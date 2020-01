Biathlon-Saison 2019/20 : Doll in WM-Form – Platz zwei im Massenstart

Benedikt Doll. Foto: AP/Darko Bandic

Düsseldorf Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM im Februar. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Biathlet Benedikt Doll (Breitnau) hat seine Medaillenambitionen auch im letzten Weltcup-Rennen vor der WM untermauert. Deutschlands bester Skijäger lief am Sonntag im Massenstart von Pokljuka über 15 km nach einer Strafrunde auf den zweiten Rang und hielt dabei im Schlussspurt Norwegens Star Johannes Thingnes Bö auf Distanz. Der Sieg ging an den Franzosen Quentin Fillon Maillet, der am Ende 10,0 Sekunden vor Doll lag.

"Die letzte Runde war schmerzhaft", sagte der Schwarzwälder, der unter anderem auch den siebenmaligen Gesamtweltcup-Sieger Martin Fourcade (Frankreich) in die Schranken wies, der ARD: "Ich wollte am Ende angreifen. Der Plan ging auf."

Für den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) platzte indes der Traum von der sportlichen Qualifikation für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar). Als 14. erfüllte er zwar die halbe WM-Norm, das war ihm zuvor aber nicht gelungen. Neben Doll haben damit Philipp Horn (Frankenhain/12.), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/13.), Philipp Nawrath (Nesselwang/18.) und Johannes Kühn (Reit im Winkl/26.) das Ticket gelöst.

An den ersten beiden Tagen der Titelkämpfe in Antholz stehen die Mixed-Staffel und der Sprint der Frauen auf dem Programm. Das erste Männerrennen wird am 15. Februar der Sprint über 10 km sein, an dem vier deutsche Skijäger an den Start gehen werden.

+++++25. Januar 2020+++++

Deutsche Mixed-Staffel auf Rang drei - Frankreich siegt

Den deutschen Biathleten ist mit dem dritten Platz in der Mixedstaffel eine ordentliche WM-Generalprobe geglückt. Das Quartett mit Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz musste sich beim Weltcup auf der Pokljuka in Slowenien am Samstag nur dem überlegenen Sieger Frankreich und Norwegen geschlagen geben. Vize-Weltmeister Deutschland leistete sich fünf Nachlader und hatte im Ziel 1:01,4 Minuten Rückstand. Im Single-Mixed reichte es kurz vorher für Franziska Preuß und Erik Lesser nur zu Rang elf.

Wie viele andere Nationen gingen die Deutschen in der Mixedstaffel nicht in Bestbesetzung an den Start. Einen Tag nach ihrem Sieg im Einzel erhielt Denise Herrmann ebenso eine Pause wie Olympiasieger Arnd Peiffer und Ex-Weltmeister Benedikt Doll. Die Trainer entschieden sich mit Blick auf die WM vom 13. bis 23. Februar in Antholz auch aufgrund der Belastungssteuerung zu diesem Schritt.

Startläufer Horn zeigte mit zwei fehlerfreien und sehr schnellen Schießeinlagen ein beherztes Rennen und wechselte als Zweiter nur 6,2 hinter Frankreich auf Kühn. Kühn beließ es bei einem Nachlader und sicherte hinter Norwegens Star Johannes Thingnes Bö und dem Franzosen Simon Desthieux Rang drei ab, wenngleich das Spitzenduo etwas davonzog. Hettich brauchte in ihrem ersten Mixed-Einsatz zwei Nachlader und schickte Hinz nur fünf Sekunden hinter Platz zwei in die Loipe. Die erfahrene Hinz musste im letzten Anschlag einmal nachladen, so dass die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold entscheidend davonziehen konnte. Frankreich war da bereits enteilt.

Zuvor hatten Franziska Preuß und Erik Lesser im Single-Mixed die Top Ten knapp verpasst. Nach starkem Start und früher Führung waren insgesamt sechs Nachlader beim überlegenen Sieg Frankreichs zu viel für die vorderen Plätze. Der Rückstand des deutschen Duos, das zum Saisonauftakt in Östersund noch Rang zwei belegt hatte, betrug im Ziel 49,1 Sekunden. Platz zwei in dem nicht-olympischen Wettbewerb sicherte sich überraschend Außenseiter Estland vor Österreich.

