Biathlon-Saison 2019/20 : Vier Deutsche beim Bö-Sieg in den Top-Elf

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Die deutschen Biathleten haben in der letzten Weltcup-Verfolgung des Jahres eine starke Leistung gezeigt und sind im französischen Le Grand-Bornad zu viert unter die ersten Elf gelaufen. Beim vierten Saisonerfolg von Johannes Thingnes Bö war Sprint-Sieger Benedikt Doll (3 Fehler) als Fünfter bester Deutscher, Olympiasieger Arnd Peiffer (1), Simon Schempp (0) und Philipp Horn (1) belegten am Samstag die Plätze neun, zehn und elf.

Johannes Kühn musste nach dem vierten Schießen viermal in die Strafrunde und beendete das 12,5-Kilometer-Rennen auf Rang 23. Der Norweger Bö gewann in 30:07,09 Minuten vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet und seinem Landsmann Vetle Christiansen. Doll als bester Deutscher lag 1:23,8 Minuten zurück - die deutschen Skijäger überzeugten vor allem in der Loipe.

In den französischen Alpen stehen am Sonntag zum Abschluss die ersten Massenstart-Wettkämpfe der Saison auf dem Programm.

++++19. Dezember 2019++++

Herrmann Fünfte bei Eckhoff-Sieg in Le Grand Bornand

Die deutschen Biathletinnen haben sich nach dem Debakel von Hochfilzen gesteigert. Im Sprint über 7,5 km beim Weltcup im französischen Le Grand Bornand lief Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) trotz zweier Strafrunden auf Rang fünf, zum ersten Podestplatz des Winters für die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) fehlten nur 9,2 Sekunden.

In der vergangenen Woche hatten die DSV-Frauen mit historisch schlechten Ergebnissen in Sprint und Staffel beim Weltcup in Hochfilzen enttäuscht. Der Sieg am Freitag ging trotz einer Strafrunde an die Norwegerin Tiril Eckhoff, die in Österreich am Sonntag schon die Verfolgung gewonnen hatte. Dahinter komplettierten Lokalmatadorin Justine Braisaz (0 Strafrunden/6,2 Sekunden zurück) und Marketa Davidova (Tschechien/0/+20,5) das Podium.

Am Samstag (ab 13.00 Uhr) stehen die beiden Verfolgungsrennen auf dem Programm, bei den Männern geht Benedikt Doll (Breitnau) nach seinem Sieg im Sprint als Gejagter ins Rennen. Zum Abschluss des Jahres finden tags darauf die Massenstarts (ab 12.10 Uhr/alle ZDF und Eurosport) statt.

++++19. Dezember 2019++++

Doll beschert deutschen Biathleten ersten Saisonsieg

Eiskalt am Schießstand, blitzschnell in der Loipe: Völlig ausgepumpt jubelte Benedikt Doll den Fans im Zielbereich zu und grinste über beide Backen. Mit einer Glanzleistung hat der Ex-Weltmeister den deutschen Biathleten zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand Bornand im Sprint den ersten Saisonsieg beschert. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere stand der Breitnauer ganz oben auf dem Podium.

"Ich hätte absolut nicht gedacht, dass es heute für diese Topplatzierung reicht", sagte Doll im ZDF: "Ich habe mich heute morgen doch nicht ganz so frisch gefühlt." Davon war ihm am Donnerstagmittag aber rein gar nichts mehr anzumerken.

"Der macht heute ein extrem gutes Rennen und ist verdient vorne", lobte Teamkollege Arnd Peiffer. Doll brannte die zweitschnellste Laufzeit in die Loipe und traf am Schießstand alle zehn Scheiben, wobei er gestand: "Ich hatte heute auch ein bisschen Glück am Schießstand. Ich hatte einen rattigen Schuss, da habe ich gesehen, wie die Scheibe ganz langsam umklappt."

In den vorherigen vier Einzelrennen des Winters hatte das Männer-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) keinen Podestplatz verbuchen können, doch schon der nur hauchdünn verpasste Sieg in der Staffel von Hochfilzen hatte am Sonntag ordentlich Rückenwind gegeben. "Die Leistungskurve geht steil bergauf", analysierte Doll. Als einziger weiterer DSV-Athlet kam allerdings nur Johannes Kühn (Reit im Winkl/2) als 14. in die Top 20.

