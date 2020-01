Biathlon-Saison 2019/20 : Biathleten ohne Lesser beim Heim-Weltcup in Oberhof

Foto: AP/Sergei Grits 13 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2019/20.

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Die deutschen Biathleten bestreiten den Heim-Weltcup ab Donnerstag in Oberhof ohne Erik Lesser (Frankenhain). Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen. "Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Kirchner.

Der Bundestrainer berief als Ersatz für den dreimaligen Olympia-Medaillengewinner Lokalmatador Lucas Fratzscher ins Team für Oberhof. "Lucas steht in der IBU-Cup-Gesamtwertung auf Platz eins und war dementsprechend der Beste im ersten Trimester im IBU-Cup", sagte Kirchner.

+++++03. Januar 2020+++++

Schnee von Gelsenkirchen nach Oberhof transportiert

Wegen mangelnden Schneefalls soll der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert werden. 2000 Kubikmeter Schnee sollen vom Schalker Fußballstadion, wo Laura Dahlmeier am Sonntag bei der World Team Challenge ihren endgültigen Abschied vom Biathlon feierte, auf mehr als 30 Lastwagen in den Thüringer Wald transportiert werden. Das sagte Organisationschef Silvio Eschrich MDR Thüringen. Am Donnerstagmorgen sei mit dem Beladen der ersten Lkw begonnen worden. Der Schnee war nach dem Event vor der Gelsenkirchener Veltins-Arena gelagert worden.

Eschrich ist zuversichtlich, dass der erste Weltcup des neuen Jahres ohne Probleme durchgeführt werden kann. Dabei fiel in Oberhof in diesem Winter bisher kaum Schnee. Zuvor hatten die Oberhofer mit 37 Schneekanonen Schnee produziert, aber es war nicht genug.

Die Skijäger starten am kommenden Donnerstag mit dem Sprint der Frauen ins neue Jahr, ehe tags darauf die Männer in die Loipe gehen. Am Samstag folgen die Staffeln, ehe zum Abschluss am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

+++++28. Dezember 2019+++++

Laura Dahlmeier bei Abschied Vierte - Norweger gewinnen

Marte Olsbu Röiseland und Vetle Sjastad Christiansen haben die World Team Challenge auf Schalke gewonnen. Beim letzten Karriererennen der deutschen Biathlon-Königin Laura Dahlmeier waren die Norweger in der mit 46.412 Zuschauern ausverkauften Fußballarena nicht zu schlagen, die treffsichere Dahlmeier belegte zusammen mit dem am Ende entkräfteten Philipp Nawrath (Nesselwang) den vierten Rang.

Das zweite deutsche Duo Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Benedikt Doll (Breitnau) landete bei der 18. Auflage des Showevents auf dem neunten Platz.

Damit muss der Deutsche Skiverband (DSV) beim traditionellen Spektakel vor dem Jahreswechsel weiter auf den vierten Sieg eines einheimischen Paares warten. Den bisher letzten Triumph hatten 2016 Simon Schempp (Uhingen) und Vanessa Hinz (Schliersee) eingefahren. Weltcup-Punkte wurden beim Mixed-Staffel-Wettbewerb nicht vergeben.

Ex-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) hätte ursprünglich an Dahlmeiers Seite laufen sollen, hatte seinen Start krankheitsbedingt einen Tag vor dem Rennen aber absagen müssen.

+++++22. Dezember 2019+++++

Dahlmeier läuft zum Abschied noch mal auf Schalke

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird ihren Abschied von der Biathlon-Bühne nicht mit Erik Lesser bestreiten können. Der Ex-Weltmeister musste seine Teilnahme für die World Team Challenge in der Schalker Fußballarena am Samstag (18.15 Uhr/ARD) absagen. Das bestätigte der Veranstalter auf SID-Anfrage. Anstelle des 31-jährigen Lesser wird Philipp Nawrath (26) mit Dahlmeier starten.

Dahlmeier geht bei der 18. Auflage des Showevents vor mehr als 45.000 Zuschauern in das letzte Biathlon-Rennen ihrer Karriere. Die 26-Jährige hatte im Anschluss an die vergangene Saison ihre sportliche Karriere beendet.

