Wintersport-Telegramm 2019/20 : Zweiter Saisonsieg für Zweierbob-Rekordweltmeister Friedrich

Francesco Friedrich im Viererbob. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Francesco Friedrich hat beim dritten Zweierbob-Weltcup in diesem Winter seinen zweiten Sieg eingefahren. Der 29-jährige Pirnaer gewann am Samstag im französischen La Plagne mit Anschieber Alexander Schüller mit 0,26 Sekunden Vorsprung vor dem Letten Oskars Kibermanis. Den ersten Podiumsplatz seiner Karriere feierte der Schweizer Michael Vogt als Dritter. „Die Bahn haben wir ganz gut im Griff gehabt und auf dem weg zur WM einige neue Erkenntnisse gesammelt“, sagte Friedrich.

Friedrichs Vereinskollege Richard Oelsner vom BSC Sachsen-Oberbärenburg, der kurzfristig Anschieber Issam Ammour wegen Adduktorenprobleme mit Tobias Schneider austauschen musste, kam bei seinem Weltcup-Debüt auf Rang fünf. Nico Walther aus Oberbärenburg musste sich mit dem Magdeburger Anschieber Paul Krenz bei seinem Saisondebüt im kleinen Schlitten mit Rang sieben zufrieden geben.

+++++11. Januar 2020++++

Deutsche Langläufer verpassen Podestplätze in Dresden

Als Bundestrainer Peter Schlickenrieder die besten Langlauf-Sprinter am Dresdner Königsufer um die Podestplätze streiten sah, waren seine Athleten schon beim Auslaufen. Erwartungsgemäß haben die deutschen Ski-Asse die vorderen Plätze bei der dritten Ausgabe des Heim-Weltcups in der sächsischen Hauptstadt verpasst. Während keine der sechs Frauen im Einzel-Sprint am Samstag über das Viertelfinale hinauskam, scheiterten alle fünf Männer gar in der Qualifikation.

Schlickenrieder beobachtete die Leistung seiner Mannschaft mit gemischten Gefühlen. Mit dem Frauen-Team, von dem es zumindest vier von sechs Läuferinnen in die K.o.-Runde schafften, war er insgesamt zufrieden. "Da sind wir sehr postiv gestimmt. Das ganze Damen-Team hat sich gut verkauft", sagte er. Besonders die junge Coletta Rydzek (Oberstdorf), die wie Sofie Krehl (Oberstdorf), Nadine Herrmann (Bockau) und Anne Winkler den Prolog überstand, lobte der Coach.

Herrmann, die im Viertelfinale mit 2:35,43 Minuten die beste deutsche Zeit hinlegte, aber dennoch als Fünfte ihres Laufes ausschied, erfüllte jedoch nicht ganz die Erwartungen des Bundestrainers. Jener erklärte dies vor allem mit der Erwartungshaltung von außen. "Was man nie unterschätzen darf ist, dass sie das Vorzeigemädel hier war. Das sind wir nicht gewöhnt. Plötzlich schwirrt der Kopf überall. Das ist aber ein guter Test", sagte Schlickenrieder.

Härter ging der frühere Weltklasse-Läufer mit seinem Männer-Team ins Gericht. Max Olex (Partenkirchen) belegte als Bester im Vorlauf Rang 37 - fernab von jener Chance auf das Viertelfinale. "Was wir im Männerbereich erleben, ist absolut unzufriedenstellend. Das gefällt uns allen nicht", so der Trainer. Jubeln durften indes andere. Linn Svahn (Schweden) und Lucas Chanavat (Frankreich) siegten in den beiden Finals. Für die Deutschen blieb da nur die Zuschauerrolle.

+++++11. Januar 2020+++++

Nolte holt Sieg beim zweiten Bob-Weltcup ihrer Karriere

Die deutsche Zweierbob-Meisterin Laura Nolte (Winterberg) hat für eine große Überraschung gesorgt und beim zweiten Weltcup-Einsatz ihrer Karriere den ersten Sieg gefeiert. Die 21-Jährige gewann am Samstag mit Anschieberin Deborah Levi das Rennen im französischen La Plagne und ließ dabei die Kanadierin Christine de Bruin um gut zwei Zehntelsekunden hinter sich. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) rundete mit Leonie Fiebig das aus deutscher Sicht starke Ergebnis als Dritte ab, nur eine Hundertstelsekunde trennte sie von Rang zwei.

Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) war mit Annika Drazek wie so oft in diesem Winter nur dritte Kraft bei den deutschen Frauen und wurde Fünfte hinter Kaillie Humphries (USA). Die zweimalige Olympiasiegerin führt den Gesamtweltcup weiter vor Schneider an.

Nolte war erst zum Jahreswechsel in den Weltcup-Kader gerückt, die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 wurde bei ihrem Debüt auf ihrer Heimbahn in Winterberg am vergangenen Wochenende dann gleich Dritte. Mit dem Sieg auf der ihr zuvor weitgehend unbekannten Bahn in La Plagne steigt Nolte auch zur Hoffnungsträgerin für die Heim-WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) auf.

+++++11. Januar 2020++++

Sprint-Siege in Heerenveen an Russen Kulischnikow und Fatkulina

Das Eisschnelllauf-Team Russlands hat am Samstag auch die Sprint-Entscheidungen der EM in Heerenveen bestimmt. Weltrekordler Pawel Kulischnikow verfehlte in 34,38 Sekunden nur knapp den Bahnrekord über 500 Meter und setzte sich mit 0,09 Sekunden vor Dai Dai Ntab aus den Niederlanden durch. Bei den Damen entthronte die Russin Olga Fatkulina in 37,40 Sekunden die zweitplatzierte Titelverteidigerin Vanessa Herzog aus Österreich (37,49). Damit haben die Russen schon vier der sechs EM-Konkurrenzen für sich entschieden.

Für die deutschen Sprinter blieben nur hintere Ränge. Jeremias Marx aus Erfurt kam auf Platz 15 (35,67 Sekunden), sein Vereinsgefährte Stefan Emele lief erstmals unter 36 Sekunden (35,89), verbesserte in seinem ersten Jahr auf internationalem Eis seine persönliche Bestmarke aber gleich um 0,42 Sekunden und belegte Rang 17. Bei den Damen kam Katja Franzen (Inzell) als beste Deutsche auf Platz 15 (39,66).

+++++11. Januar 2020+++++

Snowboarderin Hofmeister feiert dritten Saisonsieg

Ramona Hofmeister bleibt im alpinen Snowboarden das Maß der Dinge. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen holte beim Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol ihren dritten Weltcup-Sieg hintereinander.

"Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Der dritte Sieg in Serie, das ist so verrückt!", sagte Hofmeister. Die Olympia-Dritte setzte sich im Finale souverän gegen die erst 16-jährige Russin Sofia Nadurschina durch und feierte ihren insgesamt siebten Erfolg im Weltcup.

Ihre Klubkollegin Melanie Hochreiter, die Hofmeister im Halbfinale unterlag, glänzte als Vierte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Im Viertelfinale hatte Hofmeister in Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) eine weitere Deutsche ausgeschaltet. Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) scheiterte überraschend in der Qualifikation.

Im Männer-Wettbewerb musste sich Stefan Baumeister (Aising-Pang) im Achtelfinale geschlagen geben. Den Tagessieg sicherte sich der frühere Weltmeister Andrej Sobolew aus Russland.

+++++11. Januar 2020+++++

Felix Loch nur Dritter bei Rodel-Weltcup in Altenberg - Doppelsitzer verpassen Sieg

Der einstige Rodel-Dominator Felix Loch muss auch nach dem ersten Heim-Weltcup des Winters auf seinen ersten Saisonsieg warten. Fünf Wochen vor der WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) wurde der zweimalige Olympiasieger in Altenberg nur Dritter. Die meist schier unschlagbaren Doppelsitzer kassierten indes ausgerechnet in der heimischen Bahn ihre erste Weltcup-Niederlage des Winters.

Im Einzel musste sich Loch (Berchtesgaden) dem Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich deutlich um 0,270 Sekunden geschlagen geben, Zweiter wurde Dominik Fischnaller (Italien/+0,233). Zweitbester Deutscher war Nachwuchsmann Max Langenhan (Friedrichroda/+0,438) auf dem sechsten Platz, der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof/+0,510) wurde Achter.

