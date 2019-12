Biathlon-Saison 2019/20 : Preuß sprintet auf Rang vier - Italienerin Wierer gewinnt

Franziska Preuß. Foto: dpa/Johan Axelsson

München Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Franziska Preuß ist im ersten Einzelrennen der neuen Biathlon-Saison knapp an einem Podestplatz vorbei gelaufen. Die immer wieder von Verletzungen geplagte Bayerin blieb am Sonntag im Weltcup-Sprint von Östersund fehlerfrei und verpasste Rang drei nur um 7,3 Sekunden. Den Sieg nach 7,5 Kilometern sicherte sich die Italienerin Dorothea Wierer. Die Weltcup-Gesamtsiegerin verwies nach einer Strafrunde mit 8,6 Sekunden Vorsprung die mit zwei Fehlern belastete Norwegerin Marte Olsbu Roiseland auf Rang zwei. Dritte wurde die fehlerfreie Tschechin Marketa Davidova (+ 11,9 Sekunden).

Denise Herrmann, die in Östersund im März Verfolgungs-Weltmeisterin geworden war, rundete als Sechste nach einem Fehler (+ 22,1 Sekunden) den guten Auftakt im ersten Weltcup-Rennen nach dem Karriereende von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ab. Preuß und Herrmann knackten gleich die WM-Norm. Für Vanessa Hinz (35.), Karolin Horchler (52.), Franziska Hildebrand (54. und Anna Weidel (67.) lief es hingegen nicht gut.

Preuß, die mit Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel schon auf Rang zwei gelaufen war, hat seit mehr als einem Jahr mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Im Sommer musste sie nach einer Verletzung an der Lunge pausieren. Umso erstaunlicher war ihr starker Saisoneinstieg.

Der Weltcup in Schweden geht für die Frauen nach drei freien Tagen erst am Donnerstag (16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer weiter. Zum Abschluss der ersten Station steht am kommenden Sonntag noch das erste Staffelrennen auf dem Programm.

+++++1. Dezember 2019+++++

Johannes Thingnes Bö siegt im Sprint - Johannes Kühn starker Sechster

Johannes Thingnes Bö aus Norwegen bleibt im Biathlon-Weltcup auch zum Start der neuen Saison das Maß der Dinge. Der Überflieger des vergangenen Winters siegte im schwedischen Östersund im Sprint über 10 km vor seinem Bruder Tarje. Johannes Kühn (Reit im Winkl) belegte einen beachtlichen sechsten Platz. Ansonsten enttäuschten die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) im ersten Einzelrennen.

Bö triumphierte nach einer Strafrunde in 24:18,3 Minuten 19 Sekunden vor seinem Bruder (1). Bereits in Ruhpolding im Januar hatten die Bös einen Doppelsieg gelandet. Matwei Jelissejew (0/19,9 Sekunden zurück) aus Russland wurde Dritter.

Kühn präsentierte sich in der Loipe sehr stark und hatte nach zwei Strafrunden nur 28,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Johannes Thingnes Bö hatte im letzten Winter 16 Weltcups gewonnen und einen Rekord aufgestellt.

Benedikt Doll (Breitnau/1:28,7 Minuten) und Erik Lesser (Frankenhain/1:45,4) leisteten sich gleich vier Schießfehler und mussten sich mit den Rängen 24 und 33 begnügen. Simon Schempp (Uhingen/2/1:43,1) und Philipp Horn (Frankenhain/4/2:13,6) kamen auf die Plätze 32 und 57.

Um 15.30 Uhr gehen die Frauen im Sprint über 7,5 km an den Start. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag folgen in Östersund die Einzelrennen sowie am Samstag und Sonntag die Staffeln.

+++++30. November 2019+++++

Deutsche Mixed-Staffeln — „War nicht so schlecht“

Dämpfer für die Mixed-Staffel, vielversprechender Auftakt für Franziska Preuß und Erik Lesser: Das Duo holte in der Single-Mixed-Staffel zum Start der Weltcup-Saison der Biathleten im schwedischen Östersund den zweiten Platz. Im letzten Schießen vergab Lesser sogar den Sieg. In der Mixed-Staffel musste sich das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) dagegen mit Rang sieben begnügen.

