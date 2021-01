Biathlon-Telegramm 20/21 : Deutsche enttäuschen beim Sprint in Oberhof

Benedikt Doll. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Zum Auftkt des Biathlon-Weltcups in Oberhof haben Franziska Preuß und Denise Herrmann bei schweren Bedingungen enttäuscht, auch die Männer erreichten keinen Top-Ten-Rang. In unserem Telegramm 2020/21 verpassen Sie nichts.

Die deutschen Biathlon-Frauen haben einen enttäuschenden Start ins neue Jahr erlebt. Franziska Preuß war beim Heim-Weltcup in Oberhof beim Sprint über 7,5 km auf Rang 14 beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Nach einem Schießfehler lag die 26-Jährige in der Arena am Rennsteig 1:13,4 Minuten hinter Siegerin Tiril Eckhoff.

Denise Herrmann musste sich bei schweren Bedingungen nach zwei Schießfehlern (1:13,6 Minuten zurück) mit dem 15. Platz begnügen. Die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (12.45 Uhr/ZDF) ist allerdings nicht ganz so schlecht. Der Rückstand auf das Podest beträgt für die DSV-Athletinnen knapp 33 Sekunden.

Fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21.2.) zeigte sich die Norwegerin Eckhoff weiterhin in überragender Form. Die 30-Jährige holte sich nach fehlerfreier Leistung in 23:54,0 Minuten ihren vierten Saisonsieg vor der Schwedin Hanna Öberg (0/29,6) und Lisa Theresa Hauser aus Österreich (1/40,2). Für Hauser war es die erste Podestplatzierung ihrer Karriere.

Vanessa Hinz, Janina Hettich und Anna Weidel konnten sich im Gegensatz zu Maren Hammerschmidt für den Verfolger qualifizieren.

DSV-Männer verpatzen Sprint - Bö gewinnt

Die deutschen Biathleten haben den Start ins neue Jahr völlig verkorkst. Beim Heim-Weltcup in Oberhof kam Benedikt Doll im Sprint über 10 km nur auf Rang 15 und war damit noch bester Deutscher. Der 30-Jährige lag nach einem Schießfehler 1:12,0 Minuten hinter Überflieger Johannes Thingnes Bö, der in 25:12,0 Minuten (1 Schießfehler) vor seinem Bruder Tarjei und Sturla Holm Lägreid einen norwegischen Dreifach-Triumph krönte und seinen 50. Weltcup-Sieg feierte.

Einen rabenschwarzen Tag in der Arena am Rennsteig erwischte dagegen Arnd Peiffer. Der Olympiasieger, der das letzte Rennen vor Weihnachten im Massenstart noch gewonnen hatte, konnte sich nach einer indiskutablen Leistung mit drei Fehlern (+2:12,4) nicht einmal unter den besten 40 platzieren. Für den Verfolger über 12,5 km am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) kann Peiffer nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Philipp Horn, Erik Lesser und Rückkehrer Simon Schempp bei seinem ersten Weltcup-Start des Winters enttäuschten fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar).

Preuß will in Oberhof Erfolgsserie fortsetzen

Biathletin Franziska Preuß will zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof an ihre gute Form anknüpfen. Nach zuletzt sechs Top-10-Platzierungen möchte die 26-Jährige vom SC Haag am Freitag zum Auftakt im Sprint der Frauen (ab 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ihre stolze Serie fortsetzen. Optimistisch ist sie jedenfalls. "In Hochfilzen war ich echt k.o., aber läuferisch trotzdem gut dabei. Das gibt mir Selbstvertrauen", betonte Preuß.

Die Zollbeamtin, als Siebte beste Deutsche im Gesamtweltcup, wird am Stützpunkt in Ruhpolding wieder von Tobias Reiter betreut. "Das war die richtige Entscheidung, denn er kennt mich ganz genau", sagte Preuß, die bereits sechs WM-Medaillen errungen hat, darunter die goldene vom Staffel-Triumph 2015 in Kontiolahti. Dank des guten Grundlagentrainings im Sommer müsse sie jetzt nicht auf die Patzer der Konkurrenz spekulieren, sondern könne selbst agieren.

