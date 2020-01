Biathlon-Saison 2019/20 : Hinz im Sprint von Ruhpolding Achte - Norwegerin Eckhoff siegt

Vanessa Hinz. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Vanessa Hinz und Franziska Preuß wirkten in Ruhpolding noch fröhlicher als in ihrem Werbespot mit Magdalena Neuner, der vor jedem Biathlon-Rennen im Fernsehen gezeigt wird. „Überhaupt einmal ein gutes Rennen hier zu zeigen, ist schon etwas Besonderes für mich“, sagte die 27-jährige Hinz nach Platz acht im Sprint-Wettkampf und der damit verbundenen WM-Qualifikation.

Franziska Preuß beendet ihre Krankheitspause beim fünften Saisonsieg der Norwegerin Tiril Eckhoff auf Rang 14., lächelte zufrieden und sagte: „Es war ein schwerer, ein harter Tag.“

Die über die 7,5 Kilometer als Mitfavoritin gehandelte Denise Herrmann (31) dagegen kam beim Ruhpolding-Auftakt am Mittwoch nur auf Platz 19. „Wenn man hier nicht gut schießt, ist man weg vom Fenster“, sagte die Verfolgungsweltmeisterin - und rätselte über ihre drei Fehler. Im Oberhof-Sprint war die frühere Langläuferin noch starke Zweite geworden - ihr Auf und Ab geht als weiter. „Vielleicht brauche ich das Mistwetter, da bin ich vielleicht fokussierter“, sagte die Sächsin, die am Sonntag im Jagdrennen wieder angreifen will.

Fehlerfrei, genau wie Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Eckhoff, waren dagegen Hinz und Preuß unter dem blauen Himmel in der Chiemgau Arena geblieben, doch in der Loipe reicht es (noch) nicht. „Ich brauche diese Durchputzer. Noch bin ich nicht nervös, was das Läuferische angeht“, sagte die 25-jährige Preuß und war „stolz, dass ich das am Schießstand so hinbekommen habe.“

Preuß hatte zuvor zwei Wochen wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung pausieren müssen und in Oberhof gefehlt. Die Freundin von Simon Schempp, der einst ein ähnliches Talent wie der zweimaligen Olympiasiegerin Laura Dahlmeier bescheinigt wurde, erlebt wieder einmal eine schwierige Saison. Ihre labile Gesundheit hindert sie an noch besseren Ergebnissen, das begleitet sie schon ihre gesamte Karriere. „Es ist echt nervig, wenn der Körper nicht mitspielt“, sagte sie - wieder einmal.

Vor genau einem Jahr hatte sie im Massenstart von Ruhpolding ihren bisher einzigen Weltcupsieg gefeierte. „Da geht man mit gewissen Zielen in eine Saison rein“, meinte sie und verwies auf die Schwierigkeiten - auch für den Kopf: „Immer wieder mental aufbauen, kostet mich viel mehr Energie, als einfach Rennen zu laufen.“

Ohne die in der Formkrise steckenden Ex-Weltmeister Erik Lesser und Schempp geht es am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Männer-Sprint weiter. Die beiden 31-Jährigen haben weiter alle Chancen auf die WM-Teilnahme, doch es wird eng. Lesser ist momentan im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs, Schempp legt beim Heimrennen eine Wettkampfpause ein. Die Skijägerinnen sind dann am Freitag wieder dran - mit dem Staffelrennen. Herrmann, Hinz und Preuß dürften gesetzt sein - der vierte Platz dürfte an Karolin Horchler (Platz 38/1 Fehler), Maren Hammerschmidt (43/1) oder Janina Hettich (45/2) vergeben werden.

+++++14. Januar 2020+++++

Franziska Preuß ist wieder gesund

Franziska Preuß ist nicht mehr allein daheim. Vor dem Weltcup-Sprint an diesem Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Ruhpolding konnte die zuletzt von ihrem Körper geplagte 25-Jährige endlich wieder zusammen mit den Teamkolleginnen ihr Pensum absolvieren. Während der Oberhof-Tage durfte sie „im Stadion alleine trainieren. Die Strecke schaut echt gut aus, sie wurde wirklich optimal vorbereitet“, sagte die frühere Biathlon-Weltmeisterin und meinte: „Aktuell geht's mir wieder ganz gut.“

