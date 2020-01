Biathlon-Saison 2019/20 : Lesser verpasst Top-Platzierung im ersten Rennen nach Versetzung

Erik Lesser. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) hat im ersten Rennen nach seiner Versetzung in den zweitklassigen IBU-Cup die geforderte Top-Platzierung verpasst. Im Einzel von Osrblie über 15 km leistete sich der zweimalige Weltcup-Sieger zwei Schießfehler und landete damit auf dem siebten Rang. Lesser war nach enttäuschenden Rennen im bisherigen Saisonverlauf vorerst aus dem Weltcup-Kader geflogen.

"Wir hoffen, dass er eine ordentliche Leistung anbietet. Er wird um das Podium kämpfen wollen und müssen", hatte Bundestrainer Mark Kirchner am Rande des Weltcups in Oberhof der ARD gesagt: "Es wird nicht leicht, das weiß Erik auch. Nach den Rennen werden wir uns Gedanken machen, wie es weitergeht."

Fakt ist, dass Lesser die Zeit davonläuft. Im besten Fall besitzt der 31-Jährige noch vier Gelegenheiten, um im Weltcup eine Top-Acht-Platzierung oder zwei Top-15-Resultate einzufahren und damit die Norm für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar) zu knacken. Dafür müssten die Trainer ihn aber erst einmal wieder in das Weltcup-Team zurückholen. Teamkollege Roman Rees (Schauinsland) lief am Freitag auf den zweiten Rang.

+++++10. Januar 2020+++++

Wetter zwingt Oberhof-Organisatoren zu Strecken-Änderungen

Wegen des zuletzt starken Regens müssen die Biathleten beim Weltcup-Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf einer veränderten Strecke laufen. Um für alle 111 Starter faire Bedingungen zu gewährleisten, laufen die Herren nun auf der Damenrunde. Statt den üblichen drei Runden über die Gesamtlänge von zehn Kilometern, laufen Arnd Peiffer & Co. nun vier Runden über 2,5 Kilometer.

Weil im Thüringer Wald kein Schnee liegt und auch die Produktion der 37 Schneekanonen nicht reichte, wurde der für die World Team Challenge produzierte Kunstschnee auf mehr als 30 LKW aus dem 400 Kilometer entfernten Gelsenkirchen nach Oberhof gefahren. Die Organisatoren präparierten damit die Loipen am Grenzadler, aber am Mittwoch und Donnerstag regnete es langanhaltend und setzte der Strecke zu.

+++++10. Januar 2020+++++

Preuß findet Schnee-Transport von Schalke nach Oberhof „nicht verkehrt“

Biathletin Franziska Preuß versteht die Kritik am umstrittenen Kunstschnee-Transport von Gelsenkirchen zum Weltcup nach Oberhof nicht ganz. „Dass der Schnee von Schalke genutzt wird, um in Oberhof die Grundpräparation zu machen, finde ich, ehrlich gesagt, nicht verkehrt“, sagte die 25-Jährige dem Nachrichtenmagazin „Focus“ (Samstag).

Weil im Thüringer Wald kein Schnee liegt und auch die Produktion der 37 Schneekanonen nicht reichte, wurde der für die World Team Challenge produzierte Kunstschnee auf mehr als 30 LKW aus dem 400 Kilometer entfernten Gelsenkirchen nach Oberhof gefahren. Das sorgte bei Umweltschützern für massive Kritik.

„So kommt er zweimal zum Einsatz. Und ohne dass ich der große Experte bin, glaube ich, dass die Energiebilanz bei einem Biathlon-Weltcup im Vergleich mit anderen Sportveranstaltungen oder sonstigen Events nicht so schlecht ausfällt“, sagte Preuß, die nach einer überstandenen Nasennebenhöhlenentzündung in Oberhof fehlt und in Ruhpolding trainiert. Auch die Athleten würden sich Gedanken machen und versuchen, „unseren Sport so nachhaltig wie möglich zu gestalten“, sagte Preuß.