Vor allem Dolls tadellose Leistung am Schießstand wirkte wie eine Erlösung, hatte das deutsche Team dort zuvor doch arge Schwächen präsentiert. Als auch die zehnte Scheibe fiel, ballte Bundestrainer Mark Kirchner die Faust. Im Ziel hatte Doll 9,4 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tarjei Bö (0 Strafrunden), Lokalmatador Quentin Fillon Maillet (Frankreich/0/+11,3 Sekunden) wurde Dritter.

Erst zum zweiten Mal in diesem Winter geschlagen wurde der norwegische Star Johannes Thingnes Bö. Der Gesamtweltcupsieger, der zuvor drei der vier Rennen gewonnen hatte, verpasste nach zwei Strafrunden als Vierter das Podest trotz der schnellsten Laufleistung knapp.

Am Freitag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) wollen die Frauen nachziehen, im Sprint wollen sie Wiedergutmachung für den katastrophalen Weltcup in Hochfilzen betreiben. In der Vorwoche hatten sie einen geschichtsträchtigen Tiefpunkt erlebt, im Sprint verpassten sie geschlossen die Top 40, die Staffel landete auf Rang zwölf - beides in der erfolgreichen Historie noch nie dagewesen.

Kritisch beäugt wird das Ganze von der früheren Biathlon-Königin Laura Dahlmeier, die im ZDF ihr Debüt als Expertin geben wird. Dabei wolle die zweimalige Olympiasiegerin "ehrlich sein, aber keinen in die Pfanne hauen", wie sie der Augsburger Allgemeinen sagte.

++++18. Dezember 2019++++

Tausch in Damen-Team nach schwachem Saisonstart

Nach dem schwachen Saisonstart wird das Team der deutsche Biathletinnen beim letzten Weltcup des Jahres ordentlich durchgemischt. Für die Rennen im französischen Le Grand-Bornand wurden Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel nicht nominiert. Dafür wurden Maren Hammerschmidt, Marion Deigentesch und Janina Hettich in die Weltcup-Mannschaft berufen. Komplettiert wird die Mannschaft von Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß, die in Hochfilzen krankheitsbedingt schon nach dem Sprint abgereist war.

„Wir haben uns im Trainerteam gemeinsam mit der Sportlichen Leitung zu einem dreifachen Wechsel im Team entschieden. Wir hoffen, dass die drei arrivierten Athletinnen in Frankreich ihre Leistungsfähigkeit bestätigen können. Von den drei "Neulingen" erwarten wir, dass sie die Leistungen aus dem IBU-Cup auf den Weltcup übertragen. Aber wir erwarten von ihnen nicht, dass sie in die Bresche springen“, sagte Trainer Kristian Mehringer.

Hammerschmidt, die wegen einer Fuß-Operation die Vorsaison verpasst hatte, kehrt ins A-Team zurück. Sie hatte ebenso wie Deigentesch und Hettich im zweitklassigen IBU-Cup mit ansprechenden Leistungen überzeugt. Für Deigentesch ist es die Premiere im Weltcup, Hettich war bereits beim Weltcupfinale der Vorsaison in Oslo zum Einsatz gekommen. Die Damen starten am Freitag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint, am Samstag steht die Verfolgung an, und zum Abschluss folgt der erste Massenstart der Saison am Sonntag.

Die Männer gehen in der Formation von Hochfilzen in die letzten Rennen des Jahres: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp starten am Donnerstag mit dem Sprint (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport). In Österreich hatte die Männerstaffel Rang zwei hinter Norwegen belegt.

+++++15. Dezember 2019+++++

Biathleten in der Staffel von Hochfilzen auf Rang zwei

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen für das erste Ausrufezeichen des Winters gesorgt, den ersten Staffel-Sieg seit gut drei Jahren aber knapp verpasst. Über 4x7,5 km mussten sich Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Benedikt Doll (Breitnau) Norwegen hauchdünn geschlagen geben. Überflieger Johannes Thingnes Bö fing Schlussläufer Doll auf der letzten Runde noch ab und brachte 2,0 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Rang drei ging an Frankreich (+51,9).