Loch schaffte in einem bislang so durchwachsenen Winter immerhin seinen zweiten Podestplatz nacheinander, zuletzt hatte er im Dezember in Whistler den zweiten Rang geholt. In Altenberg wäre der Sieg bei optimalen Verlauf möglich gewesen, doch in seinem schwachen ersten Durchgang verlor der Bayer drei Zehntelsekunden auf Gleirscher.

Bei den Doppelsitzern mussten sich die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mit dem zweiten Rang hinter Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich begnügen, nach zwei Läufen fehlten mehr als zwei Zehntelsekunden zum Sieg. Bei teilweise starkem Schneefall arbeitete auch das deutsche Material nicht optimal.

"Wir wussten, dass die Österreicher bei diesen Bedingungen schneller sind", sagte Eggert in der ARD: "Und wir hatten auch einen Fehler drin. Aber für den Gesamtweltcup ist das ein gutes Ergebnis."

Denn die Thüringer bauten ihre Führung im Klassement aus, weil der Weltcup für die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) völlig enttäuschend verlief. Nach zwei schwachen Läufen landeten die Bayern nur auf Platz sieben. Robin Geueke/David Gamm (Winterberg) holten Rang sechs.

+++++11. Januar 2020+++++

Vier DSV-Läuferinnen im Viertelfinale von Dresden

Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Sprint-Weltcup in Dresden größtenteils das Viertelfinale erreicht. Lediglich Alexandra Danner (Lenggries/31.) und Julia Richter (Sayda/50.) schieden am Samstag im Prolog aus. Beste Deutsche unter den Top 30 war Sofie Krehl (Oberstdorf) auf Rang 20. Hinter ihr reihten sich Coletta Rydzek (Oberstdorf/21.), Nadine Herrmann (Bockau/24.) und Anne Winkler (Sayda/27.) ein.

Schlechter lief es bei den Männern. Für alle fünf Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) war nach dem Vorlauf Schluss. Die beste Platzierung fuhr Max Olex (Partenkirchen) auf dem 37. Platz ein. Die beste Zeit setzte der Franzose Lucas Chanavat (2:14,72 Minuten).

+++++11. Januar 2020+++++

Doppelsitzer Eggert/Benecken auf Rang zwei beim Weltcup in Altenberg

Toni Eggert und Sascha Benecken sind beim Rodel-Weltcup der Doppelsitzer in Altenberg auf Rang zwei gefahren. Die Bahnrekordhalter aus Ilsenburg und Suhl hatten am Samstag nach zwei Läufen 0,228 Sekunden Rückstand auf die Vorjahressieger Thomas Steu und Lorenz Koller aus Österreich, die ihren ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierten. Auf Rang drei kamen die Russen Alexander Denisew und Wladislaw Antonow.

Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen bei leichtem Schneefall nur auf Rang sieben hinter dem Winterberger Duo Robin Geueke und David Gamm. Eggert und Benecken verteidigten ihre Weltcup-Gesamtführung.

+++++10. Januar 2020+++++

Skeleton-Pilotin Lölling holt Rang drei in La Plagne

Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (Winterberg) hat auch beim vierten Weltcup der Saison ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Die Olympia-Zweite fuhr am Freitag im französischen La Plagne auf den dritten Rang, 0,86 Sekunden fehlten nach zwei Läufen auf die herausragende Siegerin Jelena Nikitina aus Russland. Janine Flock (+0,65) aus Österreich wurde Zweite und bleibt im Klassement damit knapp hinter Lölling.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee/+1,10), am vergangenen Wochenende siegreich in Winterberg, landete in La Plagne auf Rang fünf. Für Sophia Griebel (Suhl/+1,41) war der sechste Platz ihr bestes Saisonergebnis. An der Spitze der Gesamtwertung zeichnet sich ein Vierkampf zwischen Lölling (827 Punkte), Flock (820), Nikitina (794) und Hermann (785) ab.

Die Männer verpassten indes erstmals in diesem Winter das Podest. Der frühere Vize-Weltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) wurde als bester Deutscher Fünfter und musste damit auch seine Führung im Gesamtklassement wieder abgeben. Gesamtweltcup-Sieger Alexander Tretjakow (Russland) gewann vor Rekordweltmeister Martins Dukurs (Lettland/+0,37). Schon der Chinese Geng Wenqiang und Olympiasieger Yun Sungbin (beide +1,39) aus Südkorea hatte als zeitgleiche Dritte fast anderthalb Sekunden Rückstand.