Unter dem strahlend blauen Himmel in der Chiemgauarena warnte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer beim Pay-TV-Sender Sky News vor allzu hohen Erwartungen an die nach ihrer Krankheitspause gerade erst in die Nationalmannschaft zurückgekehrte Skijägerin. „Körperlich fühlt sie sich soweit gesund“, sagte der Coach. „Trainingstechnisch muss sie die zehn Tage aber erst mal verkraften. Sie soll locker an den Wettkampf rangehen.“

Wie immer vor den Biathlon-Übertragungen wird Preuß zusammen mit ihrer Teamkollegin Vanessa Hinz und der schon lange nicht mehr laufenden Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner in einem Werbespot einer Brauerei im Fernsehen zu sehen sein. „Wenn die Franzi komplett gesund ist, mischt sie vorne mit“, sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur. Für die zweimalige Olympiasiegerin ist „Preuß eine, die immer mal gute Chancen hat, vorne rein zu laufen“.

Franziska Preuß, die Staffelweltmeisterin und WM-Zweite im Massenstart von 2015, hat immer wieder einmal gesundheitliche Probleme. Mit einer Lungenverletzung lag sie im Sommer zwei Wochen lang im Krankenhaus und konnte gar nicht mehr trainieren, auch mit Rückenproblemen plagt sie sich. Trotzdem begann die Saison prima für sie mit Platz vier beim Auftakt-Sprint in Östersund.

Doch den ersten und bislang einzigen Podestplatz für die deutschen Biathletinnen in diesem Winter holte Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann in der vergangenen Woche als Sprint-Zweite von Oberhof. Von Neuner gab es für die Leistungen der früheren Langläuferin ein Extra-Lob. „Sie hat einen richtig guten Fortschritt gemacht am Schießstand. Sie ist ja noch nicht so lange Biathletin, dafür macht sie das extrem gut“, sagte die zweimalige Olympiasiegern. „Ich glaube, dass Denise in Ruhpolding sicher gut abschneiden wird.“

Nach dem Damen-Sprint geht es in der Chiemgauarena am Donnerstag mit dem Männer-Sprint weiter. Nach den Staffeln endet der Weltcup am Sonntag mit den beiden Verfolgungsrennen. „Die Staffel“, sagte Damen-Coach Mehringer „wollen wir mal auf dem Podium abschließen. Das ist das oberste Ziel.“ Die Männer um Olympiasieger Arnd Peiffer hatten das in Oberhof mit Platz drei bereits geschafft.

+++++12. Januar 2020+++++

Peiffer Zweiter im Massenstart - nur Fourcade stärker

Mit kräftigen Stockschüben stürmte Arnd Peiffer dem Ziel entgegen, getragen vom tosenden Jubel im Oberhofer Biathlon-Tollhaus saugte er sich immer weiter an Simon Desthieux heran - und mit einem langen Ausfallschritt schnappte der Olympiasieger dem Franzosen tatsächlich noch den zweiten Platz im Massenstart weg. Mit seinem furiosen Schlussspurt und stahlharten Nerven in der Windlotterie setzte Peiffer zum Abschluss des Heimweltcups das Highlight für die deutschen Skijäger.

"Ich wusste, dass ich mich nicht hängen lassen kann auf der Schlussrunde, sonst bin ich Vierter - und darauf hatte ich irgendwie gar keine Lust. Ich habe gedacht: Angriff ist die beste Verteidigung", sagte Peiffer: "Am Ende hat es sogar für Platz zwei gereicht, umso schöner."

Insgesamt vier Podestplätze, drei davon bei den Männern, bewiesen im Thüringer Wald: Nach dem Saisonstart mit vielen Enttäuschungen kommen die deutschen Biathleten gut einen Monat vor der WM in Antholz (13. bis 23. Februar) immer besser in Fahrt. Beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade (2 Strafrunden) blieb Peiffer unter schwierigsten Bedingungen mit nur drei Schießfehlern eiskalt, dem 25-jährigen Philipp Horn (4) gelang zudem als Sechster sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Zuvor hatten bereits Johannes Kühn im Sprint und die Männer-Staffel dritte Plätze verbucht, dazu feierte Denise Herrmann Rang zwei im Sprint - und vergab im Massenstart beim letzten Schießen sogar eine weitere Podiumsplatzierung. Doch darüber ärgerte sich die Verfolgungs-Weltmeisterin nicht.

