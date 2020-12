Biathlon-Telegramm 20/21 : Deutsche verpassen bei norwegischem Vierfachsieg die besten 20

Arnd Peiffer. Foto: AP/Darko Bandic

Düsseldorf Enttäuschender Sprint für die deutschen Biathleten am Donnerstag. Keiner der DSV-Athelten kam unter die Top 20. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt des letzten Weltcups des Jahres ein Debakel erlebt. Olympiasieger Arnd Peiffer lief beim norwegischen Vierfachsieg im Sprint von Hochfilzen als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf Rang 22. Schlechter waren die deutschen Biathleten zuletzt vor knapp acht Jahren, am 19. Januar 2013 lief Florian Graf in der Verfolgung von Antholz als bester DSV-Schützling auf Rang 28.

Peiffer fehlten nach seiner Pause in der Vorwoche mit einem Schießfehler nach 10 km 1:31,0 Minuten auf den norwegischen Youngster Sturla Holm Lägreid (0 Schießfehler/23:04,9), der bereits seinen zweiten Saisonsieg feierte. "Ich hatte nicht den besten Tag", sagte Peiffer in der ARD: "Hintenraus wurde es sehr hart. Das Gesamtpaket hat heute bei mir nicht gestimmt."

Den norwegischen Erfolg komplettierten Johannes Dale (0/+7,9 Sekunden), der Gesamtweltcupführende Johannes Thingnes Bö (2/+19,9) und Vetle Sjaastad Christiansen (1/+42,5) auf den Plätzen zwei bis vier.

Benedikt Doll (2/+1:31,5) verpasste nach seiner herben Materialschelte aus der Vorwoche als 23. ebenfalls eine gute Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (13 Uhr/ARD und ZDF). Erik Lesser (2/+2:08,2) und Johannes Kühn (3/+2:18,6) landeten jenseits der Punkteränge. Roman Rees (2/+2:36,8) und Philipp Horn (4/+2:49,5) müssen nach Plätzen jenseits der besten 60 in der Verfolgung sogar zuschauen.

Die Frauen starten am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint über 7,5 km in den letzten Weltcup des Jahres. Nach den Verfolgungen am Samstag stehen am Sonntag noch die ersten Massenstartrennen des Winters auf dem Programm.

+++++13. Dezember 2020+++++

Männer-Staffel wieder starker Dritter - Herrmann enttäuscht erneut

Die deutsche Biathlon-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen auch ohne Arnd Peiffer den Sprung aufs Podium geschafft. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn belegten im zweiten Saisonrennen über die 4x7,5 km wie zuletzt in Kontiolahti einen starken dritten Platz. Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es bereits die siebte Top-3-Platzierung des Winters.

Das DSV-Quartett benötigte ohne Olympiasieger Peiffer, der am Freitag aus persönlichen Gründen aus Hochfilzen abgereist war, sieben Nachlader und lag 44,1 Sekunden hinter den siegreichen Schweden (0+8). Die Tre Kronor gewannen bei dichtem Schneefall in 1:16:31,5 Stunden vor den favorisierten Norwegern (1+11/+5,7).

Zuvor hatte Biathletin Franziska Preuß in der Verfolgung über 10 km ihre gute Ausgangsposition nicht ausnutzen können. Nach Platz drei im Sprint fiel die 26-Jährige nach drei Schießfehlern auf den achten Platz zurück. Eine weitere herbe Enttäuschung erlebte Denise Herrmann, die nach Platz 32 im Sprint auch in der Verfolgung nur 25. wurde. Die 31-Jährige schoss viermal daneben.

Der Sieg ging in 29:04,6 Minuten an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (2 Schießfehler) vor Sprint-Überraschungssiegerin Dsinara Alimbekawa aus Belarus (0/+13,9 Sekunden) und Julia Simon aus Frankreich (3/17,8).

Ab Donnerstag (14.15 Uhr/ARD) geht es in Hochfilzen im Weltcup mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Der Sprint der Frauen ist für Freitag (14.15 Uhr) geplant.

Biathletin Franziska Preuß hat beim Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung über 10 km ihre gute Ausgangsposition nicht ausnutzen können. Nach Platz drei im Sprint fiel die 26-Jährige nach drei Schießfehlern auf den achten Platz zurück. Eine weitere herbe Enttäuschung erlebte Denise Herrmann, die nach Platz 32 im Sprint auch in der Verfolgung nur 25. wurde. Die 31-Jährige schoss viermal daneben.

