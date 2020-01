Biathlon-Saison 2019/20 : Herrmann sorgt für erste Podestplatzierung der Biathletinnen

Denise Herrmann. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat im ersten Rennen des Jahres gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 31-Jährige belegte beim Heim-Weltcup in Oberhof im Sprint über 7,5 km einen bärenstarken zweiten Platz und sorgte für die erste Einzel-Podestplatzierung der deutschen Biathletinnen in diesem Winter.

Bei Nieselregen, Wind und Nebel am Grenzadler lag Herrmann mit einem Schießfehler 33,1 Sekunden hinter Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin siegte nach fehlerfreier Schießleistung deutlich in 22:04,9 Minuten. Dritte wurde Julia Simon aus Frankreich (1/47,4).

Herrmann setzte nach einigen massiven Enttäuschungen zu Saisonbeginn einen Monat vor der WM in Antholz (13. bis 23. Februar) ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Zuletzt war sie im Massenstart von Le Grand Bornand Fünfte geworden. In den bisherigen sieben Einzelrennen der Saison hatten die DSV-Läuferinnen die ersten drei Plätze meist deutlich verpasst.

Am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht der Sprint der Männer auf dem Programm. Die Staffeln am Samstag und die Massenstart-Rennen am Sonntag komplettieren den Weltcup in Oberhof, ehe es am kommenden Mittwoch in Ruhpolding weitergeht.

+++++9. Januar 2020+++++

Schempp will Kopfkino ausschalten und zurück zu alter Stärke finden

Mit dem Grübeln soll endlich Schluss sein. Nach einem schwierigen Saisonstart sehnt Simon Schempp den Leistungsschub herbei, auf den er mit Blick auf die WM in Antholz so sehr hofft. Und den er auch braucht. Im Südtiroler Biathlon-Mekka feierte Schempp fünf seiner zwölf Weltcupsiege, doch in der Dezember-Form würde der viele Jahre beste deutsche Skijäger vom 13. bis 23. Februar nicht um die Medaillen mitkämpfen können. „Es ist noch viel zu tun, es darf definitiv noch deutlich aufwärts gehen“, sagte Schempp am Donnerstag vor dem Start in den Heim-Weltcup in Oberhof.

Im Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) will der 31-Jährige sein bisher bestes Ergebnis als Verfolgungszehnter von Le Grand-Bornand bestätigen oder verbessern, und damit die WM-Norm knacken. Die haben bisher nur Frankreich-Sprintsieger Benedikt Doll, der für den bisher einzigen deutschen Podestplatz sorgte, Olympiasieger Arnd Peiffer und Johannes Kühn in der Tasche. „Das steht auf meiner To-do-Liste, was ich im Januar abhaken möchte“, sagte Schempp, der sich über den Jahreswechsel eine Erkältung zugezogen hatte, leicht verschnupft.

Der viermalige Weltmeister erlebt wieder mal eine schwierige Saison. In der Vorsaison war er im Januar in Oberhof aus dem Wettkampfbetrieb ausgestiegen, verzichtete auf die WM in Östersund und trainierte mehrere Monate gar nicht. Im Sommer gewann er dann alle deutschen Einzelmeistertitel und schaffte die Rückkehr ins Weltcup-Team. Doch anders als erwartet, stimmten die Leistungen bei dem Uhinger nicht.

Und dann beginnt bei Schempp das Kopf-Karussell. Ob er will oder nicht. „Ich bin einer, der sehr ins Grübeln kommt. Man wird sehr nachdenklich“, bekannte der Olympia-Zweite im Massenstart von 2018. Seit Jahren arbeitet er mit einem Mentaltrainer zusammen, so auch jetzt. „Ich hoffe, dass ich besser in Schwung komme und es den erhofften Leistungsanstieg gibt“, sagte Schempp, der sich an seine besten Zeiten erinnerte und wieder auf die Trainingsmethoden von damals mit mehr Umfängen zurückgreift. In der Hoffnung auf Erfolg.

