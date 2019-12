Biathlon-Saison 2019/20 : Peiffer muss nach Sturz verletzt aufgeben - Fourcade siegt

Foto: AP/Sergei Grits 12 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2019/20.

München Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20. Highlight ist die Biathlon-WM. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Für Arnd Peiffer endete sein Saisoneinstand mit schmerzhaften Prellungen und einer blutenden Platzwunde. Abseits der Fernsehkameras war der Weltmeister beim Biathlon-Einzel von Östersund am Mittwoch in einer Abfahrt gestürzt. Neun Monate nach seinem Goldlauf überschlug er sich auf der Strecke seines WM-Triumphes mehrfach, dabei schlug ihm sein Gewehrschaft an den Hinterkopf und brach. „Ich habe gesehen, wie er aus dem Graben geklettert ist“, sagte Benedikt Doll, als 16. Bester in einer insgesamt enttäuschenden deutschen Mannschaft.

„Arnd war zum Glück nicht bewusstlos, aus medizinischer Sicht ist soweit alles im grünen Bereich“, sagte die deutsche Mannschaftsärztin dem ZDF und gab zumindest etwas Entwarnung. Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Denn im Februar 2016 hatte Peiffer für einen großen Schreckmoment gesorgt, als er in der Verfolgung in Presque Isle/USA von der Strecke abkam und mit Kopf gegen einen Baum knallte. Damals hatte der Harzer eine schwere Gehirnerschütterung, Prellungen im Brustbereich und Schürfwunden im Gesicht erlitten. Diesmal ging es glimpflicher aus, wenngleich seine Waffe einen Totalschaden erlitt.

Damit setzte sich die Misere Peiffers beim Saisoneinstand fort. Denn der Sprint-Olympiasieger hatte das erste Weltcup-Wochenende mit Mixed-Staffel und Sprint wegen eines Magen-Darm-Infektes auslassen musste. In das schwerste aller Biathlon-Rennen ging er dennoch hoch motiviert und lag nach den ersten beiden fehlerfreien Schießeinlagen zwischenzeitlich auf Platz fünf. Danach aber das Malheur. So konnte der 32-Jährige das enttäuschende Teamergebnis nicht verhindern.

Nachdem sich die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner schon im Sprint mit insgesamt 16 Fehlern aus dem Rennen geschossen hatten, war es über die 20 Kilometer mit insgesamt 21 Fehlern nicht viel besser. „Es war mein härtestes Rennen, das ich je hatte. Es war so tief, das hat mir die Konzentration am Schießstand genommen“, sagte der total erschöpfte Doll (4 Fehler) dem ZDF. Durch den Regen war die ohnehin schwere Strecke von Östersund noch schwerer zu laufen. Philip Horn (3) wurde 27., Johannes Kühn (5) 41., Simon Schempp (5) 53. und Erik Lesser (4) 72. - das ist nicht der Anspruch der Deutschen.

Derweil meldete sich Frankreichs Star Martin Fourcade mit seinem ersten Erfolg seit einem Jahr zurück. Nachdem der siebenmalige Weltcup-Gesamtsieger im vergangenen Winter nicht nur gegen den 16-maligen Saisonsieger Johannes Thingnes Bö chancenlos war, eröffnete der 31-Jährige nun wieder das Duell der Biathlon-Giganten. „Die letzte Saison war so schwer. Es war die schwierigste Zeit meiner Karriere. Ich bin stolz, dass ich meine Zweifel besiegen konnte“, sagte Fourcade dem ZDF. Sein großer Widersacher Bö musste sich diesmal mit Rang zehn zufrieden geben.

+++++4. Dezember 2019+++++

Biathlon-Weltmeister Peiffer hofft auf ersten Saisonstart in Schweden

Olympiasieger Arnd Peiffer befürchtet nach seinem Ausfall am ersten Weltcup-Wochenende der Biathleten keine Folgen für den weiteren Verlauf des WM-Winters. „Es war kurz und heftig. Aber ich hoffe, dass es die Saison nicht so sehr beeinflusst“, sagte der 32-Jährige im schwedischen Östersund. Aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts kam der Harzer in den Mixedstaffel-Rennen und im Sprint nicht zum Einsatz. Seinen Saison-Einstand will Peiffer am Mittwoch (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) im schweren Einzel geben.

