Biathlon-Telegramm 20/21 : Deutsche Mixed-Staffeln verpassen in Oberhof das Podest

Arnd Peiffer. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Oberhof in der Mixed-Staffel das Podium verpasst. Russland siegte vor Norwegen und Frankreich. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Arnd Peiffer rümpfte einmal kurz die Nase, schnallte die Ski ab und stapfte im Eiltempo sichtlich angefressen aus dem Zielraum. "Irgendwie war es komplett Murks", sagte der Schlussläufer der deutschen Mixed Staffel nach seiner Strafrunde im Stehendschießen: "Heute war ein Tag, wo man sich fragt, wofür trainiere ich eigentlich, wenn ich dann so einen Mist mache." Doch sein Fauxpas passte nach der guten Vorlage von Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Benedikt Doll ins Bild.

Platz fünf in der Mixed Staffel und Rang vier von Janina Hettich und Erik Lesser in der anschließenden Single Mixed Staffel waren nicht die ersten Enttäuschungen beim Heimweltcup von Oberhof. Die deutschen Biathleten hinken den eigenen Ansprüchen weit hinterher, Platz zehn von Peiffer im Verfolger war das beste Einzelergebnis. Vorzeigeläuferin Denise Herrmann stürzte in der Verfolgung nach sieben (!) Schießfehlern gar auf Rang 32 ab. Rund viereinhalb Wochen vor der WM in Pokljuka schrillen die Alarmglocken.

"Wenn man mannschaftlich einen Vergleich zieht, sind die Norweger weggezogen, die Franzosen haben uns überholt, und die Schweden haben uns eingeholt - zumindest Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson", stellte Lokalmatador Erik Lesser nach seinem elften Platz in der Verfolgung ernüchtert fest. Das Credo, "einer muss immer durchkommen" - in Oberhof wurde es nicht erfüllt.

Peiffer monierte vor allem den immensen Rückstand auf die Norweger, die in Oberhof bislang alle Einzelsiege, bei den Herren sogar zwei Dreifacherfolge, einfuhren. "Sie sind im Schnitt besser als wir. Sie sind jedes Wochenende auf dem Podium, meistens zu zweit oder zu dritt. Da müssen wir uns schon fragen, was die besser machen", sagte der 33-Jährige. Aber, fügte der Olympiasieger tapfer an, "wir können sie punktuell schlagen".

Nicht nur bei seinem Sieg vor Weihnachten in Hochfilzen war das gelungen, auch am Samstag in der Verfolgung deuteten die DSV-Athleten ihr Potenzial an. Lesser schaffte in der Tageswertung trotz zweier Schießfehler die dritte Laufzeit, der fehlerfreie Peiffer setzte mit 45 Sekunden Vorsprung sogar die Bestmarke.

Problem nur: Lesser lief von Rang 25 los, Peiffer gar von 47. Absolute Spitzenergebnisse waren nach einem derart schwachen Sprint nicht mehr möglich. Bundestrainer Mark Kirchner wertete es dennoch als Zeichen, "dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. Nur, so sein eindringlicher Appell, das gelte es nun auch "zu stabilisieren".

Doch Tatsache ist: Läuferisch fehlt auf die absolute Spitze einiges. Die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) sind für Podiumsplätze meist auf Fehler anderer angewiesen - doch hauptsächlich machen sie die eben selber.

Am gravierendsten erwischte es am Samstag mal wieder die eigentliche deutsche Top-Athletin Herrmann. Sie verkaufe sich wie ihre Teamkolleginnen "unter Wert", klagte die 32-Jährige nach indiskutabler Leistung im Verfolger: "Es gelingt mir grad halt irgendwie nichts. Ich werde alles versuchen, um das Ruder wieder rumzureißen."

Auch Franziska Preuß war nach Rang 18 in der Verfolgung ratlos. "Es nervt mich. Wieso kriegen es die anderen immer hin, und bei uns hängt es irgendwie?", fragte die derzeit beste deutsche Biathletin sichtlich verzweifelt. Bis zur WM steht noch einiges an Arbeit bevor. Aber, gab Peiffer kämpferisch die Marschroute aus, mit der aktuellen Situation werde sich das Team "sicher nicht zufrieden geben".