+++++9. Januar 2020+++++

Herrmann sorgt für erste Podestplatzierung der Biathletinnen

Denise Herrmann stand im Oberhofer Schmuddelwetter und strahlte über das ganze Gesicht. Mit Platz zwei im Sprint über 7,5 km setzte die Verfolgungs-Weltmeisterin im ersten Rennen des Jahres nicht nur ein dickes Ausrufezeichen, sondern sorgte nach einigen massiven Enttäuschungen in diesem Winter für kollektive Erleichterung bei den deutschen Biathletinnen.

"Es ist immer schön, ein neues Jahr so zu eröffnen. Das war ganz wichtig, darauf kann man aufbauen", sagte die 31-Jährige nach dem ersten Podestplatz der Saison sichtlich gelöst, nachdem sie Nieselregen, Wind und dichtem Nebel beim Heim-Weltcup am Grenzadler bravourös getrotzt hatte. "Ich kenne mich mit diesen schwierigen Bedingungen bestens aus, da ist man ein bisschen entspannter. Das konnte ich heute Gott sei Dank rüberbringen", ergänzte Herrmann.

Die Oberwiesenthalerin lag mit einem Schießfehler und schnellster Laufzeit 33,1 Sekunden hinter Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin siegte nach fehlerfreier Schießleistung deutlich in 22:04,9 Minuten. "Das war bei diesem Regen und Nebel schwierig, aber ich habe versucht, nicht so viel nachzudenken", sagte Röiseland in der ARD. Dritte wurde Julia Simon aus Frankreich (1/47,4).

Herrmann setzte einen Monat vor der WM in Antholz (13. bis 23. Februar) damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Zuletzt war sie im Sprint und Massenstart von Le Grand Bornand Fünfte geworden, in der Verfolgung hatte sie Rang sechs belegt. In den bisherigen sieben Einzelrennen der Saison hatten die DSV-Läuferinnen die ersten drei Plätze meist deutlich verpasst.

Das habe schon am Selbstvertrauen gekratzt und zu Verunsicherung geführt, räumte Herrmann am Donnerstag ein. "Mir hat zuletzt die Lockerheit gefehlt. Das hat auch innerlich für Druck gesorgt. Ich habe über die Weihnachtstage versucht, Ruhe reinzubringen, das hat mir ganz viel gebracht", sagte sie.

Gerade am Schießstand zeigte sie sich - anders als oft zuvor - abgebrüht. Vor dem letzten Schuss am Stehendanschlag kam Herrmann aus dem Rhythmus, wartete lange. "Ich hab gemerkt, ich habe leicht gezittert", erklärte sie ihre kleine Pause: "Das war mir in dem Moment aber egal, ich bin locker geblieben." Und setzte den entscheidenden Treffer fürs Podium.

Auch Vanessa Hinz (Schliersee/1/1:49,8) zeigte sich verbessert und konnte mit Rang 15 zufrieden sein, damit knackte sie die WM-Norm. Dagegen verfehlten die anderen deutschen Starterinnen die Top 30 zum Teil deutlich. Am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht der Sprint der Männer auf dem Programm.

+++++9. Januar 2020+++++

Schempp will Kopfkino ausschalten und zurück zu alter Stärke finden

Mit dem Grübeln soll endlich Schluss sein. Nach einem schwierigen Saisonstart sehnt Simon Schempp den Leistungsschub herbei, auf den er mit Blick auf die WM in Antholz so sehr hofft. Und den er auch braucht. Im Südtiroler Biathlon-Mekka feierte Schempp fünf seiner zwölf Weltcupsiege, doch in der Dezember-Form würde der viele Jahre beste deutsche Skijäger vom 13. bis 23. Februar nicht um die Medaillen mitkämpfen können. „Es ist noch viel zu tun, es darf definitiv noch deutlich aufwärts gehen“, sagte Schempp am Donnerstag vor dem Start in den Heim-Weltcup in Oberhof.

Im Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) will der 31-Jährige sein bisher bestes Ergebnis als Verfolgungszehnter von Le Grand-Bornand bestätigen oder verbessern, und damit die WM-Norm knacken. Die haben bisher nur Frankreich-Sprintsieger Benedikt Doll, der für den bisher einzigen deutschen Podestplatz sorgte, Olympiasieger Arnd Peiffer und Johannes Kühn in der Tasche. „Das steht auf meiner To-do-Liste, was ich im Januar abhaken möchte“, sagte Schempp, der sich über den Jahreswechsel eine Erkältung zugezogen hatte, leicht verschnupft.