"Da haben wir zu viele Nachlader und Strafrunden gebraucht, das war zu viel. Aber an sich war der Tag nicht so schlecht. Franzi und Erik haben einen guten Job gemacht", sagte Bundestrainer Mark Kirchner in der ARD. Am Sonntag stehen beide Sprints auf dem Programm. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird wegen eines Magen-Darm-Infekts erneut nicht am Start sein.

Preuß (Haag) und Lesser (Frankenhain) lagen nach einer Strafrunde und neun Nachladern 18,1 Sekunden hinter Schweden (2+11), das über 2x6+1,5 km in 36:42,1 Minuten siegte. Norwegen (1+16/40,4) wurde Dritter.

"Vom Ergebnis her war das ein schönes Rennen. Aber was ich beim letzten Schießen gezeigt habe, ärgert mich richtig. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich stehe da wie ein Dilettant", sagte Lesser selbstkritisch. Preuss war dagegen mit ihrem Rennen "voll zufrieden. Das war ein schöner Einstand und wichtig fürs Selbstvertrauen."

Nicht ganz so gut lief es im Anschluss für die deutsche Mixed-Staffel über 4x6 km. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Benedikt Doll (Breitnau) und Simon Schempp (Uhingen), der den angeschlagenen Peiffer ersetzte, leistete sich eine Strafrunde und 14 Nachlader und lag 2:20,9 Minuten hinter den siegreichen Italienern. Die gewannen in 1:05:04,0 Stunden (0+9) vor Norwegen mit Überflieger Johannes Thingnes Bö (0+15/4,1 Sekunden zurück) und Schweden (0+11/59,9).

Die laufstarke Herrmann konnte zwar als Zweite an Schempp übergeben. Dem 31-Jährigen war die monatelange Pause aber anzumerken. Er verlor mehr und mehr an Boden. "Das war zäh und alles andere als zufriedenstellend", sagte Schempp. Doll sprach in der ARD von einem "gebrauchten Rennen".

Im Sprint am Sonntag ruhen die Hoffnungen vor allem auf Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann. Die 30-Jährige soll nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier die neue deutsche Frontfrau werden.

+++++30. November 2019+++++

Preuß und Lesser sorgen für vielversprechenden Start mit der Single-Mixed-Staffel

Franziska Preuß (Haag) und Erik Lesser (Frankenhain) haben einen vielversprechenden Start in die Weltcup-Saison der Biathleten hingelegt, den Sieg in der Single-Mixed-Staffel aber im letzten Schießen verpasst. Das deutsche Duo belegte im schwedischen Östersund hinter den Schweden den zweiten Platz.

Schweden gewann das Rennen über 2x6+1,5 km mit zwei Strafrunden und elf Nachladern in 36:42,1 Minuten vor Preuß und Lesser (1+9/18,1 Sekunden zurück) sowie Norwegen (1+16/40,4). Noch vor dem letzten Schießen hatte Lesser in Führung gelegen, musste aber einmal in die Strafrunde. Damit warten die Deutschen auch nach der elften Single-Mixed-Staffel im Weltcup auf den Premieren-Erfolg.

"Vom Ergebnis her war das ein schönes Rennen. Aber was ich beim letzten Schießen gezeigt habe, ärgert mich richtig. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich stehe da wie ein Dilettant", sagte Lesser selbstkritisch in der ARD. Preuss war dagegen mit ihrem Rennen "voll zufrieden. Das war ein schöner Einstand und wichtig fürs Selbstvertrauen."

Um 15.00 Uhr gehen in der Mixed-Staffel Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Benedikt Doll (Breitnau) und Simon Schempp (Uhingen), der den angeschlagenen Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) ersetzt, für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start. Am Sonntag stehen beide Sprints auf dem Programm.

+++++30. November 2019+++++

Fragen zum Dahlmeier-Rücktritt nerven Erik Lesser — "Da kriege ich Plaque"

Die deutschen Biathleten starten in die erste Saison nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier - aber Erik Lesser kann die Fragen zum Abschied der zweimaligen Olympiasiegerin schon jetzt nicht mehr hören. "Wenn mich jemand fragt, wie die Saison wird und dann mit Laura kommt, da kriege ich Plaque", sagte der Ex-Weltmeister vor dem Weltcup-Auftakt am Samstag in Östersund im Fan-Chat auf der Facebook-Seite der Sportschau: "Das muss man nicht immer wieder hochholen. Erstes Jahr nach Laura oder so - das ist Quatsch."