+++++10. Januar 2021+++++

Weitere Corona-Fälle beim Weltcup in Oberhof - Bulgarisches Team komplett isoliert

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gibt es acht weitere Corona-Fälle. Wie der Weltverband IBU mitteilte, wurden jeweils ein Teammitglied aus Tschechien und Japan sowie sechs Teammitglieder aus Bulgarien positiv auf das Virus getestet. Die bulgarische Mannschaft wurde aufgrund der Vielzahl der Fälle komplett in Quarantäne geschickt und fehlte deshalb am Sonntag in der Mixed Staffel und der Single Mixed Staffel.

Auch im tschechischen Team ist ein Athlet betroffen. In Oberhof gab es damit schon 15 positive COVID-19-Tests. Insgesamt wurden im Saisonverlauf in der Blase des Weltverbandes 33 Personen positiv getestet.

+++++9. Januar 2021+++++

Mixed Staffel ohne Preuß - Single Mixed mit Lesser und Hettich

Die deutschen Biathleten treten beim Heimweltcup in Oberhof in der Mixed Staffel überraschend ohne Franziska Preuß an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mitteilte, erhält die Gesamtweltcupsiebte und beste DSV-Läuferin der Einzelrennen von Oberhof am Sonntag (11.30 Uhr) eine Pause. Stattdessen werden Vanessa Hinz und die am Samstag im Schießen desolate Denise Herrmann auf die Runde gehen. Benedikt Doll und Schlussläufer Arnd Peiffer komplettieren das deutsche Team.

In der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) gehen Janina Hettich und Erik Lesser an den Start. Das deutsche Duo wird es unter anderem mit den Norwegern Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö, beide schon Sieger in den Einzelrennen am Rennsteig, und den schwedischen Topläufern Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson zu tun bekommen.

Peiffer verbessert sich um 37 Plätze

Die deutschen Biathleten haben beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung über 12,5 km nach dem Frust im Sprint Wiedergutmachung betreiben können. Olympiasieger Arnd Peiffer stürmte nach einer fehlerfreien Schießleistung und der besten Laufzeit vom 47. noch auf einen beachtlichen 10. Rang. Erik Lesser, am Freitag nur 25., verbesserte sich trotz zweier Schießfehler immerhin noch auf Rang elf.

Nicht zu schlagen waren einmal mehr die Norweger, die einen erneuten Dreifach-Triumph feierten. Sturla Holm Lägreid (2 Schießfehler) gewann in 36:01,8 Minuten vor Johannes Dale (2/+15,6 Sekunden) und Tarje Bö (3/+25,4). Benedikt Doll, im Sprint als 15. noch bester Deutscher, fiel nach drei Fehlern auf Rang 19 (+1:31,8) zurück. Peiffer wies 51,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf, Lesser 58. Simon Schempp (1/+4:11,4) musste sich bei seinem zweiten Weltcuprennen des Winters mit Rang 45 begnügen.

DSV-Frauen mit nächster Enttäuschung - Eckhoff gewinnt erneut

Die deutschen Biathletinnen haben beim Heim-Weltcup in Oberhof die nächste herbe Enttäuschung erlebt. In der Verfolgung über 10 km fiel Franziska Preuß von Rang 14 nach dem Sprint noch auf den 18. Platz zurück. Sie leistete sich gleich vier Schießfehler.

Noch schwächer war Denise Herrmann unterwegs, die einen rabenschwarzen Tag erwischte. Die 32-Jährige musste sich nach einer indiskutablen Schießleistung mit sieben Fehlern mit Rang 32 begnügen. Vanessa Hinz (1) als 21. und Janina Hettich (1) auf Rang 28 kamen sogar noch vor Herrmann, im Sprint auf Platz 15 gelegen, ins Ziel.

"Das war ein schlechtes Rennen. Das nervt mich, die anderen bekommen es auch hin, bei uns hängt es. Das Gesamtpaket passt nicht zusammen", sagte Preuß im ZDF konsterniert. "Das war ein Satz mit X", ergänzte die frühere Biathlon-Königin Laura Dahlmeier. Gerade bei Herrmann steige "der Druck immer mehr. Sie braucht einen Befreiungsschlag."

Die Norwegerin Eckhoff, die schon den Sprint am Freitag gewonnen hatte, holte in 32:20,9 Minuten (2 Schießfehler) ihren fünften Saisonsieg vor ihrer Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland (0/+0,5) und der erneut starken Österreicherin Lisa Theresa Hauser (1/+43,0).