+++++22. Dezember 2019+++++

Denise Herrmann verpasst Podest nach vier Schießfehlern

Denise Herrmann verschoss leichtfertig die Chance auf den ersten Podestplatz der deutschen Frauen in der "Nach-Dahlmeier-Ära", Arnd Peiffer schimpfte trotz des besten Saisonrennens wie ein Rohrspatz, und Johannes Kühn kostete ein demolierter Ski das Podest. Die deutschen Biathleten haben bei turbulenten Rennen in Le Grand-Bornand ein absolutes Topergebnis verpasst, mit insgesamt acht Top-10-Platzierungen aber einen vielversprechenden Abschluss des Weltcup-Jahres 2019 gefeiert.

"Chapeau, dass Denise es mit vier Schießfehlern so weit nach vorne geschafft hat", sagte "Frührentnerin" Laura Dahlmeier, die in Frankreich eine souveräne Premiere als ZDF-Expertin bot. Herrmann hatte vor dem letzten Schießen des Massenstarts auf Platz drei gelegen, dann aber ihre Strafrunden drei und vier kassiert. "Vielleicht hat sie die Konkurrenz im Nacken gespürt, das mit den zwei Schießfehlern war echt schade", meinte Dahlmeier.

Herrmann, in der Verfolgung am Samstag ebenfalls nach vier Fehlern Sechste, lag im Ziel 1:43,0 Minuten hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff, die trotz zwei Strafrunden im Dauerregen mit dem Riesenvorsprung von 1:24,9 Minuten vor der Italienerin Deborah Wierer gewann und ihren vierten Sieg in Serie feierte.

"Der Spaß war heute eher begrenzt. Es war eines der schwersten Rennen in meinem Leben, die Strecke war immens langsam", sagte die 31 Jahre alte Herrmann: "Ich habe gewusst, dass das Podest in greifbarer Nähe ist, da waren die zwei Schießfehler zum Abschluss natürlich nicht gut." Franziska Preuß wurde mit zwei Schießfehlern nach Platz sieben am Samstag Achte (+1:45,2).

Olympiasieger Peiffer war derweil nach seinem siebten Platz reichlich bedient: "Es hat keinen Spaß gemacht. Die Strecke war eng und für einen Massenstart völlig ungeeignet", mokierte sich der 32-Jährige: "Ein total absurdes Rennen, da fragt man sich, was man hier macht."

Im zermürbenden Starkregen war die Strecke stumpf geworden, auf dem dünnen Schneeband quälten sich die Athleten mit gewaltigen Abständen zum derzeit fast unschlagbaren Johannes Thingnes Bö - der Norweger steht nach Siegen im Verfolger am Samstag und im Massenstart am Sonntag bei fünf Siegen in sieben Saisonrennen. Peiffer, am Vortag bereits Neunter, lag mit nur zwei Schießfehlern fast zwei Minuten zurück.

Die angesichts der Enge fast aussichtslosen Positionskämpfe verdarben Kühn die Podiumschance. Der 28-Jährige aus Reit im Winkl verlor nach einem Skischaden rund zwei Minuten - und landete mit 2:37 Minuten Rückstand auf Rang 14. "Ich habe das Beste daraus gemacht, aber so, wie es gelaufen ist, war es natürlich beschissen", sagte er.

Noch dahinter fand sich Benedikt Doll ein, der mit Platz 16 die Spitzenergebnisse der vorigen Rennen nicht bestätigen konnte. Doll, zum Auftakt in Le Grand-Bornand am Donnerstag Sprintsieger, hatte bei seinem fünften Platz in der Verfolgung am Samstag seine Siegchance mit vier Strafrunden verspielt.

Eine Wundertüte bleibt Simon Schempp. Im Verfolger ohne Schießfehler von Platz 32 auf 10 gelaufen, im Massenstart am Sonntag mit vier Strafrunden als 24. chancenlos. "Wenn 100 Prozent am Schießstand fallen, dann geht es weit nach vorn", lautete die schlichte Erkenntnis des Olympiazweiten.