Überzeugt ist Franziska Preuß von den Corona-Hygienemaßnahmen. "Das DSV-Konzept funktioniert insgesamt richtig gut, und auch durch das IBU-Testkonzept fühle ich mich sicher", erklärte sie. Die Weihnachtstage konnte sie in ihrer Heimat gut fürs Training nutzen. Auf Unterstützung aus dem Stadion oder entlang der Loipe muss sie an der neuen Strecke am Birxsteig verzichten. Die Wettkämpfe in Oberhof finden in diesem Jahr ohne Zuschauer statt.

+++++7. Januar 2021+++++

Vier positive Corona-Tests vor Start des Oberhofer Weltcups

Bei den ersten Corona-Tests vor dem Start des ersten Biathlon-Weltcups in Oberhof gab es bisher vier positive Fälle. Das teilte IBU-Sportdirektor Felix Bitterling am Donnerstag mit. „Wir rechnen damit, dass der eine oder andere Fall auftreten wird nach der Weihnachtspause“, sagte der Berchtesgadener. „Aber wir können mit unserem System frühzeitig reagieren.“ Derzeit laufe gerade die Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, das dann auch die jeweils fälligen Restriktionen wie Quarantäne ausspricht.

Bisher führte der Biathlon-Weltverband 5700 Tests seit dem Saisonstart Ende November im finnischen Kontiolahti durch. Dabei gab es insgesamt 22 positive Fälle bei Sportlern und Teammitgliedern, inklusive der vier jetzigen in Oberhof.

Am Freitag starten die Skijäger mit den beiden Sprintrennen (11.30 und 14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in den ersten der beiden Weltcups im Thüringer Wald. Denn die Rennen in der kommende Woche wurden coronabedingt von Ruhpolding nach Oberhof verlegt.

+++++6. Januar 2020+++++

27 Jahre junger deutscher Trainer sorgt für Schweden-Power

27 Jahre jung und schon Cheftrainer: Johannes Lukas sorgt mit Schwedens Biathleten für Furore. Vor dem am Freitag in Oberhof beginnenden Weltcup haben die Schweden in diesem Winter schon 15 Podestplätze erkämpft - zwei mehr als in der vergangenen Saison. Das Team um die Olympiasieger Sebastian Samuelsson (23) und Hanna Öberg (25) stand in diesem Winter bald doppelt so oft wie die Sportler der deutschen Mannschaft auf dem Podest. „Wir haben einen Rekordstart hingelegt, haben uns Jahr für Jahr gesteigert“, sagt Lukas. „Oberhof ist zum Reinkommen, Richtung Weltmeisterschaft wollen wir immer mehr in Form kommen.“

Im Corona-Winter sind die Schweden mit dem Charterflieger nach Thüringen gekommen. „Gesund bleiben, das ist diese Saison das Wichtigste. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, sagt Lukas. „Wir haben ein sehr gutes, ein eigenes Hygienekonzept. Es ist noch einmal deutlich härter als das vom Weltverband.“ So trifft der Trainer seine Sportler nur im Freien persönlich.

Seit Mai 2019 ist der Sportwissenschaftler als Nachfolger von Wolfgang Pichler (65) für die Skijäger zuständig. Bei den schwedischen Olympia-Triumphen in Pyeongchang war er als Pichler-Helfer schon dabei, nun läuft sein Cheftrainervertrag für Frauen und Männer bis 2022, bis nach den Winterspielen in Peking.

Kein Wunder, dass schon jetzt über einen Wechsel zum Deutschen Skiverband spekuliert wird. „Ich antworte immer das Gleiche: Ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich aktuell in Schweden. Ich habe ein Super-Team und fühle mich sehr wohl“, sagt Lukas der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ich bin natürlich auch erst 27 und ich kann mir vorstellen, irgendwann einmal bei einer anderen Nation zu arbeiten. Mein Karriereende ist noch weit entfernt.“ Mittlerweile spricht der junge deutsche Trainer, der seine eigene Biathlon-Karriere aus Gesundheitsgründen schon mit 21 beenden musste, fließend schwedisch.