Dahlmeier hatte nach zweimal Gold und einmal Bronze bei den Olympischen Spielen 2018 sowie insgesamt sieben Titeln bei Weltmeisterschaften ihre Karriere im Mai beendet. Doch Lesser hat ohnehin eine eigene Sicht auf das Karriereende der Biathlon-Königin. "Laura Dahlmeier hat die Berglauf-WM mitgemacht und sie wird 'Auf Schalke' dabei sein. Von Karriereende kann ja keine Rede sein", sagte der 31-Jährige: "Von Comeback auch nicht, weil sie ja nicht zurückgetreten ist."

Mit dem Ende der eigenen Laufbahn beschäftigt sich Lesser bereits, er strebt nach seiner aktiven Karriere einen Trainerposten an. "Ich habe mir schon Gedanken über meine Zukunft gemacht. Es ist alles schon in Sack und Tüten. Man wird mich nicht los. Mein Verband findet, dass ich einen ganz guten Trainer abgebe", sagte der Thüringer: "Das war schon immer mein Wunsch." Auf welcher Ebene er coachen werde, sei ihm "aber jetzt noch egal".

An der Seite von Franziska Preuß (Haag) startet Lesser (Frankenhain) am Samstag (13.10 Uhr/ARD und Eurosport) in der Single-Mixed-Staffel in die neue Saison.

+++++29. November 2019+++++

Peiffer verpasst Biathlon-Auftakt - Schempp ersetzt Olympiasieger

Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer verpasst den Auftakt in die neue Biathlon-Saison. Der 32-Jährige kann am Samstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Östersund nicht wie zunächst geplant in der Mixedstaffel antreten und muss im ersten Saisonrennen aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts kurzfristig passen. Wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte, wird Einzel-Weltmeister Peiffer durch Simon Schempp ersetzt. Der Schwabe tritt gemeinsam mit Karolin Horchler, Denise Herrmann und Benedikt Doll an. Ob Peiffer im ersten Sprintrennen des WM-Winters am Sonntag in Mittelschweden schon wieder dabei sein kann, soll erst am Samstag entschieden werden.

+++++27. November 2019+++++

Biathleten schauen ohne Dahlmeier nach vorne

Mehr als ein halbes Jahr liegt der aufsehenerregende Rücktritt von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier nun zurück - höchste Zeit also, um endgültig abzuschließen. "Wir müssen nach vorne schauen, das haben die Mädels und die gesamte Mannschaft verdient", fordert Bundestrainer Mark Kirchner im SID-Interview: "Ich verstehe die Diskussionen nicht, jede Karriere geht einmal zu Ende."

Einfach übergehen zur Tagesordnung also? Kirchner weiß selbst ganz genau, dass das in diesem so besonderen Fall nicht möglich ist. Zwei Olympiasiege, sieben WM-Titel und 20 Weltcup-Erfolge fehlen mit einem Schlag im Team des Deutschen Skiverbandes (DSV), "Laura hat enorme Erfolge eingefahren", gesteht Kirchner. Ihr Rücktritt im Alter von nur 25 Jahren "eröffnet aber auch neue Chancen. Wir konzentrieren uns jetzt nicht auf etwas, das war".

Mit dieser Einstellung sind die DSV-Verantwortlichen in den vergangenen Jahren schließlich häufig gut und erfolgreich gefahren. Nach Uschi Disl kamen Kati Wilhelm und Andrea Henkel, dann kam Magdalena Neuner und zuletzt eben Dahlmeier. Wer die Lücke der Bayerin schließen soll, die als Grund für ihr Karriereende die fehlende "hunderprozentige Leidenschaft für den Profisport" anführte, ist längst geklärt.

"Denise Herrmann wird dieses Jahr die absolute Frontfrau des Damenteams sein", prophezeite Kirchner, der dabei die Erfolge der ehemaligen Langläuferin allein bei der zurückliegenden WM in Östersund aufzählt. Je einmal Gold, Silber und Bronze - das war eine bessere Ausbeute als die von Dahlmeier.

Passenderweise beginnt die neue Weltcup-Saison an diesem Wochenende mit den Mixed-Staffeln und den Sprints wieder in Östersund. Dem beschaulichen Ort in Mittelschweden also, der "mir irgendwie viel Energie gibt", sagte Herrmann dem SID. Was vermutlich vor allem den wunderbaren Erinnerungen geschuldet ist.

