Biathlon-Saison 2019/20 : Herrmann beschert deutschen Biathletinnen ersten Weltcupsieg des Winters

Denise Herrmann. Foto: AP/Darko Bandic

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM im Februar. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat den deutschen Biathletinnen den ersten Weltcupsieg des Winters beschert. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal gewann am Freitag im slowenischen Pokljuka mit einer fehlerfreien Schießleistung überraschend erstmals einen Einzel-Klassiker über 15 km und holte damit ihren fünften Erfolg im Weltcup. Herrmann siegte mit 59,2 Sekunden Vorsprung vor der Schwedin Hanna Öberg (1 Schießfehler) und der Französin Anais Bescond (0/+1:15,7 Minuten zurück).

Herrmann, die damit eine mehr als gelungene Generalprobe für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar) feierte, blieb erstmals im Weltcup bei vier Schießeinlagen makellos. Ihr bislang bestes Einzel-Ergebnis waren zwei 18. Ränge gewesen. Franziska Preuß (Schliersee) rundete mit einer ebenfalls makellosen Schießleistung und einem Rückstand von 2:02,8 Minuten in den Top 10 einen hervorragenden Tag für die Skijägerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab. Vanessa Hinz (Schliersee) leistete sich zwei Schießfehler (+3:25,1 Minuten zurück).

Am Samstag stehen die Single-Mixed-Staffel sowie Mixed-Staffel (ab 13.15 Uhr/ARD und Eurosport) auf dem Programm. Die letzten Rennen vor der WM werden am Sonntag (ab 12.15 Uhr) die Massenstarts sein, für Erik Lesser (Frankenhain) geht es noch um die WM-Norm.

+++++23. Januar 2020+++++

Nawrath glänzt als Vierter - Bö siegt nach Pause

Philipp Nawrath war nach Platz vier und seinem besten Karriereergebnis einfach nur happy, Erik Lesser muss derweil weiter um seine WM-Teilnahme bangen. „Nur ein Fehler und dann 20., das ist nicht das, was ich möchte“, sagte der 31-jährige Biathlet nach seinem anstrengenden Rennen über 20 Kilometer in Pokljuka. Mit dem Gewehr war der langjährige Staffelstartläufer zwar fast wieder der Alte, auf der Strecke aber konnte Lesser nicht mit der Spitze mithalten. Nun muss er am Sonntag im Massenstart noch einmal angreifen, um die WM-Norm zu schaffen.

Besser machte es am Donnerstag der fehlerfreie Nawrath, der sich im Weltcup-Team damit endgültig etabliert haben dürfte und auch beim Saisonhöhepunkt in Südtirol gute Chancen auf eine Topplatzierung hat. „Das ist genial. Ich bin super überrascht und happy“, sagte Nawrath, der in der Vorsaison noch knapp die Qualifikation für das A-Team verpasst hatte. Jetzt zahle sich sein gutes Sommertraining aus, die nötige Konstanz in den Leistungen sei da. „Das könnte ein gutes Omen für die WM sein“, sagte der laufstarke Nawrath, der auch durch die Formschwäche von Lesser und Simon Schempp in den Weltcup rückte.

Einen emotionalen Ausnahmezustand erlebte derweil der Drittplatzierte Franzose Fabien Claude, der Nawrath um 11,1 Sekunden das Podium wegschnappte. Einen Tag, nachdem sein Vater in Kanada verunglückte und noch vermisst wird, lief er erstmals auf das Weltcup-Podium. „Ich bin froh, ihm auf diese Weise Tribut zollen zu können. Dieses Podium ist für ihn“, sagte der um Fassung ringende Claude, während sein für Belgien startenden Bruder Florent neben ihm stand. Der Führer der Touristengruppe, die mit Schneemobilen auf der Eisdecke eines zugefrorenen See einbrachen, starb.

„Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist ein außergewöhnlicher Champion“, sagte sein Teamkollege Martin Fourcade mit Tränen in den Augen. Der zuvor viermal in Serie siegreiche Fourcade hatte sich im Duell der Giganten dem Norweger Johannes Thingnes Bö um 11,4 Sekunden geschlagen geben müssen. Für Olympiasieger Bö, der zuvor wegen der Geburt seines Sohnes Gustav die beiden Weltcups in Deutschland ausließ, war es nach vier Wochen Rennpause der sechste Saisonsieg.