Über 20 Kilometer hatte Peiffer im Frühjahr in Östersund den WM-Titel gewonnen, bleibt nun aber recht bescheiden. „Ich erwarte mir nicht ganz so viel, weil ich nicht weiß, wie ich den Einzel rumbringen kann“, sagte der Routinier: „Ich hab schon ein bisschen Substanz verloren durch den Infekt.“ Noch ist nicht ganz klar, ob er wirklich antreten kann, eine Entscheidung soll voraussichtlich am Dienstag fallen. Peiffer sagte jedoch: „Irgendwann muss ich den Saisoneinstieg finden und ich gehe jetzt nicht mit so hohen Erwartungen heran.“

Die vergangenen Tage habe er „hauptsächlich im Bett verbracht“. Am Sonntag gab es nur ein ganz leichtes Training, ehe der 32-Jährige am Montag die erste ernsthafte Einheit in Mittelschweden absolvierte.

++++++3. Dezember 2019+++++

Der Zeitplan für die Biathlon-Weltcups in Östersund

Die zweite Woche des Biathlon-Weltcups in Östersund beginnt am Mittwoch (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel der Männer. Favorit im Klassiker über 20 Kilometer ist erneut Johannes Thingnes Bö. Der Gesamtweltcupsieger aus Norwegen konnte in Mittelschweden bereits den Auftakt-Sprint am Sonntag für sich entscheiden. Einzel-Weltmeister ist der 32 Jahre alte Harzer Arnd Peiffer, der seinen Titel im März am Storsjön-See gewonnen hatte. Für die deutschen Skijäger gab es in den ersten drei Rennen des WM-Winters bislang einen Podestplatz durch Franziska Preuß und Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel.

+++++1. Dezember 2019+++++

Preuß sprintet auf Rang vier - Italienerin Wierer gewinnt

Franziska Preuß ist im ersten Einzelrennen der neuen Biathlon-Saison knapp an einem Podestplatz vorbei gelaufen. Die immer wieder von Verletzungen geplagte Bayerin blieb am Sonntag im Weltcup-Sprint von Östersund fehlerfrei und verpasste Rang drei nur um 7,3 Sekunden. Den Sieg nach 7,5 Kilometern sicherte sich die Italienerin Dorothea Wierer. Die Weltcup-Gesamtsiegerin verwies nach einer Strafrunde mit 8,6 Sekunden Vorsprung die mit zwei Fehlern belastete Norwegerin Marte Olsbu Roiseland auf Rang zwei. Dritte wurde die fehlerfreie Tschechin Marketa Davidova (+ 11,9 Sekunden).

Denise Herrmann, die in Östersund im März Verfolgungs-Weltmeisterin geworden war, rundete als Sechste nach einem Fehler (+ 22,1 Sekunden) den guten Auftakt im ersten Weltcup-Rennen nach dem Karriereende von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ab. Preuß und Herrmann knackten gleich die WM-Norm. Für Vanessa Hinz (35.), Karolin Horchler (52.), Franziska Hildebrand (54. und Anna Weidel (67.) lief es hingegen nicht gut.

Preuß, die mit Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel schon auf Rang zwei gelaufen war, hat seit mehr als einem Jahr mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Im Sommer musste sie nach einer Verletzung an der Lunge pausieren. Umso erstaunlicher war ihr starker Saisoneinstieg.

Der Weltcup in Schweden geht für die Frauen nach drei freien Tagen erst am Donnerstag (16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer weiter. Zum Abschluss der ersten Station steht am kommenden Sonntag noch das erste Staffelrennen auf dem Programm.

+++++1. Dezember 2019+++++

Johannes Thingnes Bö siegt im Sprint - Johannes Kühn starker Sechster

Johannes Thingnes Bö aus Norwegen bleibt im Biathlon-Weltcup auch zum Start der neuen Saison das Maß der Dinge. Der Überflieger des vergangenen Winters siegte im schwedischen Östersund im Sprint über 10 km vor seinem Bruder Tarje. Johannes Kühn (Reit im Winkl) belegte einen beachtlichen sechsten Platz. Ansonsten enttäuschten die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) im ersten Einzelrennen.