„Das war heute sehr eng und umkämpft. Im Laufen durfte man sich keine Schwäche erlauben, das hab ich aber leider“, sagte Lesser: „Ich habe mich am Ende noch ganz gut aus der Affäre gezogen, aber das ist nicht mein Anspruch.“

Für Lesser geht es im abschließenden Massenstart am Sonntag (12.15 Uhr/ARD und Eurosport) noch um die sportliche Qualifikation für die WM in Antholz. Preuß hat sich das Ticket für das Saison-Highlight Mitte Februar in Südtirol genau wie ihre Teamkolleginnen Denise Herrmann und Vanessa Hinz bereits gesichert. Alle drei sind zum Abschluss bei der WM-Generalprobe im Massenstart der Frauen ein letztes Mal in Slowenien gefordert. Bei den Männern treten sogar alle sechs Deutschen im 30-Mann-Feld an.

+++++25. Januar 2020+++++

Preuß und Lesser im Single-Mixed Elfte

Erik Lesser und Franziska Preuß haben beim Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka in Slowenien im Single-Mixed nur den elften Platz belegt. Das deutsche Duo hatte am Samstag nach insgesamt sechs Nachladern 49,1 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Emilien Jacquelin und Anais Bescond aus Frankreich, die fünf Extrapatronen benötigten. Platz zwei in dem nicht-olympischen Wettbewerb sicherte sich auf den WM-Strecken von 2021 überraschend Außenseiter Estland (3 Nachlader) vor Österreich (6).

Der Thüringer Lesser startete ohne Fehler und übergab in der Spitzengruppe das erste Mal auf Preuß. Die Ex-Weltmeisterin aus Bayern fiel nach vier Nachladern ins Mittelfeld zurück. Von dort konnte sich das gemischte Doppel anschließend nicht mehr ganz nach vorne durchkämpfen. Preuß und Lesser hatten zum Saisonauftakt im Single-Mixed in Östersund/Schweden noch den zweiten Platz belegt. Doch beide sind läuferisch auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen derzeit keine Spitze.

Für Lesser geht es im abschließenden Massenstart am Sonntag (12.15 Uhr/ARD und Eurosport) noch um die sportliche Qualifikation für die WM in Antholz. Preuß hat sich das Ticket für das Saison-Highlight Mitte Februar in Südtirol bereits gesichert. Auch die Bayerin ist zum Abschluss bei der WM-Generalprobe im Massenstart der Frauen ein letztes Mal in Slowenien gefordert.

+++++24. Januar 2020+++++

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat den deutschen Biathletinnen den ersten Weltcupsieg des Winters beschert. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal gewann am Freitag im slowenischen Pokljuka mit einer fehlerfreien Schießleistung überraschend erstmals einen Einzel-Klassiker über 15 km und holte damit ihren fünften Erfolg im Weltcup. Herrmann siegte mit 59,2 Sekunden Vorsprung vor der Schwedin Hanna Öberg (1 Schießfehler) und der Französin Anais Bescond (0/+1:15,7 Minuten zurück).

Herrmann, die damit eine mehr als gelungene Generalprobe für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar) feierte, blieb erstmals im Weltcup bei vier Schießeinlagen makellos. Ihr bislang bestes Einzel-Ergebnis waren zwei 18. Ränge gewesen. Franziska Preuß (Schliersee) rundete mit einer ebenfalls makellosen Schießleistung und einem Rückstand von 2:02,8 Minuten in den Top 10 einen hervorragenden Tag für die Skijägerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab. Vanessa Hinz (Schliersee) leistete sich zwei Schießfehler (+3:25,1 Minuten zurück).

Am Samstag stehen die Single-Mixed-Staffel sowie Mixed-Staffel (ab 13.15 Uhr/ARD und Eurosport) auf dem Programm. Die letzten Rennen vor der WM werden am Sonntag (ab 12.15 Uhr) die Massenstarts sein, für Erik Lesser (Frankenhain) geht es noch um die WM-Norm.

+++++23. Januar 2020+++++

Nawrath glänzt als Vierter - Bö siegt nach Pause

Philipp Nawrath war nach Platz vier und seinem besten Karriereergebnis einfach nur happy, Erik Lesser muss derweil weiter um seine WM-Teilnahme bangen. „Nur ein Fehler und dann 20., das ist nicht das, was ich möchte“, sagte der 31-jährige Biathlet nach seinem anstrengenden Rennen über 20 Kilometer in Pokljuka. Mit dem Gewehr war der langjährige Staffelstartläufer zwar fast wieder der Alte, auf der Strecke aber konnte Lesser nicht mit der Spitze mithalten. Nun muss er am Sonntag im Massenstart noch einmal angreifen, um die WM-Norm zu schaffen.