Den bislang letzten Weltcup-Sieg hatte eine deutsche Männerstaffel im Januar 2017 in Antholz gefeiert. Sprint-Olympiasieger Peiffer und Kühn blieben am Sonntag am Schießstand fehlerfrei. Horn, der für den erkrankten Erik Lesser (Frankenhain) kurzfristig ins Team gerückt war, kam bei seinem zweiten Staffel-Einsatz mit vier Nachladern durch, Schlussläufer Doll gab mit zwei Fehlern am Ende den Sieg aus der Hand. Beim Saisonauftakt in Östersund hatte das deutsche Quartett einen enttäuschenden achten Platz belegt.

In den Einzelrennen hatten die deutschen Männer zuvor in Österreich Topergebnisse verpasst. Im Sprint kam Ex-Weltmeister Doll auf Rang elf, in der Verfolgung war Kühn als Zwölfter bester Deutscher. Schon am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es beim dritten Weltcup des Winters in Le Grand Bornand/Frankreich mit einem Sprint weiter.

+++++15. Dezember 2019+++++

Hinz gelingt Aufholjagd - Herrmann erneut enttäuschend

Biathletin Vanessa Hinz (Schliersee) ist zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen eine versöhnliche Aufholjagd gelungen. Nach Rang 42 im Sprint lief die 27-Jährige am Sonntag in der Verfolgung über 10 km nach einer Strafrunde noch auf den zwölften Platz. Hinz war beim Sieg der fehlerfreien Norwegerin Tiril Eckhoff die mit Abstand Beste eines insgesamt erneut schwachen DSV-Teams.

Hinter Eckhoff belegte die Schwedin Hanna Öberg (2 Strafrunden) den zweiten Rang, das Podest komplettierte Eckhoffs Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold (1). Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal), die eigentlich die neue Frontfrau im deutschen Team sein soll, musste sieben Strafrunden drehen und landete mit 3:26,3 Minuten Rückstand auf einem indiskutablen 40. Rang.

Für die Frauen ging damit ein historisch schlechter Weltcup zu Ende. Nach dem Debakel im Sprint am Freitag, in dem es keine DSV-Athletin unter die Top 40 schaffte, hatte die deutsche Staffel am Samstag mit Platz zwölf ebenfalls eine zuvor nie dagewesene Pleite kassiert. In der kommenden Woche bietet der letzte Weltcup 2019 in Le Grand Bornand noch einmal die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

+++++14. Dezember 2019+++++

Drei deutsche Skijäger bei nächstem Bö-Sieg in Top 15

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Hochfilzen auch in der Verfolgung die Top 10 verpasst. Beim dritten Saisonsieg des souveränen Norwegers Johannes Thingnes Bö lief Johannes Kühn (Reit im Winkl) nach zwei Strafrunden und 12,5 km als bester Deutscher auf den zwölften Rang.

Direkt dahinter kamen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/1 Strafrunde) und Benedikt Doll (Breitnau/2) auf den Plätzen 13 und 14 ins Ziel, Philipp Horn (Frankenhain/3) wurde 18. Damit warten die DSV-Athleten weiter auf ihre erste Podestplatzierung des Winters.

Auf dem Treppchen standen neben dem fehlerfreien Bö, der in beeindruckender Manier seinen insgesamt 40. Weltcup-Sieg feierte und die Szene weiter dominiert, als Zweiter der Russe Alexander Loginow (+33,5 Sekunden) sowie der Franzose Emilien Jacquelin (+40,5).

Zuvor hatten die deutschen Frauen nach dem historischen Debakel im Sprint die nächste Pleite kassiert. In der Staffel reichte es für das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) nur zu Rang zwölf, ein so schlechtes Ergebnis hatte in der ruhmreichen Geschichte noch keine Frauenstaffel verbucht.

+++++14. Dezember 2019+++++

Nächste Blamage - deutsche Frauen nur mit Platz zwölf in der Staffel

Einen Tag nach dem Debakel im Sprint haben die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Hochfilzen die nächste historische Blamage erlitten. In der Staffel über 4x6 km kamen Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) am Samstag nur auf Platz zwölf - noch nie war ein Frauen-Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) so schlecht klassiert.

Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann machte als zweite Läuferin alle Chancen auf eine Topplatzierung mit einem katastrophalen Stehendschießen zunichte. Von acht Patronen fanden nur zwei das Ziel, Herrmann musste gleich drei Strafrunden drehen. Der Rückstand auf die siegreiche norwegische Staffel betrug am Ende 3:05,6 Minuten. Auf die Plätze zwei und drei liefen Russland und die Schweiz.

"Es war ein miserabler Anschlag stehend", sagte Herrmann am ARD-Mikrofon: "Ich habe die Waffe einfach nicht ruhig gekriegt und hatte wirklich zu tun, überhaupt eine Scheibe zu treffen." Beim Weltcup-Auftakt in Östersund hatten die DSV-Frauen das Podest als Vierte noch knapp verpasst.

Schon am Freitag hatten die Biathletinnen im Sprint ein historisch schwaches Rennen abgeliefert, Herrmann war beim schlechtesten Weltcup-Abschneiden jemals als 41. beste Deutsche. Aufgrund der hohen Hypothek droht im Verfolger über 10 km am Sonntag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) die nächste Enttäuschung.

+++++13. Dezember 2019+++++

Deutsche Biathleten verpassen Top 10 - Bö siegt erneut

Die deutschen Biathleten warten weiter auf ihren ersten Podestplatz des Winters. Zum Auftakt des zweiten Weltcups im österreichischen Hochfilzen belegte Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau/40,7 Sekunden zurück) im Sprint über 10 km als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach zwei Strafrunden Rang elf.

Gute Laufleistungen machten die DSV-Männer durch zu viele Fehler am Schießstand zunichte. Philipp Horn (Frankenhain/+57,8) kam nach zwei Strafrunden hauchdünn vor Johannes Kühn (Reit im Winkl/3/+57,9) auf Platz 19, Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2/+1:03,5 Minuten) und Simon Schempp (Uhingen/2/+1:08,2) liefen auf die Ränge 24 und 26.

An der Spitze bot sich indes ein gewohntes Bild: Der norwegische Überflieger Johannes Thingnes Bö holte sich trotz einer Strafrunde seinen zweiten Sieg im dritten Saisonrennen. Hinter dem Gesamtweltcupsieger, der in der vergangenen Saison mit 16 Erfolgen einen Rekord aufgestellt hatte, komplettierten der Franzose Simon Desthieux (1/+7,8) und der Russe Alexander Loginow (0/+14,6) das Podest.

Die DSV-Frauen hatten zuvor im Sprint ein historisch schwaches Rennen abgeliefert, Denise Herrmann (Oberwiesenthal) war beim schlechtesten Weltcup-Abschneiden jemals als 41. beste Deutsche. Am Samstag (14.55 Uhr) steht für die Männer in Hochfilzen der Verfolger auf dem Programm, tags darauf macht die Staffel den Abschluss (14.15 Uhr/beide ARD und Eurosport).

+++++13. Dezember 2019+++++

Desaster für deutsche Biathletinnen in Hochfilzen

Nach dem historischen Debakel der deutschen Biathletinnen schlug der Sportliche Leiter mit einem drastischen Vergleich Alarm. "Das ist wie ein 0:4 im Fußball gegen Österreich", sagte Bernd Eisenbichler, den die unfassbare Klatsche beim Weltcup in Hochfilzen sichtlich mitnahm: "Wir müssen das sauber analysieren, das war ein schlechtes Ergebnis der gesamten Mannschaft."

Und zwar so schlecht wie noch nie. Beim Sprint über 7,5 km landete zum ersten Mal in der erfolgreichen Geschichte der Skijägerinnen keine einzige Deutsche unter den besten 40. Anstatt den holprigen Start in die Saison in der Vorwoche vergessen zu machen und den erhofften Schritt nach vorne zu tätigen, mussten Denise Herrmann und Co. einen nächsten, noch viel heftigeren Rückschlag der noch jungen Ära nach Laura Dahlmeier verkraften.