"Heute ist es mir passiert, dass ich auf eine Scheibe ziele und die daneben fällt", scherzte sie nach ihrem guten fünften Platz: "Glück ist prinzipiell immer nötig, aber heute brauchte es noch ein bisschen mehr, es hat einen stellenweise fast schon weggefegt von der Matte."

Trotz insgesamt sechs Schießfehlern - nur die finnische Siegerin Kaisa Mäkäräinen (1 Strafrunde) kam mit den Widrigkeiten bestens zurecht - durfte sie sich über das dritte Spitzenresultat nach dem Jahreswechsel freuen. "Ich bin auf jeden Fall voll zufrieden mit dem Wochenende", sagte Herrmann, die auch mit der Staffel auf Rang vier das Podium nur knapp verpasst hatte.

Auch die langjährige Biathlon-Königin Laura Dahlmeier war glücklich über den Aufschwung und stellte ihren Ex-Kollegen ein gutes Zeugnis aus: "Es freut mich wahnsinnig, dass es so gut läuft", sagte die zweimalige Olympiasiegerin, die im Mai zurückgetreten war, im ZDF-Sportstudio: "So wünscht man sich das im neuen Jahr."

Allerdings mahnte die siebenmalige Weltmeisterin auch vor zu großer Euphorie, gibt es doch immer noch Baustellen. "Es geht da hin, wo es hin soll, aber es ist wahrscheinlich auch noch nicht alles gut", sagte sie.

Vor allem arrivierte Athleten bereiten Sorgen. Simon Schempp (31) sucht weiterhin seine Form, im Massenstart landete der Olympia-Zweite abgeschlagen auf Rang 27. Ex-Weltmeister Erik Lesser (31) flog gar aus dem Weltcup-Kader und verpasste auch in Osrblie/Slowakei im zweitklassigen IBU-Cup Spitzenplätze, bei den Frauen präsentierte sich die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand (32) in erschreckender Form.

Mut machte neben Horn eine weitere talentierte Nachwuchskraft. Die 23-jährige Janina Hettich zeigte bei ihrem Staffel-Debüt eine abgezockte Leistung (Herrmann: "Sie hat ein mega Ding gemacht"), Horn hatte schon mit seinem guten 13. Rang im Sprint die WM-Norm geknackt.

Zeit zum Verschnaufen bleibt für die Biathleten nun kaum, in Ruhpolding geht es für die Frauen mit dem Sprint am schon Mittwoch direkt weiter mit Teil zwei der Heimspiel-Klassiker, auch die zuletzt erkrankte Franziska Preuß wird dann wieder dabei sein. Die Männer greifen am Donnerstag ins Geschehen ein.

+++++12. Januar 2020+++++

Denise Herrmann verpasst Podest - Kaisa Mäkäräinen gewinnt

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat beim Heim-Weltcup in Oberhof im Massenstart über 12,5 km eine mögliche Podestplatzierung beim letzten Schießen vergeben. Die 31-Jährige belegte nach insgesamt sechs Schießfehlern bei böigem Wind den fünften Rang. Zum Abschluss leistete sich Herrmann, die am Donnerstag im Sprint mit Platz zwei ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, drei Fehlschüsse. Für die DSV-Läuferin war es dennoch die fünfte Top-10-Platzierung in Folge.

Kaisa Mäkäräinen aus Finnland gewann in 39:58,9 Minuten und holte sich mit einem Schießfehler souverän ihren 27. Weltcupsieg. Tiril Eckhoff aus Norwegen wurde nach vier Schießfehlern mit 30,2 Sekunden Rückstand Zweite, ihre Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland (3/+ 35,0) belegte den dritten Platz. Herrmann lag 1:25,0 Minuten zurück.

Vanessa Hinz (Schliersee/+ 3:25,0 Minuten) musste sich nach neun Schießfehlern mit einem enttäuschenden 25. Rang zufrieden geben. Hinz war für Franziska Preuß (Haag) ins Feld gerückt. Preuß verzichtete nach krankheitsbedingter Pause über den Jahreswechsel auf einen Start in Oberhof. Sie bereitet sich bereits auf den Weltcup in Ruhpolding vor.

Janina Hettich (Schönwald), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Marion Deigentesch (Oberteisendorf) waren für das 30er-Feld nicht qualifiziert. Bereits am Mittwoch geht es für die Frauen in Ruhpolding mit dem Sprint über 7,5 km weiter.