Am Sonntag stehen in Oberhof die Mixed- und die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

+++++8. Januar 2021+++++

Deutsche enttäuschen beim Sprint in Oberhof

Die deutschen Biathlon-Frauen haben einen enttäuschenden Start ins neue Jahr erlebt. Franziska Preuß war beim Heim-Weltcup in Oberhof beim Sprint über 7,5 km auf Rang 14 beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige in der Arena am Rennsteig 1:13,4 Minuten hinter Siegerin Tiril Eckhoff.

Denise Herrmann musste sich bei schweren Bedingungen nach zwei Schießfehlern (1:13,6 Minuten zurück) mit dem 15. Platz begnügen. Die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (12.45 Uhr/ZDF) ist allerdings nicht ganz so schlecht. Der Rückstand auf das Podest beträgt für die DSV-Athletinnen knapp 33 Sekunden.

Fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21.2.) zeigte sich die Norwegerin Eckhoff weiterhin in überragender Form. Die 30-Jährige holte sich nach fehlerfreier Leistung in 23:54,0 Minuten ihren vierten Saisonsieg vor der Schwedin Hanna Öberg (0/29,6) und Lisa Theresa Hauser aus Österreich (1/40,2). Für Hauser war es die erste Podestplatzierung ihrer Karriere.

Vanessa Hinz, Janina Hettich und Anna Weidel konnten sich im Gegensatz zu Maren Hammerschmidt für den Verfolger qualifizieren.

DSV-Männer verpatzen Sprint - Bö gewinnt

Die deutschen Biathleten haben den Start ins neue Jahr völlig verkorkst. Beim Heim-Weltcup in Oberhof kam Benedikt Doll im Sprint über 10 km nur auf Rang 15 und war damit noch bester Deutscher. Der 30-Jährige lag nach einem Schießfehler 1:12,0 Minuten hinter Überflieger Johannes Thingnes Bö, der in 25:12,0 Minuten (1 Schießfehler) vor seinem Bruder Tarjei und Sturla Holm Lägreid einen norwegischen Dreifach-Triumph krönte und seinen 50. Weltcup-Sieg feierte.

Einen rabenschwarzen Tag in der Arena am Rennsteig erwischte dagegen Arnd Peiffer. Der Olympiasieger, der das letzte Rennen vor Weihnachten im Massenstart noch gewonnen hatte, konnte sich nach einer indiskutablen Leistung mit drei Fehlern (+2:12,4) nicht einmal unter den besten 40 platzieren. Für den Verfolger über 12,5 km am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) kann Peiffer nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Philipp Horn, Erik Lesser und Rückkehrer Simon Schempp bei seinem ersten Weltcup-Start des Winters enttäuschten fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar).

Zuvor hatten bereits die deutschen Frauen im Sprint über 7,5 km nicht überzeugen können. Franziska Preuß war auf Rang 14 beste DSV-Athletin. Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige 1:13,4 Minuten hinter der überragenden Siegerin Tiril Eckhoff. Denise Herrmann musste sich bei schweren Bedingungen nach zwei Schießfehlern (1:13,6 Minuten zurück) mit dem 15. Platz begnügen.

Die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (12.45 Uhr/ZDF) ist allerdings nicht ganz so schlecht. Der Rückstand auf das Podest beträgt knapp 33 Sekunden.

Preuß will in Oberhof Erfolgsserie fortsetzen

Biathletin Franziska Preuß will zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof an ihre gute Form anknüpfen. Nach zuletzt sechs Top-10-Platzierungen möchte die 26-Jährige vom SC Haag am Freitag zum Auftakt im Sprint der Frauen (ab 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ihre stolze Serie fortsetzen. Optimistisch ist sie jedenfalls. "In Hochfilzen war ich echt k.o., aber läuferisch trotzdem gut dabei. Das gibt mir Selbstvertrauen", betonte Preuß.

Die Zollbeamtin, als Siebte beste Deutsche im Gesamtweltcup, wird am Stützpunkt in Ruhpolding wieder von Tobias Reiter betreut. "Das war die richtige Entscheidung, denn er kennt mich ganz genau", sagte Preuß, die bereits sechs WM-Medaillen errungen hat, darunter die goldene vom Staffel-Triumph 2015 in Kontiolahti. Dank des guten Grundlagentrainings im Sommer müsse sie jetzt nicht auf die Patzer der Konkurrenz spekulieren, sondern könne selbst agieren.