+++++8. Januar 2020+++++

Deutsche Biathleten wollen bei Heim-Weltcup in Oberhof angreifen

Im ungemütlichen Nieselregen von Oberhof drehte Denise Herrmann hochkonzentriert ihre Trainingsrunden und behielt trotz Nebels den Durchblick. Dick eingepackt warf sich die Biathlon-Weltmeisterin auf die nasse Matte und setzte alle fünf Schüsse ins Schwarze. "Gut gemacht", rief Schießtrainer Gerald Hönig, ehe sich Herrmann auch schon in die nächste Runde stürzte. Genau so will die "Frontfrau" der deutschen Skijägerinnen auch beim stimmungsvollen Heim-Weltcup im Thüringer Wald abliefern.

Höhentraining in Davos, Show-Wettkampf auf Schalke, Schießübungen in Ruhpolding - schon über die Feiertage hatte Herrmann fleißig an ihrer Form gefeilt. Schließlich beginnt in Oberhof mit dem Sprint am Donnerstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) die heiße Phase des Winters, schon in gut einem Monat steht die WM in Antholz an (13. bis 23. Februar). "Mit mittelfristigem Plan Richtung Antholz ist der Eindruck sehr gut, das passt soweit", lobte Frauentrainer Florian Steirer seine Topathletin.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zeigte die Formkurve bereits vor Weihnachten in Le Grand Bornand mit zwei fünften und einem sechsten Platz nach oben. "Ich hoffe, dass ich bei den Heim-Weltcups an meine Ergebnisse aus Frankreich anknüpfen kann", sagte Herrmann. Und sie ist nicht die einzige im deutschen Team, bei der vor heimischer Kulisse der Knoten endlich platzen soll.

Denn auf das erste Podest des Winters warten die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) noch immer - zuletzt waren sie vor fünf Jahren bei den ersten drei Weltcups ohne Platz auf dem Treppchen geblieben. "Wir wollen den Rückstand auf die internationale Spitze verringern", gab Frauentrainer Kristian Mehringer die Marschroute vor, Bundestrainer Mark Kirchner nimmt "vor heimischer Kulisse die Top 6 ins Visier".

Den Podestplatz haben die DSV-Männer ihren Teamkolleginnen voraus, vor Weihnachten hatte Benedikt Doll im Sprint von Le Grand Bornand überraschend seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen beim Ex-Weltmeister nach dem Jahreswechsel.

"Mit dem Erfolg aus Frankreich im Rücken möchte ich auf jeden Fall angreifen", sagte Doll im Hinblick auf den Sprint am Freitag (14.30 Uhr): "Für das ganze Team war es wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir es können. Jetzt hoffe ich, dass auch die anderen mal aufs Podest laufen, sie haben es auf jeden Fall auch drauf."

So langsam müssen sie es auch zeigen, schließlich haben erst fünf DSV-Athleten die WM-Norm geknackt. Neben Doll und Herrmann haben sich bislang nur Franziska Preuß, die laut Steirer trotz überstandener Krankheit "mit großer Wahrscheinlichkeit" in Oberhof nicht zum Einsatz kommen wird, sowie Olympiasieger Arnd Peiffer und Johannes Kühn das Ticket für das Saisonhighlight sportlich verdient.

Ganz eng wird es hingegen für Erik Lesser: Der Ex-Weltmeister aus Thüringen steht nach einer bislang schwachen Saison bei seinem Heimspiel überhaupt nicht im Aufgebot. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Bundestrainer Kirchner deutlich. Damit bleiben Lesser nur noch die Weltcups in Ruhpolding und Pokljuka/Slowenien, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen - wenn er denn dann wieder dabei sein sollte.

