Im März 2021 beendet der fünfmalige Weltmeister nur ein Jahr vor den Winterspielen in Peking seine Karriere. Peiffer hatte im Februar mit Silber im Einzel in Pokljuka seine 17. WM-Medaille gewonnen. Er hatte bereits mehrfach betont, dass der Ausblick auf die Winterspiele 2022 in China kein Grund sei, unbedingt weiterzumachen.