Der viermalige Weltmeister erlebt wieder mal eine schwierige Saison. In der Vorsaison war er im Januar in Oberhof aus dem Wettkampfbetrieb ausgestiegen, verzichtete auf die WM in Östersund und trainierte mehrere Monate gar nicht. Im Sommer gewann er dann alle deutschen Einzelmeistertitel und schaffte die Rückkehr ins Weltcup-Team. Doch anders als erwartet, stimmten die Leistungen bei dem Uhinger nicht.

Und dann beginnt bei Schempp das Kopf-Karussell. Ob er will oder nicht. „Ich bin einer, der sehr ins Grübeln kommt. Man wird sehr nachdenklich“, bekannte der Olympia-Zweite im Massenstart von 2018. Seit Jahren arbeitet er mit einem Mentaltrainer zusammen, so auch jetzt. „Ich hoffe, dass ich besser in Schwung komme und es den erhofften Leistungsanstieg gibt“, sagte Schempp, der sich an seine besten Zeiten erinnerte und wieder auf die Trainingsmethoden von damals mit mehr Umfängen zurückgreift. In der Hoffnung auf Erfolg.

+++++8. Januar 2020+++++

Deutsche Biathleten wollen bei Heim-Weltcup in Oberhof angreifen

Im ungemütlichen Nieselregen von Oberhof drehte Denise Herrmann hochkonzentriert ihre Trainingsrunden und behielt trotz Nebels den Durchblick. Dick eingepackt warf sich die Biathlon-Weltmeisterin auf die nasse Matte und setzte alle fünf Schüsse ins Schwarze. "Gut gemacht", rief Schießtrainer Gerald Hönig, ehe sich Herrmann auch schon in die nächste Runde stürzte. Genau so will die "Frontfrau" der deutschen Skijägerinnen auch beim stimmungsvollen Heim-Weltcup im Thüringer Wald abliefern.

Höhentraining in Davos, Show-Wettkampf auf Schalke, Schießübungen in Ruhpolding - schon über die Feiertage hatte Herrmann fleißig an ihrer Form gefeilt. Schließlich beginnt in Oberhof mit dem Sprint am Donnerstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) die heiße Phase des Winters, schon in gut einem Monat steht die WM in Antholz an (13. bis 23. Februar). "Mit mittelfristigem Plan Richtung Antholz ist der Eindruck sehr gut, das passt soweit", lobte Frauentrainer Florian Steirer seine Topathletin.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zeigte die Formkurve bereits vor Weihnachten in Le Grand Bornand mit zwei fünften und einem sechsten Platz nach oben. "Ich hoffe, dass ich bei den Heim-Weltcups an meine Ergebnisse aus Frankreich anknüpfen kann", sagte Herrmann. Und sie ist nicht die einzige im deutschen Team, bei der vor heimischer Kulisse der Knoten endlich platzen soll.

Denn auf das erste Podest des Winters warten die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) noch immer - zuletzt waren sie vor fünf Jahren bei den ersten drei Weltcups ohne Platz auf dem Treppchen geblieben. "Wir wollen den Rückstand auf die internationale Spitze verringern", gab Frauentrainer Kristian Mehringer die Marschroute vor, Bundestrainer Mark Kirchner nimmt "vor heimischer Kulisse die Top 6 ins Visier".

Den Podestplatz haben die DSV-Männer ihren Teamkolleginnen voraus, vor Weihnachten hatte Benedikt Doll im Sprint von Le Grand Bornand überraschend seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen beim Ex-Weltmeister nach dem Jahreswechsel.

"Mit dem Erfolg aus Frankreich im Rücken möchte ich auf jeden Fall angreifen", sagte Doll im Hinblick auf den Sprint am Freitag (14.30 Uhr): "Für das ganze Team war es wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir es können. Jetzt hoffe ich, dass auch die anderen mal aufs Podest laufen, sie haben es auf jeden Fall auch drauf."

So langsam müssen sie es auch zeigen, schließlich haben erst fünf DSV-Athleten die WM-Norm geknackt. Neben Doll und Herrmann haben sich bislang nur Franziska Preuß, die laut Steirer trotz überstandener Krankheit "mit großer Wahrscheinlichkeit" in Oberhof nicht zum Einsatz kommen wird, sowie Olympiasieger Arnd Peiffer und Johannes Kühn das Ticket für das Saisonhighlight sportlich verdient.