Seine Schweden-Karriere begann als Praktikant - unter Spionageverdacht. Pichler habe ihm erst einmal gesagt, „das geht nicht. Ich sei ja im deutschen System. Nicht, dass ich da was ausspioniere“, erzählt Lukas. „Dann hat er mich aber zwei Tage später angerufen und gesagt: Ich kenn' Deinen Papa gut. Ich unterstütze Dich, Du darfst mitkommen.“

2015 hatte Lukas bei den Schweden seine von der Technischen Universität München geforderte Abschlusshospitation gemacht, durfte sogar mit zum Weltcup. Nach dem ersten Jahr wurde er dann als Assistenztrainer übernommen, arbeitete drei Jahre eng mit Pichler zusammen. „Nachdem Wolfgang zurückgetreten ist, habe ich übernommen.“

Natürlich ist es dem Sportwissenschaftler nicht verborgen geblieben, dass immer wieder Vergleiche mit jungen Trainern wie etwa Julian Nagelsmann (RB Leipzig/33) im Fußball oder Jaron Siewert (Füchse Berlin/26) im Handball angestellt werden. „Ich habe mir überlegt, dass man nach der Saison, wenn Corona es zulässt, einen Kontakt aufbaut“, sagte Lukas. „Es ist sicherlich interessant, da wieder etwas zu lernen und sich weiterzubilden.“ Vielleicht könnten dann beide Seiten profitieren: „Ich bin allgemein ein sehr offener Mensch, ich bin sehr interessiert und versuche, mich weiterzuentwickeln. So etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen.“

+++++5. Januar 2021+++++

Schempp in Oberhof zurück im deutschen Weltcup-Team

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp feiert in Oberhof sein Saisondebüt. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte, gehört der 32-Jährige beim ersten Teil des Heimweltcups zum sechsköpfigen Aufgebot der deutschen Skijäger. Neben Schempp kommt auch Lokalmatador Lucas Fratzscher neu ins deutsche Team, Johannes Kühn und Roman Rees rücken dafür in den zweitklassigen IBU-Cup. Bei den Frauen gibt es im Vergleich zum Weltcup in Hochfilzen kurz vor Weihnachten keine personellen Veränderungen.

"Ich freue mich natürlich, dass ich in Oberhof dabei bin und meine ersten Weltcup-Rennen in dieser Saison absolvieren kann", sagte Schempp. Der dreimalige Olympiamedaillengewinnerin hatte kurz vor Saisonstart in Ausscheidungsrennen die Qualifikation für das Weltcupteam verpasst, mit einer starken Vorstellung bei der World Team Challenge in Ruhpolding Ende Dezember sendete er dann aber ein eindrucksvolles Lebenszeichen.

"Wo ich genau stehe, ist schwierig zu sagen, weil mir bisher der internationale Vergleich fehlt", sagte Schempp. "Wunderdinge" seien nicht zu erwarten, "aber ich denke schon, dass ich ordentliche Ergebnisse einfahren kann."

Das wollen auch die deutschen Frauen um die Spitzenläuferinnen Franziska Preuß und Denise Herrmann. "Wir gehen gestärkt nach Oberhof", sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer: "Wir kennen die Strecke, den Schießstand, die Bedingungen. Oberhof ist ein gutes Pflaster für das deutsche Team."

Dabei müssen die deutschen Skijäger diesmal allerdings auf die lautstarke Unterstützung der Fans verzichten. Sowohl beim ersten Teil des Weltcups von Freitag bis Sonntag als auch beim zweiten Abschnitt vom 14. bis 17. Januar sind coronabedingt keine Zuschauer zugelassen.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Frauen: Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Franziska Preuß (SC Haag), Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Lucas Fratzscher (WSV Reit im Winkl), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (SZ Uhingen)

+++++5. Januar 2021+++++

Oberhof soll vor Biathlon-Weltcups abgeriegelt werden

Das Biathlon-Mekka Oberhof soll vor dem anstehenden Doppelweltcup weitgehend abgeriegelt werden. "Es sollen nur noch Leute Zugang haben, die hier wohnen oder arbeiten oder ein berechtigtes Interesse daran haben, hierher zu kommen", sagte Bürgermeister Thomas Scholz der Bild. Den entsprechenden Wunsch habe er bereits dem thüringischen Innenminister Georg Maier unterbreitet.