Besser machte es am Donnerstag der fehlerfreie Nawrath, der sich im Weltcup-Team damit endgültig etabliert haben dürfte und auch beim Saisonhöhepunkt in Südtirol gute Chancen auf eine Topplatzierung hat. „Das ist genial. Ich bin super überrascht und happy“, sagte Nawrath, der in der Vorsaison noch knapp die Qualifikation für das A-Team verpasst hatte. Jetzt zahle sich sein gutes Sommertraining aus, die nötige Konstanz in den Leistungen sei da. „Das könnte ein gutes Omen für die WM sein“, sagte der laufstarke Nawrath, der auch durch die Formschwäche von Lesser und Simon Schempp in den Weltcup rückte.

Einen emotionalen Ausnahmezustand erlebte derweil der Drittplatzierte Franzose Fabien Claude, der Nawrath um 11,1 Sekunden das Podium wegschnappte. Einen Tag, nachdem sein Vater in Kanada verunglückte und noch vermisst wird, lief er erstmals auf das Weltcup-Podium. „Ich bin froh, ihm auf diese Weise Tribut zollen zu können. Dieses Podium ist für ihn“, sagte der um Fassung ringende Claude, während sein für Belgien startenden Bruder Florent neben ihm stand. Der Führer der Touristengruppe, die mit Schneemobilen auf der Eisdecke eines zugefrorenen See einbrachen, starb.

„Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist ein außergewöhnlicher Champion“, sagte sein Teamkollege Martin Fourcade mit Tränen in den Augen. Der zuvor viermal in Serie siegreiche Fourcade hatte sich im Duell der Giganten dem Norweger Johannes Thingnes Bö um 11,4 Sekunden geschlagen geben müssen. Für Olympiasieger Bö, der zuvor wegen der Geburt seines Sohnes Gustav die beiden Weltcups in Deutschland ausließ, war es nach vier Wochen Rennpause der sechste Saisonsieg.

In die Top Ten schafften es bei strahlendem Sonnenschein auch der Vorjahreszweite Johannes Kühn als Achter und Benedikt Doll als Zehnter. Philipp Horn wurde 14., einzig Weltmeister Arnd Peiffer fiel als 45. nach vier Fehlern ab.

Sie alle haben die WM-Norm, die auch Lesser gerne hätte. Doch diese Saison ist bisher eine zum Vergessen für den zweimaligen Weltmeister. Nach zu schwachen Leistungen im ersten Saisondrittel wurde der Weltmeister in der Verfolgung von 2015 in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt. Bei den Rennen in Osrblie waren zwei siebte Plätze seine besten Resultate. Im Weltcup war er zuvor nicht über Rang 33 im Sprint von Östersund hinausgekommen. Lesser war bei den vergangenen sieben Großveranstaltungen seit der WM 2013 immer im deutschen Team.

Möglich scheint aber, dass Bundestrainer Mark Kirchner Lesser auch ohne erbrachte Vorleistungen noch nominieren könnte. „Ich denke, er würde trotzdem mitgenommen werden“, sagte Rekordweltmeisterin und ARD-Expertin Magdalena Neuner.

Die letzte Chance hat Lesser nun am Sonntag im Massenstart. „Da ist alles möglich, alle starten mit denselben Voraussetzungen“, sagte Lesser, der sich durch die schwierige Phase durchkämpfen will. „Aber wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann versuche ich, nächstes Jahr wieder anzugreifen. Klares Ziel sind die Olympischen Spiele 2022“, sagte Lesser in der ARD. Für die WM-Norm muss er es unter die Top acht schaffen.

+++++22. Januar 2020+++++

Ex-Weltmeister Lesser und die letzte WM-Chance

Mit einem möglichen Scheitern seiner WM-Mission hat sich Erik Lesser notgedrungen längst beschäftigt. „Eine Chance habe ich jetzt. Und wenn's nicht gelingt, greif ich nächstes Jahr wieder an“, sagte der frühere Biathlon-Weltmeister vor seinen wichtigsten Rennen der Saison. An ein Karriere-Ende denkt der 31-Jährige aus Thüringen aber nicht. Selbst wenn er sich nicht mehr für die WM vom 13. bis 23. Februar im italienischen Antholz qualifizieren sollte.