Ganz eng wird es hingegen für Erik Lesser: Der Ex-Weltmeister aus Thüringen steht nach einer bislang schwachen Saison bei seinem Heimspiel überhaupt nicht im Aufgebot. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Bundestrainer Kirchner deutlich. Damit bleiben Lesser nur noch die Weltcups in Ruhpolding und Pokljuka/Slowenien, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen - wenn er denn dann wieder dabei sein sollte.

+++++8. Januar 2020+++++

Erik Lesser drückt deutschem Team beim Heimweltcup in Oberhof die Daumen

Der um die WM-Norm kämpfende Biathlet Erik Lesser nimmt seine vorläufige Versetzung in den zweitklassigen IBU-Cup sportlich. „Nichts, was ich wirklich wollte, aber andere scheinen stärker zu sein. Alles Gute für mein "altes" Team!“, schrieb der 31-Jährige auf seiner Facebook-Seite. In Oberhof trainierte der zweimalige Weltmeister am Dienstag noch einmal auf seinen Heimstrecken: „Letztes Training in Oberhof. Das letzte Mal Weltcup-Luft schnuppern. Nächster Stop Osrblie IBU Cup.“

In der Slowakei stehen für Lesser am Freitag ein Einzel und am Sonntag ein Sprint auf dem Wettkampfprogramm. Er war von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für den Heim-Weltcup im Thüringer Wald nominiert worden, da er - auch wegen gesundheitlicher Probleme - bei den ersten drei Weltcup-Stationen überhaupt nicht in Form war und nur auf die enttäuschenden Plätze 33, 70, 72 und 82 kam. Lesser, seit Jahren Staffel-Startläufer, plagt sich schon seit längerem mit hartnäckigen Rückenproblemen. Zudem hatte er in der Sommervorbereitung einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

In Osrblie soll sich Lesser nun beweisen, um dann hoffentlich wieder für die folgenden Weltcups in Ruhpolding und Pokljuka nominiert zu werden. Dann würden ihm im Optimalfall vier Rennen für die Erfüllung der Norm für die WM vom 13. bis 23. Februar in Antholz bleiben.

+++++6. Januar 2020+++++

Biathleten ohne Erik Lesser beim Heim-Weltcup in Oberhof

Die deutschen Biathleten bestreiten den Heim-Weltcup ab Donnerstag in Oberhof ohne Erik Lesser (Frankenhain). Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Kirchner.

Der Bundestrainer berief als Ersatz für den dreimaligen Olympia-Medaillengewinner Lokalmatador Lucas Fratzscher ins Team für Oberhof. "Lucas steht in der IBU-Cup-Gesamtwertung auf Platz eins und war dementsprechend der Beste im ersten Trimester im IBU-Cup", sagte Kirchner.

+++++03. Januar 2020+++++

Schnee von Gelsenkirchen nach Oberhof transportiert

Wegen mangelnden Schneefalls soll der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert werden. 2000 Kubikmeter Schnee sollen vom Schalker Fußballstadion, wo Laura Dahlmeier am Sonntag bei der World Team Challenge ihren endgültigen Abschied vom Biathlon feierte, auf mehr als 30 Lastwagen in den Thüringer Wald transportiert werden. Das sagte Organisationschef Silvio Eschrich MDR Thüringen. Am Donnerstagmorgen sei mit dem Beladen der ersten Lkw begonnen worden. Der Schnee war nach dem Event vor der Gelsenkirchener Veltins-Arena gelagert worden.

Eschrich ist zuversichtlich, dass der erste Weltcup des neuen Jahres ohne Probleme durchgeführt werden kann. Dabei fiel in Oberhof in diesem Winter bisher kaum Schnee. Zuvor hatten die Oberhofer mit 37 Schneekanonen Schnee produziert, aber es war nicht genug.

Die Skijäger starten am kommenden Donnerstag mit dem Sprint der Frauen ins neue Jahr, ehe tags darauf die Männer in die Loipe gehen. Am Samstag folgen die Staffeln, ehe zum Abschluss am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

+++++28. Dezember 2019+++++