Bö triumphierte nach einer Strafrunde in 24:18,3 Minuten 19 Sekunden vor seinem Bruder (1). Bereits in Ruhpolding im Januar hatten die Bös einen Doppelsieg gelandet. Matwei Jelissejew (0/19,9 Sekunden zurück) aus Russland wurde Dritter.

Kühn präsentierte sich in der Loipe sehr stark und hatte nach zwei Strafrunden nur 28,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Johannes Thingnes Bö hatte im letzten Winter 16 Weltcups gewonnen und einen Rekord aufgestellt.

Benedikt Doll (Breitnau/1:28,7 Minuten) und Erik Lesser (Frankenhain/1:45,4) leisteten sich gleich vier Schießfehler und mussten sich mit den Rängen 24 und 33 begnügen. Simon Schempp (Uhingen/2/1:43,1) und Philipp Horn (Frankenhain/4/2:13,6) kamen auf die Plätze 32 und 57.

Um 15.30 Uhr gehen die Frauen im Sprint über 7,5 km an den Start. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag folgen in Östersund die Einzelrennen sowie am Samstag und Sonntag die Staffeln.

+++++30. November 2019+++++

Deutsche Mixed-Staffeln — „War nicht so schlecht“

Dämpfer für die Mixed-Staffel, vielversprechender Auftakt für Franziska Preuß und Erik Lesser: Das Duo holte in der Single-Mixed-Staffel zum Start der Weltcup-Saison der Biathleten im schwedischen Östersund den zweiten Platz. Im letzten Schießen vergab Lesser sogar den Sieg. In der Mixed-Staffel musste sich das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) dagegen mit Rang sieben begnügen.

"Da haben wir zu viele Nachlader und Strafrunden gebraucht, das war zu viel. Aber an sich war der Tag nicht so schlecht. Franzi und Erik haben einen guten Job gemacht", sagte Bundestrainer Mark Kirchner in der ARD. Am Sonntag stehen beide Sprints auf dem Programm. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird wegen eines Magen-Darm-Infekts erneut nicht am Start sein.

Preuß (Haag) und Lesser (Frankenhain) lagen nach einer Strafrunde und neun Nachladern 18,1 Sekunden hinter Schweden (2+11), das über 2x6+1,5 km in 36:42,1 Minuten siegte. Norwegen (1+16/40,4) wurde Dritter.

"Vom Ergebnis her war das ein schönes Rennen. Aber was ich beim letzten Schießen gezeigt habe, ärgert mich richtig. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich stehe da wie ein Dilettant", sagte Lesser selbstkritisch. Preuss war dagegen mit ihrem Rennen "voll zufrieden. Das war ein schöner Einstand und wichtig fürs Selbstvertrauen."

Nicht ganz so gut lief es im Anschluss für die deutsche Mixed-Staffel über 4x6 km. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Benedikt Doll (Breitnau) und Simon Schempp (Uhingen), der den angeschlagenen Peiffer ersetzte, leistete sich eine Strafrunde und 14 Nachlader und lag 2:20,9 Minuten hinter den siegreichen Italienern. Die gewannen in 1:05:04,0 Stunden (0+9) vor Norwegen mit Überflieger Johannes Thingnes Bö (0+15/4,1 Sekunden zurück) und Schweden (0+11/59,9).

Die laufstarke Herrmann konnte zwar als Zweite an Schempp übergeben. Dem 31-Jährigen war die monatelange Pause aber anzumerken. Er verlor mehr und mehr an Boden. "Das war zäh und alles andere als zufriedenstellend", sagte Schempp. Doll sprach in der ARD von einem "gebrauchten Rennen".

Im Sprint am Sonntag ruhen die Hoffnungen vor allem auf Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann. Die 30-Jährige soll nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier die neue deutsche Frontfrau werden.

+++++30. November 2019+++++

Preuß und Lesser sorgen für vielversprechenden Start mit der Single-Mixed-Staffel

Franziska Preuß (Haag) und Erik Lesser (Frankenhain) haben einen vielversprechenden Start in die Weltcup-Saison der Biathleten hingelegt, den Sieg in der Single-Mixed-Staffel aber im letzten Schießen verpasst. Das deutsche Duo belegte im schwedischen Östersund hinter den Schweden den zweiten Platz.