+++++8. Januar 2020+++++

Erik Lesser drückt deutschem Team beim Heimweltcup in Oberhof die Daumen

Der um die WM-Norm kämpfende Biathlet Erik Lesser nimmt seine vorläufige Versetzung in den zweitklassigen IBU-Cup sportlich. „Nichts, was ich wirklich wollte, aber andere scheinen stärker zu sein. Alles Gute für mein "altes" Team!“, schrieb der 31-Jährige auf seiner Facebook-Seite. In Oberhof trainierte der zweimalige Weltmeister am Dienstag noch einmal auf seinen Heimstrecken: „Letztes Training in Oberhof. Das letzte Mal Weltcup-Luft schnuppern. Nächster Stop Osrblie IBU Cup.“

In der Slowakei stehen für Lesser am Freitag ein Einzel und am Sonntag ein Sprint auf dem Wettkampfprogramm. Er war von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für den Heim-Weltcup im Thüringer Wald nominiert worden, da er - auch wegen gesundheitlicher Probleme - bei den ersten drei Weltcup-Stationen überhaupt nicht in Form war und nur auf die enttäuschenden Plätze 33, 70, 72 und 82 kam. Lesser, seit Jahren Staffel-Startläufer, plagt sich schon seit längerem mit hartnäckigen Rückenproblemen. Zudem hatte er in der Sommervorbereitung einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

In Osrblie soll sich Lesser nun beweisen, um dann hoffentlich wieder für die folgenden Weltcups in Ruhpolding und Pokljuka nominiert zu werden. Dann würden ihm im Optimalfall vier Rennen für die Erfüllung der Norm für die WM vom 13. bis 23. Februar in Antholz bleiben.

+++++6. Januar 2020+++++

Biathleten ohne Erik Lesser beim Heim-Weltcup in Oberhof

Die deutschen Biathleten bestreiten den Heim-Weltcup ab Donnerstag in Oberhof ohne Erik Lesser (Frankenhain). Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Kirchner.

Der Bundestrainer berief als Ersatz für den dreimaligen Olympia-Medaillengewinner Lokalmatador Lucas Fratzscher ins Team für Oberhof. "Lucas steht in der IBU-Cup-Gesamtwertung auf Platz eins und war dementsprechend der Beste im ersten Trimester im IBU-Cup", sagte Kirchner.

+++++03. Januar 2020+++++

Schnee von Gelsenkirchen nach Oberhof transportiert

Wegen mangelnden Schneefalls soll der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert werden. 2000 Kubikmeter Schnee sollen vom Schalker Fußballstadion, wo Laura Dahlmeier am Sonntag bei der World Team Challenge ihren endgültigen Abschied vom Biathlon feierte, auf mehr als 30 Lastwagen in den Thüringer Wald transportiert werden. Das sagte Organisationschef Silvio Eschrich MDR Thüringen. Am Donnerstagmorgen sei mit dem Beladen der ersten Lkw begonnen worden. Der Schnee war nach dem Event vor der Gelsenkirchener Veltins-Arena gelagert worden.

Eschrich ist zuversichtlich, dass der erste Weltcup des neuen Jahres ohne Probleme durchgeführt werden kann. Dabei fiel in Oberhof in diesem Winter bisher kaum Schnee. Zuvor hatten die Oberhofer mit 37 Schneekanonen Schnee produziert, aber es war nicht genug.

Die Skijäger starten am kommenden Donnerstag mit dem Sprint der Frauen ins neue Jahr, ehe tags darauf die Männer in die Loipe gehen. Am Samstag folgen die Staffeln, ehe zum Abschluss am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

+++++28. Dezember 2019+++++

Laura Dahlmeier bei Abschied Vierte - Norweger gewinnen

Marte Olsbu Röiseland und Vetle Sjastad Christiansen haben die World Team Challenge auf Schalke gewonnen. Beim letzten Karriererennen der deutschen Biathlon-Königin Laura Dahlmeier waren die Norweger in der mit 46.412 Zuschauern ausverkauften Fußballarena nicht zu schlagen, die treffsichere Dahlmeier belegte zusammen mit dem am Ende entkräfteten Philipp Nawrath (Nesselwang) den vierten Rang.

Das zweite deutsche Duo Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Benedikt Doll (Breitnau) landete bei der 18. Auflage des Showevents auf dem neunten Platz.

Damit muss der Deutsche Skiverband (DSV) beim traditionellen Spektakel vor dem Jahreswechsel weiter auf den vierten Sieg eines einheimischen Paares warten. Den bisher letzten Triumph hatten 2016 Simon Schempp (Uhingen) und Vanessa Hinz (Schliersee) eingefahren. Weltcup-Punkte wurden beim Mixed-Staffel-Wettbewerb nicht vergeben.