„Beim Weltcup muss man mit einem Top-Ten-Platz immer zufrieden sein“, sagte Preuß im ZDF. „Das sind gute Punkte, die ich mitnehme. Natürlich ärgert mich das letzte Schießen, aber es wäre so oder so richtig schwer geworden auf das Podest zu kommen.“

Der Sieg ging in 29:04,6 Minuten an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (2 Schießfehler) vor Sprint-Überraschungssiegerin Dsinara Alimbekawa aus Belarus (0/+13,9 Sekunden) und Julia Simon aus Frankreich (3/17,8). Preuß lag 1:13,9 Minuten zurück. Janina Hettich (3/+2:24,2) wurde 24., Maren Hammerschmidt (3/3:17,9) belegte Rang 38.

Bei den Frauen geht es am Freitag (14.15 Uhr/ARD) in Hochfilzen mit dem nächsten Sprint über 7,5 km weiter.

+++++12. Dezember 2020+++++

Frauen-Staffel hauchdünn am Podest vorbei - Doll und Co. verpassen Top-10-Platzierung

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat beim Weltcup in Hochfilzen das Podium hauchdünn verpasst. Im zweiten Rennen des Winters über die 4x6 km belegten Denise Herrmann, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß den undankbaren vierten Platz. In Kontiolahti waren die DSV-Frauen zuletzt Dritte geworden.

Das DSV-Quartett (1 Strafrunde+9 Nachlader) lag nur 0,2 Sekunden hinter den drittplatzierten Schwedinnen. Der Sieg ging souverän an die Norwegerinnen (1+6), die in 1:08:04,3 Stunden vor Frankreich (+24,5 Sekunden/0+16) und Schweden (1+9/32,5) triumphierten. Die Weltmeisterinnen, die im vergangenen Winter alle Staffeln gewonnen hatten, revanchierten sich so auch für den schwachen achten Rang von Kontiolahti.

"Ich war mir relativ sicher, dass ich das im Zielsprint hinbekomme. Aber meine Beine wollten nicht so, wie ich will. Deshalb hat es nicht ganz gereicht", sagte Herrmann, die im Endspurt gegen Elvira Öberg verlor, enttäuscht im ZDF.

Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben. Im vergangenen Winter war das DSV-Team bei der WM in Antholz zu Silber gelaufen. Zudem gab es einen dritten Platz in Nove Mesto.

Am Sonntag (11.45 Uhr/ZDF) steht bei den Frauen die Verfolgung über 10 km auf dem Programm. Preuß hat als Dritte nach dem Sprint eine tolle Ausgangsposition.

Doll und Co. verpassen Top-10-Platzierung - Fillon Maillet gewinnt

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung über 12,5 km nach durchwachsenen Schießleistungen eine Top-10-Platzierung verpasst. Als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) belegte Benedikt Doll den 11. Rang.

Der Franzose Quentin Fillon Maillet gewann nach fehlerfreier Schießleistung in 32:38,7 Minuten vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin (0/+25,5 Sekunden) und Sprint-Sieger Johannes Dale aus Norwegen (2/+49,5). Doll, Achter nach dem Sprint, lag bei starkem Schneefall nach drei Schießfehlern 1:45,6 Minuten zurück. Erik Lesser (4/+2:12,3) landete auf Rang 16. Philipp Horn (3/2:20,0), Roman Rees (2/2:34,9) und Johannes Kühn (4/3:19,1) belegten die Plätze 20, 28 und 32.

Olympiasieger Arnd Peiffer fehlte, nachdem er aus persönlichen Gründen auf den Start im Sprint verzichtet hatte. Der 33-Jährige war am Freitag aus Hochfilzen abgereist und wird auch am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF) bei der Staffel über 4x7,5 km nicht zur Verfügung stehen.

Vor dem Männer-Verfolger hatte die deutsche Frauen-Staffel das Podium hauchdünn verpasst. Im zweiten Rennen des Winters über die 4x6 km belegten Denise Herrmann, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß den undankbaren vierten Platz. In Kontiolahti waren die DSV-Frauen zuletzt Dritte geworden.