Überzeugt ist Franziska Preuß von den Corona-Hygienemaßnahmen. "Das DSV-Konzept funktioniert insgesamt richtig gut, und auch durch das IBU-Testkonzept fühle ich mich sicher", erklärte sie. Die Weihnachtstage konnte sie in ihrer Heimat gut fürs Training nutzen. Auf Unterstützung aus dem Stadion oder entlang der Loipe muss sie an der neuen Strecke am Birxsteig verzichten. Die Wettkämpfe in Oberhof finden in diesem Jahr ohne Zuschauer statt.

+++++7. Januar 2021+++++

Vier positive Corona-Tests vor Start des Oberhofer Weltcups

Bei den ersten Corona-Tests vor dem Start des ersten Biathlon-Weltcups in Oberhof gab es bisher vier positive Fälle. Das teilte IBU-Sportdirektor Felix Bitterling am Donnerstag mit. „Wir rechnen damit, dass der eine oder andere Fall auftreten wird nach der Weihnachtspause“, sagte der Berchtesgadener. „Aber wir können mit unserem System frühzeitig reagieren.“ Derzeit laufe gerade die Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, das dann auch die jeweils fälligen Restriktionen wie Quarantäne ausspricht.

Bisher führte der Biathlon-Weltverband 5700 Tests seit dem Saisonstart Ende November im finnischen Kontiolahti durch. Dabei gab es insgesamt 22 positive Fälle bei Sportlern und Teammitgliedern, inklusive der vier jetzigen in Oberhof.

Am Freitag starten die Skijäger mit den beiden Sprintrennen (11.30 und 14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in den ersten der beiden Weltcups im Thüringer Wald. Denn die Rennen in der kommende Woche wurden coronabedingt von Ruhpolding nach Oberhof verlegt.

+++++6. Januar 2020+++++

27 Jahre junger deutscher Trainer sorgt für Schweden-Power

27 Jahre jung und schon Cheftrainer: Johannes Lukas sorgt mit Schwedens Biathleten für Furore. Vor dem am Freitag in Oberhof beginnenden Weltcup haben die Schweden in diesem Winter schon 15 Podestplätze erkämpft - zwei mehr als in der vergangenen Saison. Das Team um die Olympiasieger Sebastian Samuelsson (23) und Hanna Öberg (25) stand in diesem Winter bald doppelt so oft wie die Sportler der deutschen Mannschaft auf dem Podest. „Wir haben einen Rekordstart hingelegt, haben uns Jahr für Jahr gesteigert“, sagt Lukas. „Oberhof ist zum Reinkommen, Richtung Weltmeisterschaft wollen wir immer mehr in Form kommen.“

Im Corona-Winter sind die Schweden mit dem Charterflieger nach Thüringen gekommen. „Gesund bleiben, das ist diese Saison das Wichtigste. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, sagt Lukas. „Wir haben ein sehr gutes, ein eigenes Hygienekonzept. Es ist noch einmal deutlich härter als das vom Weltverband.“ So trifft der Trainer seine Sportler nur im Freien persönlich.

Seit Mai 2019 ist der Sportwissenschaftler als Nachfolger von Wolfgang Pichler (65) für die Skijäger zuständig. Bei den schwedischen Olympia-Triumphen in Pyeongchang war er als Pichler-Helfer schon dabei, nun läuft sein Cheftrainervertrag für Frauen und Männer bis 2022, bis nach den Winterspielen in Peking.

Kein Wunder, dass schon jetzt über einen Wechsel zum Deutschen Skiverband spekuliert wird. „Ich antworte immer das Gleiche: Ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich aktuell in Schweden. Ich habe ein Super-Team und fühle mich sehr wohl“, sagt Lukas der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ich bin natürlich auch erst 27 und ich kann mir vorstellen, irgendwann einmal bei einer anderen Nation zu arbeiten. Mein Karriereende ist noch weit entfernt.“ Mittlerweile spricht der junge deutsche Trainer, der seine eigene Biathlon-Karriere aus Gesundheitsgründen schon mit 21 beenden musste, fließend schwedisch.