Trotz enorm hoher Infektionszahlen war Oberhof am vergangenen Wochenende Ausflugsziel unzähliger Touristen, pro Tag strömten über 10.500 Menschen in das 1500-Einwohner-Dorf. "Wir sind am Limit", sagte Scholz deshalb nicht nur mit Blick auf die anstehenden Biathlon-Rennen. Nur noch mit einer Sondergenehmigung sollen Einheimische, Arbeitende und Akkreditierte in den Ort kommen.

Der Biathlon-Weltcup startet am Freitag mit den Sprints der Frauen (11.30 Uhr/ZDF) und Männer (14.15 Uhr/ZDF). Vom 14. bis 17. Januar findet Teil zwei der Rennen in Oberhof statt. Zuschauer sind nicht zugelassen.

+++++29. Dezember 2020+++++

Schempp schöpft bei World Team Challenge Hoffnung für 2021

Im Winter-Wunderland Ruhpolding strahlte Simon Schempp gemeinsam mit Freundin Franziska Preuß um die Wette. Diesen versöhnlichen Jahresabschluss, dieses Ausrufezeichen hatte der Massenstart-Weltmeister von 2017 so dringend gebraucht. "Zumindest war es mal wieder ein Wettkampf, der Spaß gemacht hat", sagte Schempp nach dem starken zweiten Platz bei der World Team Challenge mit seiner Franzi.

Für Schempp war es der lang ersehnte Befreiungsschlag - und eine der wenigen Möglichkeiten, sich wieder für den Weltcup zu empfehlen. Denn seit dem Saisonstart in Kontiolahti, als er in den Ausscheidungsrennen gegen Erik Lesser und Roman Rees das Nachsehen hatte, ist Schempp im Weltcup-Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) außen vor - erstmals seit 2011.

Da bringt dieses traditionelle Show-Rennen zum Jahreswechsel natürlich "ein positives Gefühl" für die nächsten Wochen und Monate. "Beim Schießen fühle ich mich momentan sehr gut. Da waren die letzten Wochen schon sehr vielversprechend, da taugt's mir momentan", sagte der 32-Jährige, der sein bislang letztes Weltcup-Rennen im März gelaufen und deshalb etwas aufgeregter in den Wettkampf gegangen war.

Schempp freute sich besonders, dass auch das letzte Schießen, "bei dem es auf die Nerven ankommt, so gut funktioniert hat". Und auch Preuß war überglücklich: "Es freut mich sehr, dass Simon es so gut zusammengebracht hat", sagte die derzeit beste Skijägerin Deutschlands im ZDF.

Der Wettkampf vor der eigenen Haustür in Ruhpolding war für Schempp zugleich ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Mark Kirchner, um möglicherweise wieder für die beiden Heim-Weltcups in Oberhof ab 8. Januar berücksichtigt zu werden. Denn in diesem Corona-Winter sei es eben schwer, "sich wieder anzubieten", hatte Schempp vor Saisonstart im SID-Gespräch gesagt. Der zweitklassige IBU-Cup startet erst am 14. Januar.

Aber "jeder gute Wettkampf gibt einem Selbstvertrauen", sagte er. Und mit diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen will der mit drei Olympia- und acht WM-Medaillen dekorierte Schempp wieder ins Weltcup-Aufgebot rutschen. In das neue Jahr wird der zweimalige Olympia-Zweite jedenfalls hochmotiviert starten.

"Ich bin optimistisch", sagte Schempp, der seine Leistung in der Loipe bei schwierigen Verhältnissen nicht genau einschätzen konnte. Das Einladungsrennen in Ruhpolding, das erstmals seit 2001 wegen Corona nicht in der Fußball-Arena von Schalke 04 vor mehr als 40.000 Zuschauern ausgetragen wurde, gibt jedenfalls reichlich Grund zur Hoffnung.

+++++27. Dezember 2020++++