In die Top Ten schafften es bei strahlendem Sonnenschein auch der Vorjahreszweite Johannes Kühn als Achter und Benedikt Doll als Zehnter. Philipp Horn wurde 14., einzig Weltmeister Arnd Peiffer fiel als 45. nach vier Fehlern ab.

Sie alle haben die WM-Norm, die auch Lesser gerne hätte. Doch diese Saison ist bisher eine zum Vergessen für den zweimaligen Weltmeister. Nach zu schwachen Leistungen im ersten Saisondrittel wurde der Weltmeister in der Verfolgung von 2015 in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt. Bei den Rennen in Osrblie waren zwei siebte Plätze seine besten Resultate. Im Weltcup war er zuvor nicht über Rang 33 im Sprint von Östersund hinausgekommen. Lesser war bei den vergangenen sieben Großveranstaltungen seit der WM 2013 immer im deutschen Team.

Möglich scheint aber, dass Bundestrainer Mark Kirchner Lesser auch ohne erbrachte Vorleistungen noch nominieren könnte. „Ich denke, er würde trotzdem mitgenommen werden“, sagte Rekordweltmeisterin und ARD-Expertin Magdalena Neuner.

Die letzte Chance hat Lesser nun am Sonntag im Massenstart. „Da ist alles möglich, alle starten mit denselben Voraussetzungen“, sagte Lesser, der sich durch die schwierige Phase durchkämpfen will. „Aber wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann versuche ich, nächstes Jahr wieder anzugreifen. Klares Ziel sind die Olympischen Spiele 2022“, sagte Lesser in der ARD. Für die WM-Norm muss er es unter die Top acht schaffen.

+++++22. Januar 2020+++++

Ex-Weltmeister Lesser und die letzte WM-Chance

Mit einem möglichen Scheitern seiner WM-Mission hat sich Erik Lesser notgedrungen längst beschäftigt. „Eine Chance habe ich jetzt. Und wenn's nicht gelingt, greif ich nächstes Jahr wieder an“, sagte der frühere Biathlon-Weltmeister vor seinen wichtigsten Rennen der Saison. An ein Karriere-Ende denkt der 31-Jährige aus Thüringen aber nicht. Selbst wenn er sich nicht mehr für die WM vom 13. bis 23. Februar im italienischen Antholz qualifizieren sollte.

Auf der Pokljuka in Slowenien tritt Lesser am Donnerstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals 2020 im Weltcup an. Das Einzel über 20 Kilometer gilt als seine Parade-Disziplin, doch von Vorstellungen wie beim Silber-Coup bei Olympia 2014 in Sotschi ist er gerade weit entfernt. Wegen Formschwäche war er zuletzt nur im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz. Um es sicher zur WM zu schaffen, benötigt der Routinier entweder ein Resultat unter den Top acht oder zwei unter den Top 15.

„Die fehlende WM-Norm beschäftigt mich überhaupt nicht“, sagte Lesser zwar. Doch er könne seine Zustand realistisch einschätzen. Während fünf Teamkollegen um Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll ihr Ticket für das Saison-Highlight in Südtirol gelöst haben, geht es für Lesser um einen weiteren Platz im WM-Aufgebot. Er akzeptiere seine „aktuelle Situation vollkommen“, sagte Lesser, ergänzte aber: „Natürlich ist es schade, dass ich nach so vielen Jahren als fester Bestandteil der Mannschaft nicht mehr der feste Bestandteil bin.“

Verfolgungs- und Staffel-Weltmeister 2015, drei Olympia-Medaillen und jahrelang Startläufer der Staffel - Lessers Verdienste sind zwar groß, schützen ihn aber nicht vor einer möglichen Ausbootung. Das bekam auch schon Simon Schempp zu spüren. Deutschlands einstiger Vorzeige-Skijäger verpasst die WM in Antholz wegen seiner Formkrise und soll nun bei der zweitklassigen EM antreten. Ein Schicksal, das auch Lesser droht, wenn er bis Sonntag nicht mit Leistung überzeugt.

Da es sich allerdings nur um interne Normen des Deutschen Skiverbandes handelt, könnte Bundestrainer Kirchner Lesser auch trotz fehlender Vorleistungen mit nach Italien nehmen. Das kann sich auch Olympiasieger Peiffer, mit dem sich Lesser auf Reisen das Hotelzimmer teilt, vorstellen: Lesser habe es „leistungsmäßig drauf, dass er uns als Startläufer immer helfen kann“, auch in der Single-Mixed-Staffel könne er dabei sein. Dort hatte er zum Weltcup-Auftakt in Östersund als Zweiter in diesem Winter sogar schon auf dem Podium gestanden.