Felix Keisinger (Königssee) und Alexander Gassner (Winterberg) belegten die Plätze sieben und 13. Im Klassement steht nun Dukurs (822 Punkte) an der Spitze vor Tretjakow (818) und Jungk (801).

+++++10. Januar 2020+++++

Dufter und Uhrig verpassen bei Eisschnelllauf-EM die Top 10

Roxanne Dufter und Michelle Uhrig haben zum Auftakt der Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen einen Platz in der Top 10 über 1500 Meter verpasst. Die Inzellerin Dufter, die vor zwei Jahren in Kolomna noch Achte gewesen war, kam in 1:59,54 Minuten auf Platz 13. Die deutsche Doppel-Meisterin Uhrig aus Berlin enttäuschte auf Rang 16 in 2:01,31 Minuten.

Dufter war vor allem mit den ersten 1100 Metern recht zufrieden. „Zuletzt im Weltcup hatte ich Mega-Probleme. Da war das jetzt schon ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte die 27 Jahre alte Sport-Management-Studentin und genoss die tolle Stimmung in der mit über 6000 Zuschauern gut gefüllten Thialf-Arena. Uhrig, die in Heerenveen drei weitere Starts plant, konnte sich ihre dürftige Leistung kaum erklären. Am Samstag laufen die beiden Deutschen wie Claudia Pechstein auch die 3000 Meter.

Gefeiert wurde zum Auftakt von den Oranje-Fans die erfolgreichste Olympia-Teilnehmerin der Niederlande: Ireen Wüst setzte sich in 1:54,88 Minuten vor den Russinnen Jewgenia Lalenkowa und Jekaterina Schichowa durch und holte sich mit 33 Jahren erstmals einen EM-Titel über 1500 Meter, nachdem sie zuvor schon elf Medaillen bei Mehrkampf-EM gewonnen hatte. Die EM auf den Einzelstrecken werden erst zum zweiten Mal nach Kolomna 2018 ausgetragen.

+++++10. Januar 2020+++++

Skeletonpilot Axel Jungk verliert nach Platz fünf seine Weltcup-Führung

Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg ist beim Skeleton-Weltcup im französischen La Plagne auf Rang fünf gefahren und hat seine Führung im Gesamtweltcup verloren. Den Sieg sicherte sich am Freitag der Russe Alexander Tretjakow vor dem Letten Martins Dukurs, der nun vor Tretjakow die Gesamtwertung anführt. Jungk fiel nach vier von acht Weltcuprennen auf Rang drei zurück.

Der Chinese Wenqiang Geng kam zeitgleich mit dem südkoreanischen Olympiasieger Yun Sungbin auf Weltcup-Rang drei und verbuchte den ersten Podiumsplatz seiner Karriere. Der ohne Bahnerfahrung nach La Plagne gereiste Felix Keisinger vom WSV Königssee kam auf Rang sieben. Der zuvor beim Weltcup in Winterberg auf Rang zwei gefahrene Alexander Gassner wurde 13.

+++++10. Januar 2020+++++

Straßer 22. beim Slalom-Weltcup in Madonna di Campiglio

Skirennläufer Linus Straßer aus München hat beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio eine erneute Top-Ten-Platzierung klar verpasst. Der 27-Jährige belegte beim Flutlichtrennen auf der anspruchsvollen und vereisten Canalone Miramonti den 22. Rang (+2,00 Sekunden) und konnte die starke Leistung von seinem Comeback-Rennen in Zagreb nicht bestätigen. Platz eins ging an Vorjahressieger Daniel Yule (Schweiz).

Im ersten Durchgang hatte sich Straßer als Zwölfter mit der hohen Startnummer 26 trotz eines Patzers an der Ausfahrt des Steilhangs eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Im zweiten Lauf unterliefen ihm bei einer übereifrigen Fahrt zu viele Fehler, die Geschwindigkeit und damit Zeit kosteten.

"Es ist schade mit dem zweiten Durchgang, aber Madonna ist immer sau eng von den Abständen. Da habe ich gewusst, ich muss im zweiten Lauf voll angreifen. Alles in allem bin ich nicht zufrieden, aber die Art und Weise, wie ich das Rennen gefahren bin, war cool. Das nehme ich mit", sagte Straßer.