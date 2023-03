Benedikt Doll Aus dem WM-Loch zurück an die Weltspitze

„Es macht mir immer noch Spaß, und ich bin noch motiviert, außerdem fühle ich mich körperlich noch fit. Ich will nochmal angreifen“, kündigte der Schwarzwälder erst in der Vorwoche an. Ein weiterer Winter soll es dann doch sein - ein Segen für das deutsche Team. „Der Benni hat eine ganz wichtige Rolle. Er ist wie ein großer Bruder, der kümmert sich um alles in dieser Mannschaft. Es gönnt ihm jeder alles“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling jüngst.