+++++22. Dezember 2019+++++

Peiffer Siebter beim fünften Saison-Sieg von Bö

Die deutschen Biathleten haben im ersten Massenstart-Wettkampf der Saison eine ordentliche Leistung gezeigt. Beim fünften Saisonsieg von Johannes Thingnes Bö (1 Fehler) vor dem Franzosen Emilien Jacquelin (1) und seinem Bruder Tarjei Bö (1) war Olympiasieger Arnd Peiffer nach zwei Strafrunden als Siebter bester deutscher Skijäger. Der Einzel-Weltmeister lag am Sonntag im französischen Le Grand-Bornand 1:53,9 Minuten hinter dem Sieger aus Norwegen, der wieder mal ein überragendes Rennen zeigte.

Fehlerfrei am Schießstand blieb Johannes Kühn, hatte aber Pech, dass er kurz nach dem Start einen gebrochenen Ski wechseln musste. Der 28-Jährige beendete das letzte Weltcup-Rennen des Jahres auf Rang 14.

Sprint-Sieger Benedikt Doll kam im Dauerregen in den französischen Alpen nach insgesamt zwei Fehlern am Schießstand auf Rang 16, Simon Schempp wurde nach vier Strafrunden 24., vergab eine bessere Platzierung durch seine beiden Fehler beim letzten Schießen. Philipp Horn beendete das 15-Kilometer-Rennen (5 Fehler) auf Rang 28.

++++21. Dezember 2019++++

Herrmann verschießt Podestplatz – Eckhoff siegt erneut

Die deutschen Biathletinnen haben auch im sechsten Saisonrennen die durchaus mögliche erste Podestplatzierung des Weltcup-Winters verpasst. Beim Verfolgungs-Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff über 10 km im französischen Le Grand Bornand lief Denise Herrmann (Oberwiesenthal) zwar auf einen guten sechsten Rang, die Weltmeisterin in dieser Disziplin brachte sich mit vier Strafrunden aber um einen Platz auf dem Stockerl.

Hinter Herrmann, die als Fünfte des Sprints ins Rennen gegangen war und im Ziel 1:10,8 Minuten hinter Eckhoff lag, kam Franziska Preuß (Haag) mit einer Strafrunde auf Platz sieben (+1:16,4). Janina Hettich (Schönwald) verspielte mit zwei Fehlern beim letzten Schießen ein besseres Ergebnis als Platz 31.

Die 29 Jahre alte Eckhoff feierte trotz zweier Strafrunden ungefährdet ihren dritten Weltcup-Sieg in Serie und lag im Ziel 38,1 Sekunden vor ihrer Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold. Platz drei ging an die Schweizerin Lena Häcki (+46,0).

++++20. Dezember 2019++++

Vier Deutsche beim Bö-Sieg in den Top-Elf

Die deutschen Biathleten haben in der letzten Weltcup-Verfolgung des Jahres eine starke Leistung gezeigt und sind im französischen Le Grand-Bornad zu viert unter die ersten Elf gelaufen. Beim vierten Saisonerfolg von Johannes Thingnes Bö war Sprint-Sieger Benedikt Doll (3 Fehler) als Fünfter bester Deutscher, Olympiasieger Arnd Peiffer (1), Simon Schempp (0) und Philipp Horn (1) belegten am Samstag die Plätze neun, zehn und elf.

Johannes Kühn musste nach dem vierten Schießen viermal in die Strafrunde und beendete das 12,5-Kilometer-Rennen auf Rang 23. Der Norweger Bö gewann in 30:07,09 Minuten vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet und seinem Landsmann Vetle Christiansen. Doll als bester Deutscher lag 1:23,8 Minuten zurück - die deutschen Skijäger überzeugten vor allem in der Loipe.

In den französischen Alpen stehen am Sonntag zum Abschluss die ersten Massenstart-Wettkämpfe der Saison auf dem Programm.

++++19. Dezember 2019++++

Denise Herrmann Fünfte bei Eckhoff-Sieg in Le Grand Bornand

Die deutschen Biathletinnen haben sich nach dem Debakel von Hochfilzen gesteigert. Im Sprint über 7,5 km beim Weltcup im französischen Le Grand Bornand lief Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) trotz zweier Strafrunden auf Rang fünf, zum ersten Podestplatz des Winters für die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) fehlten nur 9,2 Sekunden.

