss. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Die Biathlon-Hochburg Oberhof muss in der kommenden Saison zwei Geisterweltcups austragen. Wie die Veranstalter mitteilten, finden die Rennen vom 7. bis 10. und vom 13. bis 17. Januar 2021 gänzlich ohne Zuschauer statt. Darauf verständigte sich das Präsidium des Wintersportfördervereins WSRO mit den lokalen Gesundheitsbehörden und dem Bundesland Thüringen.

"Dies ist eine Entscheidung der Vernunft und nicht des Herzens", hieß es in einer Pressemitteilung des Präsidiums der WSRO: "Die Entwicklung des Infektionsgeschehens zwingt uns zu diesem Schritt." Mit Blick auf die Gesundheit der Zuschauer und der Helfer sei die Durchführung der Wettkämpfe ohne Publikum der "einzig gangbare Weg", so die WSRO.

Mitte Oktober hatten die Organisatoren noch auf bis zu 9000 Zuschauer täglich in der bis zu 25.000 Plätze umfassenden Arena am Rennsteig gehofft. Selbst damit hätten die Veranstalter laut Thüringer Allgemeinen ein Minus von einer Million Euro gemacht, nun dürfte dies noch weiter ansteigen. Nach Angaben des Blattes will der Freistaat Thüringen für die Verluste aufkommen.