Auf der Pokljuka in Slowenien tritt Lesser am Donnerstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals 2020 im Weltcup an. Das Einzel über 20 Kilometer gilt als seine Parade-Disziplin, doch von Vorstellungen wie beim Silber-Coup bei Olympia 2014 in Sotschi ist er gerade weit entfernt. Wegen Formschwäche war er zuletzt nur im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz. Um es sicher zur WM zu schaffen, benötigt der Routinier entweder ein Resultat unter den Top acht oder zwei unter den Top 15.

„Die fehlende WM-Norm beschäftigt mich überhaupt nicht“, sagte Lesser zwar. Doch er könne seine Zustand realistisch einschätzen. Während fünf Teamkollegen um Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll ihr Ticket für das Saison-Highlight in Südtirol gelöst haben, geht es für Lesser um einen weiteren Platz im WM-Aufgebot. Er akzeptiere seine „aktuelle Situation vollkommen“, sagte Lesser, ergänzte aber: „Natürlich ist es schade, dass ich nach so vielen Jahren als fester Bestandteil der Mannschaft nicht mehr der feste Bestandteil bin.“

Verfolgungs- und Staffel-Weltmeister 2015, drei Olympia-Medaillen und jahrelang Startläufer der Staffel - Lessers Verdienste sind zwar groß, schützen ihn aber nicht vor einer möglichen Ausbootung. Das bekam auch schon Simon Schempp zu spüren. Deutschlands einstiger Vorzeige-Skijäger verpasst die WM in Antholz wegen seiner Formkrise und soll nun bei der zweitklassigen EM antreten. Ein Schicksal, das auch Lesser droht, wenn er bis Sonntag nicht mit Leistung überzeugt.

Da es sich allerdings nur um interne Normen des Deutschen Skiverbandes handelt, könnte Bundestrainer Kirchner Lesser auch trotz fehlender Vorleistungen mit nach Italien nehmen. Das kann sich auch Olympiasieger Peiffer, mit dem sich Lesser auf Reisen das Hotelzimmer teilt, vorstellen: Lesser habe es „leistungsmäßig drauf, dass er uns als Startläufer immer helfen kann“, auch in der Single-Mixed-Staffel könne er dabei sein. Dort hatte er zum Weltcup-Auftakt in Östersund als Zweiter in diesem Winter sogar schon auf dem Podium gestanden.

In den Einzelrennen reichte es aber nie für die Top 30, selbst in der zweiten Biathlon-Liga schaffte es Lesser in Osrblie zuletzt nicht aufs Podest. Zwei siebte Ränge waren bei vier Starts seine besten Resultate. Allerdings hatte ihn nach Weihnachten auch eine Erkrankung weiter zurückgeworfen. Nun gehe es auf der Pokljuka-Hochebene darum, „ein vernünftiges Rennen abzuliefern: mich läuferisch in der Form zu präsentieren, in der ich auch wirklich bin, und dazu ein vernünftiges Schießergebnis zeigen, maximal ein Fehler“, sagte er.

Bis Sonntag stehen nordwestlich der Hauptstadt Ljubljana noch die Mixed-Wettbewerbe und Massenstarts auf dem Programm. Für die Frauen um Denise Herrmann beginnt der sechste Weltcup des Winters am Freitag mit dem Einzel. In Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz haben erst drei Damen die Norm erfüllt. Der deutsche WM-Kader wird nach der Generalprobe frühestens in der kommenden Woche benannt.

+++++20. Januar 2020+++++

Ruhpolding testet Sommer-Biathlon - Wintersport der Zukunft?

Magdalena Neuner ist auch im Sommer Biathlon-

Weltmeisterin geworden - doch kaum einer hat davon Kenntnis genommen. „Zum damaligen Zeitpunkt lag da noch nicht der Fokus drauf“, sagt Jörg Heger, Neuners langjähriger Manager. Im September 2009 feierte die Olympiasiegerin gleich drei WM-Siege. Damals fanden in Oberhof erstmals in Deutschland Titelkämpfe auf Skirollern statt.