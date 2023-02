TV-Übertragung, Favoriten und mehr Was Sie zur Biathlon-WM 2023 in Oberhof wissen müssen

In Oberhof findet in der Arena am Rennsteig vom 8. bis 19. Februar die Biathlon-WM statt. Das Wintersportzentrum in Thüringen war bereits 2004 WM-Ausrichter, in Deutschland findet die Biathlon-WM damit zum achten Mal statt. Neben Oberhof waren bislang Garmisch-Partenkirchen (1966), Altenberg (1967) und Ruhpolding (1979, 1985, 1996 und 2012) Austragungsorte. Die nächsten Titelkämpfe sind bereits an Nove Mesto (Tschechien/2024), Lenzerheide (Schweiz/2025) und Otepää (Estland/2027) vergeben.