Noch vor der famosen WM im März hatte Herrmann in Östersund schon 2019 mit den ersten beiden Weltcup-Siegen bewiesen, dass ihr Wechsel ins Lager der Skijäger goldrichtig war. In Windeseile schwang sie sie sich auch dank der Ratschläge von Dahlmeier zur Spitzenathletin und deutschen Nummer eins auf.

Eine ungewohnte Situation für die 30-Jährige, die damit aber umgehen kann. "Ich bin schon ein paar Jahre dabei und glaube, dass man auf die Aufmerksamkeit nicht zu viel Wert legen sollte", sagte Herrmann. Der simple Grund: "Es ist zwar schön, aber auch riskant, weil man sich davon ablenken lassen kann."

+++++22. November 2019+++++

Wilhelm hat „Angst“ um Biathlon-Nachwuchs

Die dreimalige Olympiasiegerin Kati Wilhelm blickt mit großer Sorge auf den deutschen Biathlon-Nachwuchs. „Das beobachte ich mit Angst“, sagte die 43-Jährige im Podcast der „Thüringer Allgemeinen“: „Ich mache einmal im Jahr ein Nachwuchscamp für junge deutsche Biathleten. Da gucke ich besonders auf die Thüringer und freue mich, wenn ich sie später wiedersehe. Leider ist nicht mehr die Breite da wie in den letzten Jahrzehnten.“

Die fünfmalige Weltmeisterin ist in ihrer Sportart noch immer auf der Höhe der Zeit, arbeitet auch in der anstehenden Saison wieder als Expertin für die ARD. „Zum Glück muss ich nicht mehr fit sein. Aber ich muss mich noch einlesen“, erklärte Wilhelm. Sie gehe davon aus, dass in der neuen Saison die großen Namen wie Martin Fourcade wieder eine Rolle spielen werden.

+++++23. Oktober 2019+++++

Olympiasiegerin Dahlmeier studiert Sport in München

Im Leben der Studentin Laura Dahlmeier kommt es mitunter zu komischen Begegnungen. Ein Kommilitone habe neulich von ihr wissen wollen, ob sie aus Österreich komme und Ski fahre, berichtet Dahlmeier, "und ob ich erfolgreich war". Sie grinst. "Ja, so a bissl", habe sie geantwortet.

In sechs Jahren im Weltcup hat die Ex-Biathletin 20 Einzelsiege gesammelt, 2017 gewann sie die Gesamtwertung. Stolze sieben WM-Titel hat Dahlmeier gewonnen, 2018 krönte sie ihre Laufbahn mit zwei olympischen Goldmedaillen. Ihr Rücktritt mit erst 25 Jahren im vergangenen Mai traf den Deutschen Skiverband (DSV) ins Mark. Erfolgreich? Also bitte!

Doch Dahlmeier wollte irgendwann raus aus dem Hamsterrad Leistungssport. "Ich hatte keine Lust mehr", erzählt sie im Haus des Ski des DSV in Planegg. Im Frühjahr habe sie Ski und Gewehr in die Ecke gestellt und gedacht: "Das schaue ich jetzt erst mal ein Jahr nicht mehr an. Ich hatte dafür keinen Nerv mehr."

Inzwischen ist Dahlmeier längst rückfällig geworden. Das Sportstudium an der TU München lastet sie nur geistig aus. "Es fällt mir schwer, stundenlang still zu sitzen", gibt sie zu. Nach einem Anruf ihrer ehemaligen Teamkollegin Maren Hammerschmidt kramte sie im Sommer die Skiroller hervor, auch die Waffe hat sie längst wieder aus dem Schrank geholt. Am 28. Dezember wird sie an der Seite von Erik Lesser auf Schalke ihr Abschiedsrennen bestreiten. "Ich bin ganz gut gerüstet", sagt sie.

"Per Zufall" kam Dahlmeier außerdem zum Berglauf. Nach guten Ergebnissen bei lokalen Wettkämpfen meldete sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV), das Ergebnis des Gesprächs: Dahlmeier wird Mitte November an der Langstrecken-WM in Argentinien teilnehmen. "Ich habe da ganz andere Ambitionen als bei einer Biathlon-WM", sagt sie. Anstatt wie in ihrem alten Leben gewohnt die Medaillen anzugreifen, stehe "der Erlebnisfaktor im Vordergrund".