In den Einzelrennen reichte es aber nie für die Top 30, selbst in der zweiten Biathlon-Liga schaffte es Lesser in Osrblie zuletzt nicht aufs Podest. Zwei siebte Ränge waren bei vier Starts seine besten Resultate. Allerdings hatte ihn nach Weihnachten auch eine Erkrankung weiter zurückgeworfen. Nun gehe es auf der Pokljuka-Hochebene darum, „ein vernünftiges Rennen abzuliefern: mich läuferisch in der Form zu präsentieren, in der ich auch wirklich bin, und dazu ein vernünftiges Schießergebnis zeigen, maximal ein Fehler“, sagte er.

Bis Sonntag stehen nordwestlich der Hauptstadt Ljubljana noch die Mixed-Wettbewerbe und Massenstarts auf dem Programm. Für die Frauen um Denise Herrmann beginnt der sechste Weltcup des Winters am Freitag mit dem Einzel. In Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz haben erst drei Damen die Norm erfüllt. Der deutsche WM-Kader wird nach der Generalprobe frühestens in der kommenden Woche benannt.

+++++20. Januar 2020+++++

Ruhpolding testet Sommer-Biathlon - Wintersport der Zukunft?

Magdalena Neuner ist auch im Sommer Biathlon-

Weltmeisterin geworden - doch kaum einer hat davon Kenntnis genommen. „Zum damaligen Zeitpunkt lag da noch nicht der Fokus drauf“, sagt Jörg Heger, Neuners langjähriger Manager. Im September 2009 feierte die Olympiasiegerin gleich drei WM-Siege. Damals fanden in Oberhof erstmals in Deutschland Titelkämpfe auf Skirollern statt.

Elf Jahre später ist es wieder soweit: Im August startet Ruhpolding einen neuen Versuch, in jenem Monat also, in dem auch der Ski Club sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feiert. Sport-Manager Heger glaubt: „Titel werden jetzt stärker im Fokus stehen als in der Vergangenheit.“

Angesichts des Klimawandels ist Sommer-Biathlon vielleicht eine Blaupause für die Zukunft, doch erst einmal sind die Welt-Titelkämpfe vom 19. bis 23. August als Test gedacht. „Im Grunde ist es ja mit Biathlon in den 70er-Jahren nicht viel anders gewesen. Da hat es auch so angefangen, dass die Pioniere das Gefühl hatten, es könnte was sein“, erinnert sich Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler. „Man hat damals mit überschaubarem Aufwand und sehr überschaubaren Zuschauerzahlen begonnen. Mit der Sommer-WM ist es vielleicht ähnlich.“

Bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen Weltcup feierten 44 000 Zuschauer am Finalwochenende auch ohne deutsche Siege ein Volksfest. „Diejenigen, die vor über 40 Jahren begonnen haben“, sagt Pichler, „die konnten sich auch nicht vorstellen, wie es heute ausschaut. Das Entscheidende ist, ob es uns gelingt, die Begeisterung der Menschen zu entfachen.“

Daran glaubt Olle Dahlin, der Präsident der Internationalen Biathlon Union: „Ich bin mir sicher, dass wir wieder ein tolles Biathlon-Event in Ruhpolding erleben werden.“ Der Weltverband will künftig auch im Sommer ins Geschäft kommen, erhofft sich durch die Vergabe an etablierte und bei den Fans beliebten Standorte wie Ruhpolding und 2021 Nove Mesto/Tschechien „einen Schub für Sommer-Biathlon“, sagt IBU-Sportdirektor Felix Bitterling. „Diese Wettbewerbe können die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Sommer-Biathlons sein.“

Die neue Strategie passt für Ruhpolding, denn in der Chiemgau Arena soll es künftig nicht nur im Winter rundgehen. Dafür wurde die Firma triceps, die ursprünglich als Partner-Agentur für Athleten des Deutschen Ski-Verbandes entstanden ist, ins Boot geholt. Für Andreas Steiniger, neben Heger Geschäftsführer, „hilft solch eine Sommer-WM ein ganzes Stück“.

Die Sportmanager haben bereits Hochrechnungen angestellt, wollen an jedem der Wettkampftag 5000 bis 7000 Zuschauer in die Arena locken. Eine relevante TV-Präsenz in ARD und ZDF scheint garantiert. Man könne, sagt Steiniger, „auch Sponsoren ansprechen, die nicht im Weltcup unterwegs sind, für die vielleicht das Sommerhalbjahr interessanter und wichtiger ist“.