In der vergangenen Woche hatten die DSV-Frauen mit historisch schlechten Ergebnissen in Sprint und Staffel beim Weltcup in Hochfilzen enttäuscht. Der Sieg am Freitag ging trotz einer Strafrunde an die Norwegerin Tiril Eckhoff, die in Österreich am Sonntag schon die Verfolgung gewonnen hatte. Dahinter komplettierten Lokalmatadorin Justine Braisaz (0 Strafrunden/6,2 Sekunden zurück) und Marketa Davidova (Tschechien/0/+20,5) das Podium.

Am Samstag (ab 13.00 Uhr) stehen die beiden Verfolgungsrennen auf dem Programm, bei den Männern geht Benedikt Doll (Breitnau) nach seinem Sieg im Sprint als Gejagter ins Rennen. Zum Abschluss des Jahres finden tags darauf die Massenstarts (ab 12.10 Uhr/alle ZDF und Eurosport) statt.

++++19. Dezember 2019++++

Benedikt Doll beschert deutschen Biathleten ersten Saisonsieg

Eiskalt am Schießstand, blitzschnell in der Loipe: Völlig ausgepumpt jubelte Benedikt Doll den Fans im Zielbereich zu und grinste über beide Backen. Mit einer Glanzleistung hat der Ex-Weltmeister den deutschen Biathleten zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand Bornand im Sprint den ersten Saisonsieg beschert. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere stand der Breitnauer ganz oben auf dem Podium.

"Ich hätte absolut nicht gedacht, dass es heute für diese Topplatzierung reicht", sagte Doll im ZDF: "Ich habe mich heute morgen doch nicht ganz so frisch gefühlt." Davon war ihm am Donnerstagmittag aber rein gar nichts mehr anzumerken.

"Der macht heute ein extrem gutes Rennen und ist verdient vorne", lobte Teamkollege Arnd Peiffer. Doll brannte die zweitschnellste Laufzeit in die Loipe und traf am Schießstand alle zehn Scheiben, wobei er gestand: "Ich hatte heute auch ein bisschen Glück am Schießstand. Ich hatte einen rattigen Schuss, da habe ich gesehen, wie die Scheibe ganz langsam umklappt."

In den vorherigen vier Einzelrennen des Winters hatte das Männer-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) keinen Podestplatz verbuchen können, doch schon der nur hauchdünn verpasste Sieg in der Staffel von Hochfilzen hatte am Sonntag ordentlich Rückenwind gegeben. "Die Leistungskurve geht steil bergauf", analysierte Doll. Als einziger weiterer DSV-Athlet kam allerdings nur Johannes Kühn (Reit im Winkl/2) als 14. in die Top 20.

Vor allem Dolls tadellose Leistung am Schießstand wirkte wie eine Erlösung, hatte das deutsche Team dort zuvor doch arge Schwächen präsentiert. Als auch die zehnte Scheibe fiel, ballte Bundestrainer Mark Kirchner die Faust. Im Ziel hatte Doll 9,4 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tarjei Bö (0 Strafrunden), Lokalmatador Quentin Fillon Maillet (Frankreich/0/+11,3 Sekunden) wurde Dritter.

Erst zum zweiten Mal in diesem Winter geschlagen wurde der norwegische Star Johannes Thingnes Bö. Der Gesamtweltcupsieger, der zuvor drei der vier Rennen gewonnen hatte, verpasste nach zwei Strafrunden als Vierter das Podest trotz der schnellsten Laufleistung knapp.

Am Freitag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) wollen die Frauen nachziehen, im Sprint wollen sie Wiedergutmachung für den katastrophalen Weltcup in Hochfilzen betreiben. In der Vorwoche hatten sie einen geschichtsträchtigen Tiefpunkt erlebt, im Sprint verpassten sie geschlossen die Top 40, die Staffel landete auf Rang zwölf - beides in der erfolgreichen Historie noch nie dagewesen.

Kritisch beäugt wird das Ganze von der früheren Biathlon-Königin Laura Dahlmeier, die im ZDF ihr Debüt als Expertin geben wird. Dabei wolle die zweimalige Olympiasiegerin "ehrlich sein, aber keinen in die Pfanne hauen", wie sie der Augsburger Allgemeinen sagte.

++++18. Dezember 2019++++