Das DSV-Quartett (1 Strafrunde+9 Nachlader) lag nur 0,2 Sekunden hinter den drittplatzierten Schwedinnen. Der Sieg ging souverän an die Norwegerinnen (1+6), die in 1:08:04,3 Stunden vor Frankreich (+24,5 Sekunden/0+16) und Schweden (1+9/32,5) triumphierten.

Am Sonntag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport) steht bei den Frauen die Verfolgung über 10 km auf dem Programm. Preuß hat als Dritte nach dem Sprint eine tolle Ausgangsposition.

+++++11. Dezember 2020+++++

Doll und Lesser beim Hochfilzen-Sprint in Top Ten

Mit zwei Top-Ten-Plätzen im Sprint durch Benedikt Doll und Erik Lesser haben sich die deutschen Biathlon-Männer beim Weltcup in Hochfilzen eine vielversprechende Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag geschaffen. Beim Sieg von Johannes Dale aus Norwegen vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet war Ex-Weltmeister Doll nach einem Schießfehler am Freitag als Achter bester deutscher Skijäger. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte der 30 Jahre alte Schwarzwälder, der 51,7 Sekunden Rückstand auf den fehlerfrei gebliebenen Dale hatte.

Einmal in die Strafrunde musste auch Lesser, der knapp hinter Doll Neunter wurde. „Ich lasse mich nicht von den Resultaten treiben, sondern von meinem Gefühl. Und mein Gefühl war heute eher nicht so gut“, sagte Lesser, der im Jagdrennen eine Minute aufholen muss.

Als einziger deutscher Skijäger war Roman Rees über die zehn Kilometer fehlerfrei geblieben. Der 27-Jährige reihte sich als 17. aber hinter Doll und Lesser ein. Philipp Horn kam bei seinem Saison-Einstand nach einer Strafrunde auf Rang 23. „Ich bin sehr zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe“, sagte Horn. Ebenfalls in der Verfolgung mit dabei ist Johannes Kühn, der nach zwei Strafrunden auf Rang 35 kam.

Olympiasieger Arnd Peiffer war kurz vor dem Start aus privaten Gründen aus Hochfilzen abgereist. Ob der 33-Jährige am Sonntag in der Staffel wieder dabei sein wird, werde sich am Samstag entscheiden, erklärte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes.

Preuß stürmt auf Rang drei - Überraschungssieg für Alimbekawa

Biathletin Franziska Preuß ist beim Weltcup in Hochfilzen beim Sprint über 7,5 km nach einer tollen Vorstellung auf Platz drei gestürmt. Die 26-Jährige leistete sich einen Schießfehler und lag nur 9,9 Sekunden hinter der fehlerfreien Überraschungssiegerin Dsinara Alimbekawa aus Belarus (20:12,3 Minuten), die ihren ersten Weltcup gewann.

Für Preuß war es die achte Podestplatzierung ihrer Karriere. Zweite wurde Tiril Eckhoff aus Norwegen (1), die nur 1,4 Sekunden vor Preuß lag. Für den Verfolger über 10 km am Sonntag (11.45 Uhr/ZDF) verschaffte sich Preuß somit eine glänzende Ausgangsposition.

Denise Herrmann enttäuschte dagegen maßlos. Die 31-Jährige musste sich nach drei Schießfehlern (+1:21,2 Minuten) mit Platz 32 zufrieden geben. Dafür überzeugte Janina Hettich. Die 24-Jährige belegte nach einer fehlerfreien Schießleistung (+42,0) einen starken 12. Rang. Für Hettich war es das beste Karriereresultat. Maren Hammerschmidt (1/1:24,0) kam nur auf Rang 33, Vanessa Hinz (3/2:10,1) verpasste als 62. ebenso den Verfolger wie Sophia Schneider (3/2:36,1) als 80.

Vor genau einem Jahr hatten die DSV-Frauen beim Sprint von Hochfilzen ein historisches Desaster erlebt. Herrmann war auf Platz 41 beste Deutsche gewesen. Am Samstag (11.45 Uhr/ZDF) geht es bei den Frauen mit der Staffel über 4x6 km weiter.