Ex-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) hätte ursprünglich an Dahlmeiers Seite laufen sollen, hatte seinen Start krankheitsbedingt einen Tag vor dem Rennen aber absagen müssen.

+++++22. Dezember 2019+++++

Dahlmeier läuft zum Abschied noch mal auf Schalke

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird ihren Abschied von der Biathlon-Bühne nicht mit Erik Lesser bestreiten können. Der Ex-Weltmeister musste seine Teilnahme für die World Team Challenge in der Schalker Fußballarena am Samstag (18.15 Uhr/ARD) absagen. Das bestätigte der Veranstalter auf SID-Anfrage. Anstelle des 31-jährigen Lesser wird Philipp Nawrath (26) mit Dahlmeier starten.

Dahlmeier geht bei der 18. Auflage des Showevents vor mehr als 45.000 Zuschauern in das letzte Biathlon-Rennen ihrer Karriere. Die 26-Jährige hatte im Anschluss an die vergangene Saison ihre sportliche Karriere beendet.

+++++22. Dezember 2019+++++

Denise Herrmann verpasst Podest nach vier Schießfehlern

Denise Herrmann verschoss leichtfertig die Chance auf den ersten Podestplatz der deutschen Frauen in der "Nach-Dahlmeier-Ära", Arnd Peiffer schimpfte trotz des besten Saisonrennens wie ein Rohrspatz, und Johannes Kühn kostete ein demolierter Ski das Podest. Die deutschen Biathleten haben bei turbulenten Rennen in Le Grand-Bornand ein absolutes Topergebnis verpasst, mit insgesamt acht Top-10-Platzierungen aber einen vielversprechenden Abschluss des Weltcup-Jahres 2019 gefeiert.

"Chapeau, dass Denise es mit vier Schießfehlern so weit nach vorne geschafft hat", sagte "Frührentnerin" Laura Dahlmeier, die in Frankreich eine souveräne Premiere als ZDF-Expertin bot. Herrmann hatte vor dem letzten Schießen des Massenstarts auf Platz drei gelegen, dann aber ihre Strafrunden drei und vier kassiert. "Vielleicht hat sie die Konkurrenz im Nacken gespürt, das mit den zwei Schießfehlern war echt schade", meinte Dahlmeier.

Herrmann, in der Verfolgung am Samstag ebenfalls nach vier Fehlern Sechste, lag im Ziel 1:43,0 Minuten hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff, die trotz zwei Strafrunden im Dauerregen mit dem Riesenvorsprung von 1:24,9 Minuten vor der Italienerin Deborah Wierer gewann und ihren vierten Sieg in Serie feierte.

"Der Spaß war heute eher begrenzt. Es war eines der schwersten Rennen in meinem Leben, die Strecke war immens langsam", sagte die 31 Jahre alte Herrmann: "Ich habe gewusst, dass das Podest in greifbarer Nähe ist, da waren die zwei Schießfehler zum Abschluss natürlich nicht gut." Franziska Preuß wurde mit zwei Schießfehlern nach Platz sieben am Samstag Achte (+1:45,2).

Olympiasieger Peiffer war derweil nach seinem siebten Platz reichlich bedient: "Es hat keinen Spaß gemacht. Die Strecke war eng und für einen Massenstart völlig ungeeignet", mokierte sich der 32-Jährige: "Ein total absurdes Rennen, da fragt man sich, was man hier macht."

Im zermürbenden Starkregen war die Strecke stumpf geworden, auf dem dünnen Schneeband quälten sich die Athleten mit gewaltigen Abständen zum derzeit fast unschlagbaren Johannes Thingnes Bö - der Norweger steht nach Siegen im Verfolger am Samstag und im Massenstart am Sonntag bei fünf Siegen in sieben Saisonrennen. Peiffer, am Vortag bereits Neunter, lag mit nur zwei Schießfehlern fast zwei Minuten zurück.