+++++11. Januar 2020+++++

Männer-Staffel läuft in Oberhof auf Platz drei

Benedikt Doll hatte am letzten Stehendanschlag sogar noch den Sieg für die deutsche Biathlon-Staffel vor Augen - doch dann versagten ihm die Nerven. Gleich vier Fehler leistete sich der Ex-Weltmeister und musste einmal in die Strafrunde. Am Ende durfte er mit Philipp Horn, Johannes Kühn und Arnd Peiffer aber trotzdem über einen guten dritten Platz beim Heim-Weltcup in Oberhof jubeln. "Ich habe natürlich gehofft, dass er die Strafrunde vermeiden kann", sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer, der im Zielbereich mitgezittert hatte, meinte aber: "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."

Bei einem fehlerfreien letzten Schießen von Schlussläufer Doll hätte dem deutschen Quartett der erste Sieg seit rund drei Jahren gewinkt, so jubelten zum dritten Mal in dieser Saison die Norweger vor Frankreich. In derselben Formation hatten sich die DSV-Männer schon Mitte Dezember in Hochfilzen nur den Norwegern um zwei Sekunden geschlagen geben müssen.

Hatten Regen und Nebel an den Vortagen noch das Bild bestimmt, zeigte sich in Oberhof am Samstag sogar die Sonne - doch Wind bereitete den Athleten diesmal Schwierigkeiten. "Im stehenden Anschlag war es extrem schwer, da haben alle rumgeeiert", sagte Peiffer. Neben Doll musste auch Kühn, der am Vortag noch als Dritter im Sprint geglänzt hatte, eine Strafrunde drehen.

Glückliche Gesichter hatte es zuvor auch bei den DSV-Frauen gegeben - zwar verpassten Vanessa Hinz, Debütantin Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann das angestrebte Podest als Vierte, doch immerhin zeigte die Formkurve im ersten Staffel-Rennen nach dem historisch schlechten zwölften Platz von Hochfilzen wieder steil nach oben.

"Mit dem vierten Platz können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Es gibt natürlich immer Luft nach oben, aber dafür haben wir ja noch ein paar Möglichkeiten", sagte Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann, betonte aber auch: "Wir wollen natürlich auch mal wieder ganz nach oben oder aufs Treppchen springen."

Auf diesem Platz ganz oben hat sich auch bei den Frauen Norwegen eingenistet, vor Schweden und Frankreich feierten die Skandinavierinnen wie auch ihre männlichen Teamkollegen den dritten Sieg im dritten Saisonrennen.

Lob gab es im deutschen Lager vor allem für Hettich, die mit nur zwei Nachladern ein gutes Staffel-Debüt ablieferte. "Sie hat ein mega Ding gemacht", adelte Herrmann ihre Teamkollegin, Hettich selbst erzählte: "Ich war schon echt nervös, ich war froh, dass ich so cool bleiben konnte."

Am Sonntag bilden die Massenstarts (ab 12.45 Uhr/ARD und Eurosport) den Abschluss des Weltcups in Oberhof, die zuletzt gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß wird auch dort auf einen Start verzichten. Schon am Mittwoch geht es mit den Heimrennen in Ruhpolding mit dem Sprint der Frauen weiter.

+++++11. Januar 2020+++++

Biathletinnen Vierte in der Staffel von Oberhof

Im ersten Staffelrennen nach dem Debakel von Hochfilzen haben die deutschen Biathletinnen den angestrebten Podestplatz verpasst. Beim Heim-Weltcup in Oberhof mussten sich Vanessa Hinz (Schliersee), Debütantin Janina Hettich (Schönwald), Maren Hammerschmidt (Winterberg) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) nach einer Strafrunde und elf Nachladern mit Rang vier zufrieden geben. Mitte Dezember hatten die DSV-Frauen mit Platz zwölf in Österreich für einen historischen Tiefpunkt gesorgt.

Der Rückstand auf die Norwegerinnen (0 Strafrunden/11 Nachlader), die vor 22.750 Zuschauern im dritten Saisonrennen den dritten Sieg holten, betrug 1:10,4 Minuten. Die Plätze zwei und drei gingen an Schweden (0/10/21,1 Sekunden zurück) und Frankreich (0/12/33,1 Sekunden zurück).