Norwegischer Doppelsieg im Massenstart – Preuss beste Deutsche

Biathletin Franziska Preuß hat zum Abschluss des Weltcups im finnischen Kontiolahti in der Verfolgung Platz sieben belegt. Die frühere Staffel-Weltmeisterin leistete sich am Sonntag als beste deutsche Skijägerin zwei Schießfehler und hatte nach zehn Kilometern im Ziel 1:08,6 Minuten Rückstand auf Tiril Eckhoff. Die fehlerfreie Norwegerin setzte sich bei ihrem ersten Saisonsieg souverän vor ihrer Landsfrau Marte Olsbu Röiseland (2 Fehler) und der schwedischen Gesamtweltcup-Führenden Hanna Öberg (3) durch.

Denise Herrmann war zwar aussichtsreich als Fünfte des Sprints gestartet, allerdings musste die Sächsin gleich viermal in die Strafrunde und belegte nur Rang elf. Einen Tag zuvor hatte die 31-Jährige die deutsche Staffel noch auf Platz drei geführt. Vanessa Hinz (1) schaffte es als 18. noch unter die Top 20.

Die deutschen Skijäger zeigten sich in den ersten beiden Wochen des Winters insgesamt schon in ordentlicher Form und schafften es in zehn Rennen in Finnland fünfmal auf das Podium. Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag in Hochfilzen. Auch in Österreich wird es aufgrund der Corona-Krise zwei Wettkampfwochen direkt nacheinander geben.

Männer-Staffel läuft in Kontiolahti auf Platz drei

Den deutschen Biathleten ist mit Platz drei beim Weltcup im finnischen Kontiolahti ein starker Auftakt in die neue Staffelsaison geglückt. Das Quartett in der Besetzung Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll musste sich am Sonntag nach insgesamt acht Nachladern nur den siegreichen Norwegern und Schweden geschlagen geben. Im Ziel fehlten den DSV-Skijägern, die in dieser Besetzung 2019 schon WM-Silber gewonnen hatten, nach 4x7,5 Kilometern 51,7 Sekunden zum ersten Weltcupsieg seit fast vier Jahren. Zuletzt war das im Januar 2017 in Antholz gelungen.

Lesser vermied zwar im Stehendschießen mit drei Extrapatronen gerade noch so eine Strafrunde, übergab aber trotzdem gleichauf mit Norwegen und Belarus an Rees. Der zweite deutsche Läufer übernahm nach seinem Stehendschießen auch nach zwei Fehlern zwischenzeitlich die Führung und schickte Olympiasieger Peiffer als Zweiten los. Der 33-Jährige verteidigte diesen Platz mit einer starken Vorstellung hinter den erneut überlegenen Norwegern. Schlussläufer Doll musste den Schweden Sebastian Samuelsson am Ende noch vorbeiziehen lassen.

Die deutschen Herren zeigten sich in den ersten beiden Wochen des Winters stark und schafften es in fünf Rennen in Finnland dreimal auf das Podium. Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag in Hochfilzen. Auch in Österreich wird es zwei Wettkampfwochen nacheinander geben.

+++++5. Dezember 2020+++++

Deutsche Frauen-Staffel läuft aufs Podest – Schweden gewinnt

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen ist beim Weltcup in Kontiolahti auf das Podest gestürmt. Im ersten Rennen des Winters über die 4x6 km belegten Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß den dritten Platz. Das DSV-Quartett (null Strafrunden+12 Nachlader) lag 43,9 Sekunden hinter den überragenden Schwedinnen (0+8) um Hanna Öberg, die in 1:12:44,5 Stunden vor Frankreich (+9,6 Sekunden/0+9) siegten.

Das derzeit dominierende schwedische Team beendete damit auch die beeindruckende Siegesserie der diesmal enttäuschenden Norwegerinnen, die in der vergangenen Saison in allen sechs Rennen triumphiert hatten. Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben. Im vergangenen Winter war das DSV-Team bei der WM in Antholz zu Silber gelaufen. Zudem gab es einen dritten Platz in Nove Mesto.

Am Sonntag (15.15 Uhr/ARD) steht bei den Frauen zum Abschluss der Wettkämpfe in Kontiolahti noch die Verfolgung über 10 km an. Herrmann hat als Fünfte nach dem Sprint eine gute Ausgangsposition.