Schweden gewann das Rennen über 2x6+1,5 km mit zwei Strafrunden und elf Nachladern in 36:42,1 Minuten vor Preuß und Lesser (1+9/18,1 Sekunden zurück) sowie Norwegen (1+16/40,4). Noch vor dem letzten Schießen hatte Lesser in Führung gelegen, musste aber einmal in die Strafrunde. Damit warten die Deutschen auch nach der elften Single-Mixed-Staffel im Weltcup auf den Premieren-Erfolg.

"Vom Ergebnis her war das ein schönes Rennen. Aber was ich beim letzten Schießen gezeigt habe, ärgert mich richtig. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich stehe da wie ein Dilettant", sagte Lesser selbstkritisch in der ARD. Preuss war dagegen mit ihrem Rennen "voll zufrieden. Das war ein schöner Einstand und wichtig fürs Selbstvertrauen."

Um 15.00 Uhr gehen in der Mixed-Staffel Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Benedikt Doll (Breitnau) und Simon Schempp (Uhingen), der den angeschlagenen Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) ersetzt, für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start. Am Sonntag stehen beide Sprints auf dem Programm.

+++++30. November 2019+++++

Fragen zum Dahlmeier-Rücktritt nerven Erik Lesser — "Da kriege ich Plaque"

Die deutschen Biathleten starten in die erste Saison nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier - aber Erik Lesser kann die Fragen zum Abschied der zweimaligen Olympiasiegerin schon jetzt nicht mehr hören. "Wenn mich jemand fragt, wie die Saison wird und dann mit Laura kommt, da kriege ich Plaque", sagte der Ex-Weltmeister vor dem Weltcup-Auftakt am Samstag in Östersund im Fan-Chat auf der Facebook-Seite der Sportschau: "Das muss man nicht immer wieder hochholen. Erstes Jahr nach Laura oder so - das ist Quatsch."

Dahlmeier hatte nach zweimal Gold und einmal Bronze bei den Olympischen Spielen 2018 sowie insgesamt sieben Titeln bei Weltmeisterschaften ihre Karriere im Mai beendet. Doch Lesser hat ohnehin eine eigene Sicht auf das Karriereende der Biathlon-Königin. "Laura Dahlmeier hat die Berglauf-WM mitgemacht und sie wird 'Auf Schalke' dabei sein. Von Karriereende kann ja keine Rede sein", sagte der 31-Jährige: "Von Comeback auch nicht, weil sie ja nicht zurückgetreten ist."

Mit dem Ende der eigenen Laufbahn beschäftigt sich Lesser bereits, er strebt nach seiner aktiven Karriere einen Trainerposten an. "Ich habe mir schon Gedanken über meine Zukunft gemacht. Es ist alles schon in Sack und Tüten. Man wird mich nicht los. Mein Verband findet, dass ich einen ganz guten Trainer abgebe", sagte der Thüringer: "Das war schon immer mein Wunsch." Auf welcher Ebene er coachen werde, sei ihm "aber jetzt noch egal".

An der Seite von Franziska Preuß (Haag) startet Lesser (Frankenhain) am Samstag (13.10 Uhr/ARD und Eurosport) in der Single-Mixed-Staffel in die neue Saison.

+++++29. November 2019+++++

Peiffer verpasst Biathlon-Auftakt - Schempp ersetzt Olympiasieger

Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer verpasst den Auftakt in die neue Biathlon-Saison. Der 32-Jährige kann am Samstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Östersund nicht wie zunächst geplant in der Mixedstaffel antreten und muss im ersten Saisonrennen aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts kurzfristig passen. Wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte, wird Einzel-Weltmeister Peiffer durch Simon Schempp ersetzt. Der Schwabe tritt gemeinsam mit Karolin Horchler, Denise Herrmann und Benedikt Doll an. Ob Peiffer im ersten Sprintrennen des WM-Winters am Sonntag in Mittelschweden schon wieder dabei sein kann, soll erst am Samstag entschieden werden.

+++++27. November 2019+++++

Biathleten schauen ohne Dahlmeier nach vorne

Mehr als ein halbes Jahr liegt der aufsehenerregende Rücktritt von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier nun zurück - höchste Zeit also, um endgültig abzuschließen. "Wir müssen nach vorne schauen, das haben die Mädels und die gesamte Mannschaft verdient", fordert Bundestrainer Mark Kirchner im SID-Interview: "Ich verstehe die Diskussionen nicht, jede Karriere geht einmal zu Ende."