Hat der Winter-Weltcup ein Kostenvolumen von rund drei Millionen Euro, rechnen die Veranstalter damit, im Sommer mit etwas weniger als einem Drittel auszukommen. Schon jetzt verspricht der deutsche Damen-Trainer Kristian Mehringer: „Wir fahren mit der stärksten Mannschaft hin. Wir wollen keinen verheizen, aber es soll eine schlagkräftige Truppe am Start stehen.“

In den ehemaligen Ostblockstaaten hat Sommer-Biathlon schon lange einen sehr viel höheren Stellenwert. Denn der Unterschied für die Athleten ist eigentlich gar nicht so groß, im Sommer wird eh auf den Rollern trainiert. „Vom Bewegungsablauf her“, erklärt Mehringer, sei das „kein riesengroßer Unterschied“. Man benötige etwas mehr Kraft. „Und die Skiroller“, sagt der Trainer, „sind halt kürzer.“

+++++19. Januar 2020+++++

Doll fehlen auf den letzten Metern die Kräfte - Fourcade gewinnt

Biathlet Benedikt Doll hat zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding nach einer starken Leistung seinen dritten Podestplatz der Saison knapp verpasst. Bei der WM-Generalprobe in der Verfolgung schoss der 29-Jährige am Sonntag nur einen Fehler und wurde am Ende Fünfter. Der Sprint-Dritte Doll kämpfte bis zum Schluss um das Podest, musste aber kurz vor dem Zielstrich den Norweger Vetle Sjastad Christiansen und Simon Desthieux aus Frankreich ziehen lassen.

Beim vierten Sieg in Serie des fehlerfreien Franzosen Martin Fourcade vor seinem Teamkollegen Quentin Fillon Maillet (1) sicherte sich Christiansen (1) Rang drei. In Abwesenheit von Norwegens Star Johannes Thingnes Bö, der zu Hause bei seiner Frau und seinem in der Vorwoche geborenen Sohn weilt, baute Fourcade seine Führung im Gesamtweltcup aus.

Vor 22 000 Zuschauern in der Chiemgau Arena wurde Philipp Nawrath (3) Zwölfter, Olympiasieger Arnd Peiffer (1) kam als 14. ins Ziel, Roman Rees (2) belegte Rang 19. Der Sprint-Neunte Johannes Kühn musste sich nach sechs Fehlern mit Platz 24 zufrieden geben.

+++++19. Januar 2020+++++

WM-Aus für Schempp - Lesser darf hoffen

Die Biathlon-WM in Antholz (13. bis 23. Februar) wird ohne den formschwachen Ex-Weltmeister Simon Schempp stattfinden. "Schweren Herzens ist die Entscheidung Richtung Weltmeisterschaft eigentlich gefallen, dass er nicht teilnehmen wird", sagte Bundestrainer Mark Kirchner am Rande des Heimweltcups in Ruhpolding am Sonntag. Nach indiskutablen Leistungen zum Jahresbeginn in Oberhof war der Olympia-Silbermedaillengewinner im Massenstart von Kirchner aus dem Weltcup-Team gestrichen worden und hatte eine Wettkampfpause eingelegt.

"Wir haben uns verständigt, mit einem guten Aufbautraining das Ziel Europameisterschaft anzuvisieren und dass wir ihn hoffentlich über diesen Weg wieder in die Gänge bringen - vor allem auf ein konditionelles Niveau, mit dem er selber auch zufrieden ist", sagte Kirchner weiter. Die EM findet von 26. Februar bis 1. März im estnischen Otepää statt.

"Es ist ja nicht leicht für einen Athleten, sowas für sich selber zu erkennen, aber er ist motiviert", sagte Kirchner über Schempp, Massenstart-Weltmeister von 2017, und fügte an: "Die Ziele, die notwendig und wichtig sind, hat er sich gesteckt. Wir werden jetzt daran arbeiten, dass wir das schaffen."

Der zweimalige Weltmeister Erik Lesser darf sich hingegen noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Kirchner stellte dem 31-Jährigen, der zuletzt sogar im zweitklassigen IBU-Cup Topplatzierungen verpasst hatte, einen Start bei der WM-Generalprobe beim Weltcup in Pokljuka/Slowenien in der kommenden Woche in Aussicht. "Die Eventualität, dass wir ihn nächste Woche nochmal sehen, besteht", sagte der Bundestrainer.

+++++19. Januar 2020+++++